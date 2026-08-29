Reno16 Pro biến một ngày đi chơi thành “album” Y2K

Một buổi hẹn với hội bạn thân đôi khi không cần lịch trình quá cầu kỳ. Một quán cà phê quen, vài vòng dạo phố, bữa ăn tối và những khoảnh khắc bất chợt cũng đủ tạo nên một ngày đáng nhớ. Điều thú vị là với OPPO Reno16 Pro 5G, những kỷ niệm tưởng như rất bình thường có thể được biến thành một bộ ảnh mang phong cách riêng nhờ loạt công cụ chụp và chỉnh sửa được tích hợp trực tiếp trên điện thoại. Từ chất ảnh Y2K gợi nhớ máy ảnh kỹ thuật số đầu những năm 2000, ảnh nhóm bằng camera sau cho đến collage có chuyển động, smartphone này hướng trải nghiệm camera tới việc kể lại câu chuyện thay vì đơn thuần lưu giữ hình ảnh.

Reno16 Pro kết hợp Pop Cam và các hiệu ứng Y2K để biến những khoảnh khắc đời thường thành loạt ảnh mang phong cách hoài cổ.

Pop Cam đưa chất Y2K trở lại ngay từ khoảnh khắc bấm máy. Thay vì chụp ảnh rồi mới tìm bộ lọc trên ứng dụng khác, người dùng Reno16 Pro có thể lựa chọn nhiều phong cách ngay trong camera thông qua Pop Cam. Trong đó, Digicam tạo cảm giác hoài cổ với màu sắc đậm, tông da sáng và chất ảnh mang hơi hướng những chiếc máy ảnh kỹ thuật số từng phổ biến vào thập niên 2000. Một chút nhiễu, màu sắc không quá hoàn hảo và cảm giác “cũ” lại trở thành điểm nhấn khi xu hướng Y2K tiếp tục được giới trẻ yêu thích. Nếu muốn hình ảnh giống một kỷ niệm được in từ máy ảnh lấy liền, Instant Film bổ sung khung ảnh trắng đặc trưng, trong khi Light Leak tạo những vùng sáng mềm tràn vào khung hình. Nhờ đó, từ một ly cà phê, góc bàn hay khoảnh khắc bạn bè bật cười, người dùng đã có thể tạo ra những bức ảnh mang màu sắc riêng mà không cần mất nhiều thời gian hậu kỳ.

Khi cả nhóm xuất hiện, camera sau trở thành lựa chọn thú vị hơn. Một trong những tình huống thường gặp khi đi chơi đông người là phải nhờ người khác chụp hoặc chấp nhận chất lượng camera trước. Reno16 Pro kết hợp với phụ kiện OPPO Bubble để giải quyết bài toán này theo cách trực quan hơn. Thiết bị có màn hình AMOLED nhỏ gắn từ tính ở mặt lưng, đóng vai trò như một kính ngắm để mọi người có thể theo dõi trực tiếp bố cục khi sử dụng camera sau. Nhờ đó, điện thoại có thể được đặt trên bàn, tripod hoặc một vị trí cố định, trong khi cả nhóm chủ động căn chỉnh dáng đứng và vị trí trước khi chụp. Bubble còn có thể hoạt động như bộ điều khiển từ xa trong phạm vi tối đa 10 m, giúp người cầm máy dễ dàng bước vào khung hình thay vì phải chạy tới chạy lui sau mỗi lần hẹn giờ. Khi kết hợp với hệ thống camera sau gồm camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 116 độ, camera chính 200MP và camera tele 50MP, nhóm bạn có thêm nhiều lựa chọn về bố cục, từ ảnh đông người lấy trọn không gian đến những khung hình chân dung gọn hơn. Bên cạnh công dụng chụp ảnh, màn hình phụ của OPPO Bubble còn có thể cá nhân hóa bằng hình ảnh, màu sắc, chữ hoặc ảnh động, biến phụ kiện này thành một điểm nhấn trên túi hoặc dây đeo.

AI Remix Collage biến những khoảnh khắc rời rạc thành một câu chuyện hình ảnh. Sau khi có trong tay loạt ảnh và video, người dùng Reno16 Pro tiếp tục có thể sáng tạo với các công cụ AI hậu kỳ. AI Remix Collage cho phép sử dụng ảnh hoặc video làm nền rồi bổ sung thêm những chủ thể chuyển động, hình ảnh và thành phần trang trí khác. Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng AI tách chủ thể chuyển động từ Motion Photo hoặc video thành một lớp riêng. Người dùng có thể đưa phần chủ thể này lên ảnh tĩnh, thêm đường viền, chữ hoặc các chi tiết trang trí để tạo nên một collage kết hợp giữa hình ảnh và chuyển động. Chẳng hạn, một bức ảnh cả nhóm trước quán cà phê có thể trở thành nền, trong khi khoảnh khắc một người quay đầu cười hoặc tạo dáng được tách riêng và đặt nổi bật phía trước. Thành phẩm vì thế mang cảm giác giống một trang scrapbook kỹ thuật số hơn là một bức ảnh ghép thông thường. AI Motion Cutout hỗ trợ xử lý chủ thể qua nhiều khung hình, giúp người dùng không phải thủ công tách từng hình ảnh trong một đoạn video ngắn.

OPPO Bubble hỗ trợ người dùng tận dụng camera sau để chụp ảnh nhóm, đồng thời có thể trở thành phụ kiện cá nhân hóa.

Không dừng ở đó, Popout 2.0 mở rộng cách người dùng kể chuyện bằng ảnh. Công cụ này tạo hiệu ứng chủ thể nổi bật như thể đang bước ra khỏi khung hình, đồng thời hỗ trợ nhiều hướng và phạm vi nhận diện rộng hơn. Không chỉ con người hay thú cưng, những vật thể đời thường và kiến trúc cũng có thể trở thành thành phần của hiệu ứng. Một bức ảnh món ăn, khoảnh khắc tại concert hay ảnh nhóm vì vậy đều có thể được biến thành chất liệu cho những kiểu collage khác nhau. Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Reno16 Pro là quá trình sáng tạo không nhất thiết phải tách khỏi trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Người dùng chỉ cần chụp lại những gì diễn ra tự nhiên trong suốt buổi đi chơi, sau đó lựa chọn những khoảnh khắc thú vị để biến thành nội dung trực quan hơn. Những đoạn Motion Photo ngắn, ảnh đồ ăn, đường phố hay biểu cảm bất chợt của bạn bè vốn rời rạc, nhưng khi được AI sắp xếp lại có thể trở thành một câu chuyện liền mạch.

Từ một buổi cà phê đơn giản đến chuyến đi chơi kéo dài cả ngày, OPPO Reno16 Pro 5G cho thấy smartphone ngày nay không chỉ đóng vai trò là thiết bị ghi hình. Pop Cam mang đến chất ảnh Y2K, Instant Film hay Light Leak ngay khi chụp; OPPO Bubble mở ra cách chụp ảnh nhóm bằng camera sau thuận tiện hơn; còn AI Remix Collage và Popout 2.0 giúp những khoảnh khắc đã ghi lại tiếp tục được biến hóa. Quan trọng hơn, trải nghiệm này không đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng chỉnh ảnh chuyên nghiệp. Một bộ ảnh đẹp đôi khi không cần quá hoàn hảo, bởi chính biểu cảm bất chợt, ánh sáng tự nhiên hay những khoảnh khắc “không diễn” mới tạo nên dấu ấn của một ngày đi chơi cùng bạn bè. Với Reno16 Pro, những điều bình thường đó có thêm công cụ để trở thành một “album” mang cá tính của chính người chụp.