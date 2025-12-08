Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Rapper Đen chi bao nhiêu tiền cho dự án Nuôi Em?

Rapper Đen từng cho biết, tất cả doanh thu từ bài hát Nấu ăn cho Em được dành cho thiện nguyện, trong đó có dự án Nuôi Em.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, rapper Đen cho biết, anh chỉ là người ủng hộ, không sáng lập hay tham gia hoạt động của dự án Nuôi Em. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cho biết, như đã công bố từ đầu, tất cả doanh thu từ bài hát Nấu ăn cho em được dành cho thiện nguyện, trong đó có dự án Nuôi Em.

Riêng khoản ủng hộ dự án Nuôi Em, vào tháng 11/2024, Đen từng cho biết, anh cùng ê-kíp ủng hộ 850 triệu đồng xây mới 2 điểm trường gồm: Tiểu học Nà Đon - Cao Bằng và Trung học cơ sở Noong Hẻo - Lai Châu và trao tặng 10 phòng tin học tại các điểm trường với kinh phí 1 tỷ đồng.

den00.jpg
Rapper Đen chi bao nhiêu tiền cho dự án Nuôi Em?

Thời điểm đó, Đen công khai 6 điểm trường có phòng tin học. “4 phòng tin học tại 4 điểm trường tiếp theo sẽ được trao tặng dựa trên kinh phí 400 triệu đồng Đen vừa chuyển khoản. Hình ảnh sẽ được cập nhật khi hoàn thiện công trình nhé”, rapper cho biết.

Đen cũng chia sẻ, tập thể team của anh đóng góp thêm 200 triệu đồng để trao tặng 2 trong số 10 phòng tin học.

Đáng chú ý, khi cập nhật hình ảnh điểm trường Tiểu học Nà Đon - Cao Bằng, Đen cho biết: “Team thống nhất không ghi tên đơn vị ủng hộ nhưng các thầy cô vì muốn động viên các em nên đã quý mến ghi team trên bảng khánh thành. Rất mong khán giả bỏ qua”.

denvau1.png
Đen chia sẻ về các hạng mục ủng hộ từ doanh thu MV Nấu ăn cho em vào năm 2024. Ảnh: FB Đen.

Ngoài Đen Vâu, Hòa Minzy cũng ủng hộ cho dự án Nuôi Em. Từ năm 2021 đến năm 2024, cô nuôi 400 em nhỏ trong dự án Nuôi Em với kinh phí 600 triệu đồng. Năm 2025, Hòa Minzy nhận nuôi thêm 100 em nhỏ.

#Rapper Đen #Rapper Đen ủng hộ #Nấu ăn cho em #Nuôi em

Bài liên quan

Giải trí

Hòa Minzy từng ủng hộ trăm triệu đồng cho dự án Nuôi Em

Tháng 9/2025, nữ ca sĩ Hòa Minzy cho biết, cô nuôi 500 em nhỏ trong dự án Nuôi Em. Mới đây, dự án Nuôi Em vướng nghi vấn về tính minh bạch.

Mới đây, dự án Nuôi Em vướng nghi vấn về tính minh bạch. Một trong những mạnh thường quân của dự án này là nữ ca sĩ Hòa Minzy. Tháng 8/2025, Hòa Minzy chia sẻ thông tin về việc nuôi 400 em nhỏ trong dự án Nuôi Em từ năm 2021 đến năm 2024.

Cô bày tỏ: “Thấy có mấy cư dân mạng bình luận cho rằng nuôi 400 em mà 600 triệu đồng là ảo thì Hòa giải thích lại. Là bức ảnh này do fan Hòa làm nên câu từ có thể chưa chính xác.

Xem chi tiết

Giải trí

Rapper Đen nói gì về dự án Nuôi Em?

Rapper Đen cho biết, anh cùng ê-kíp tham gia dự án Nuôi Em với chỉ tư cách là người ủng hộ.

Theo Người Lao Động, mới đây, dự án thiện nguyện Nuôi Em do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập bị đặt dấu hỏi về tính minh bạch sau khi một số cư dân mạng phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến việc cấp trùng mã, cách quản lý nguồn tiền.

Từng đóng góp cho dự án này, rapper Đen vừa lên tiếng. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết, với tư cách là một người ủng hộ vật chất, tinh thần cho dự án Nuôi Em từ lâu, anh cảm thấy bản thân có trách nhiệm chia sẻ rõ ràng một số điều với khán giả ngay lúc này.

Xem chi tiết

Giải trí

Đen Vâu nắm tay Hoàng Thùy Linh trên sân khấu

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu biểu diễn trong concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Từ năm 2023, mối quan hệ giữa hai ca sĩ gây chú ý.

den1.jpg
Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu vừa góp mặt trong concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Trên sân khấu biểu diễn, hai ca sĩ nắm tay tình tứ. Ảnh: Tiền Phong.
den2.jpg
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu nhiều lần hợp tác âm nhạc. Ảnh: Vietnamnet.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới