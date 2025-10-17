Hà Nội

Thế giới

Rơi từ độ cao 24m khi lắp biển quảng cáo, 2 công nhân tử vong

Tấm biển quảng cáo bị sập trong quá trình lắp đặt, khiến 10 công nhân rơi xuống từ độ cao khoảng 24 mét. Hai người trong số họ đã tử vong.

An An (Theo India Today)

Theo India Today, vụ tai nạn xảy ra tại một tòa chung cư 7 tầng ở Bopal, Ahmedabad, Ấn Độ, vào khoảng 14h15 chiều 27/9.

Cảnh sát cho biết, khi đó, 15 công nhân đang lắp đặt một tấm biển quảng cáo cao khoảng 7,6 mét và rộng 3 mét thì bất ngờ tấm biển quảng cáo bị sập, khiến 10 công nhân rơi xuống từ độ cao 24 mét.

Ảnh minh họa: IT.

Vụ tai nạn khiến 2 công nhân thiệt mạng là Mahesh và Raj, một công nhân trong tình trạng nguy kịch, 7 người còn lại bị thương nhẹ.

"Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ sập và liệu việc đánh giá cấu trúc trước khi dựng biển quảng cáo có được thực hiện hay không", cảnh sát cho biết.

Theo các báo cáo sơ bộ, các giao thức an toàn có thể đã không được tuân thủ đầy đủ trong quá trình lắp đặt.

