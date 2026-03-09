Hà Nội

Nước hoa "mùi tiền" của Rolex có gì đặc biệt khiến giới siêu giàu săn đón?

Kinh doanh - Địa ốc

Nước hoa "mùi tiền" của Rolex có gì đặc biệt khiến giới siêu giàu săn đón?

Chai nước hoa Rolex Crown Gradient Green Crystal Eau de Parfum là món đồ sưu tầm quý hiếm, kết hợp giữa thế giới chế tác đồng hồ và thiết kế nước hoa cao cấp.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Chai nước hoa Crown Gradient Green Crystal Eau de Parfum của Rolex thu hút sự chú ý trong cộng đồng sưu tầm bởi đây là quà tặng cho khách đặc biệt, không bán công khai trên kệ hàng. Ảnh: Chronocollectible
Chai nước hoa Crown Gradient Green Crystal Eau de Parfum của Rolex thu hút sự chú ý trong cộng đồng sưu tầm bởi đây là quà tặng cho khách đặc biệt, không bán công khai trên kệ hàng. Ảnh: Chronocollectible
Chai nước hoa được đựng trong lọ thủy tinh màu xanh sang trọng, thể hiện ngôn ngữ thiết kế mang tính biểu tượng của thương hiệu. Ảnh: Chronocollectible
Chai nước hoa được đựng trong lọ thủy tinh màu xanh sang trọng, thể hiện ngôn ngữ thiết kế mang tính biểu tượng của thương hiệu. Ảnh: Chronocollectible
Phần nắp kim loại được đánh bóng cao cấp, điêu khắc theo hình vương miện đồng hồ Rolex, biểu tượng vương miện đặc trưng của Rolex. Ảnh: Chronocollectible
Phần nắp kim loại được đánh bóng cao cấp, điêu khắc theo hình vương miện đồng hồ Rolex, biểu tượng vương miện đặc trưng của Rolex. Ảnh: Chronocollectible
Phần nắp kim loại được đánh bóng cao cấp, điêu khắc theo hình vương miện đồng hồ Rolex, biểu tượng vương miện đặc trưng của Rolex. Ảnh: Chronocollectible
Phần nắp kim loại được đánh bóng cao cấp, điêu khắc theo hình vương miện đồng hồ Rolex, biểu tượng vương miện đặc trưng của Rolex. Ảnh: Chronocollectible
Trái với vẻ ngoài hào nhoáng, trải nghiệm mùi hương của chai nước hoa khá “kín tiếng”. Do không được bán rộng rãi, phần lớn đánh giá đến từ một số khách hàng hiếm hoi từng nhận chai nước hoa như món quà từ đại lý ủy quyền. Ảnh: Chronocollectible
Trái với vẻ ngoài hào nhoáng, trải nghiệm mùi hương của chai nước hoa khá "kín tiếng". Do không được bán rộng rãi, phần lớn đánh giá đến từ một số khách hàng hiếm hoi từng nhận chai nước hoa như món quà từ đại lý ủy quyền. Ảnh: Chronocollectible
Một số người từng sử dụng cho biết, phiên bản dành cho nam thiên về gỗ đàn hương, mang phong cách cổ điển, nhẹ nhàng và an toàn, thay vì theo đuổi các nốt hương quá táo bạo. Ảnh: Chronocollectible
Một số người từng sử dụng cho biết, phiên bản dành cho nam thiên về gỗ đàn hương, mang phong cách cổ điển, nhẹ nhàng và an toàn, thay vì theo đuổi các nốt hương quá táo bạo. Ảnh: Chronocollectible
Một số ý kiến cho rằng mùi hương cân bằng, dễ chịu và phù hợp với tinh thần sang trọng kín đáo thường gắn liền với Rolex. Ảnh: Instagram
Một số ý kiến cho rằng mùi hương cân bằng, dễ chịu và phù hợp với tinh thần sang trọng kín đáo thường gắn liền với Rolex. Ảnh: Instagram
Đáng chú ý, chai nước hoa này không được phân phối chính thức tại các boutique. Sản phẩm được cho là vật phẩm thử nghiệm hoặc quà tri ân dành cho một số khách hàng thân thiết. Ảnh: Instagram
Đáng chú ý, chai nước hoa này không được phân phối chính thức tại các boutique. Sản phẩm được cho là vật phẩm thử nghiệm hoặc quà tri ân dành cho một số khách hàng thân thiết. Ảnh: Instagram
Vì vậy, chai nước hoa này gần như không xuất hiện trên kệ bán lẻ và trở thành một món đồ được săn đón trong giới sưu tầm đồ lưu niệm xa xỉ. Ảnh: Chrono shop
Vì vậy, chai nước hoa này gần như không xuất hiện trên kệ bán lẻ và trở thành một món đồ được săn đón trong giới sưu tầm đồ lưu niệm xa xỉ. Ảnh: Chrono shop
Trên thị trường thứ cấp, Crown Gradient Green Crystal Eau de Parfum được chào bán với mức giá khoảng 575 USD (tương đương hơn 15 triệu đồng). Tuy nhiên, phần lớn các website từng niêm yết sản phẩm đều đã hết hàng. Ảnh: Chrono shop
Trên thị trường thứ cấp, Crown Gradient Green Crystal Eau de Parfum được chào bán với mức giá khoảng 575 USD (tương đương hơn 15 triệu đồng). Tuy nhiên, phần lớn các website từng niêm yết sản phẩm đều đã hết hàng. Ảnh: Chrono shop
Trong khi Rolex nổi tiếng toàn cầu với những chiếc đồng hồ, những vật phẩm quý hiếm như chai nước hoa này cho thấy ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu không chỉ giới hạn ở đồng hồ. Ảnh: Chrono shop
Trong khi Rolex nổi tiếng toàn cầu với những chiếc đồng hồ, những vật phẩm quý hiếm như chai nước hoa này cho thấy ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu không chỉ giới hạn ở đồng hồ. Ảnh: Chrono shop
Với phần đỉnh đồng hồ đặc trưng và giá trị sưu tầm, chai nước hoa trở thành một vật phẩm độc đáo thu hút sự chú ý của những người đam mê, những người đánh giá cao uy tín và tính độc quyền của Rolex. Ảnh: eBay
Với phần đỉnh đồng hồ đặc trưng và giá trị sưu tầm, chai nước hoa trở thành một vật phẩm độc đáo thu hút sự chú ý của những người đam mê, những người đánh giá cao uy tín và tính độc quyền của Rolex. Ảnh: eBay
Video: Triệt phá đường dây sản xuất nước hoa Chanel, Gucci, Dior giả số lượng lớn. Nguồn: VTV24
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Nước hoa giới siêu giàu #Sưu tầm đồ xa xỉ #Thiết kế biểu tượng Rolex #Mùi hương độc quyền #Quà tặng đặc biệt Rolex #Thị trường thứ cấp hàng hiệu

