Rapper Đen từng cho biết, tất cả doanh thu từ bài hát Nấu ăn cho Em được dành cho thiện nguyện, trong đó có dự án Nuôi Em.

Mới đây, rapper Đen cho biết, anh chỉ là người ủng hộ, không sáng lập hay tham gia hoạt động của dự án Nuôi Em. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cho biết, như đã công bố từ đầu, tất cả doanh thu từ bài hát Nấu ăn cho em được dành cho thiện nguyện, trong đó có dự án Nuôi Em.

Riêng khoản ủng hộ dự án Nuôi Em, vào tháng 11/2024, Đen từng cho biết, anh cùng ê-kíp ủng hộ 850 triệu đồng xây mới 2 điểm trường gồm: Tiểu học Nà Đon - Cao Bằng và Trung học cơ sở Noong Hẻo - Lai Châu và trao tặng 10 phòng tin học tại các điểm trường với kinh phí 1 tỷ đồng.

Rapper Đen chi bao nhiêu tiền cho dự án Nuôi Em?

Thời điểm đó, Đen công khai 6 điểm trường có phòng tin học. “4 phòng tin học tại 4 điểm trường tiếp theo sẽ được trao tặng dựa trên kinh phí 400 triệu đồng Đen vừa chuyển khoản. Hình ảnh sẽ được cập nhật khi hoàn thiện công trình nhé”, rapper cho biết.

Đen cũng chia sẻ, tập thể team của anh đóng góp thêm 200 triệu đồng để trao tặng 2 trong số 10 phòng tin học.

Đáng chú ý, khi cập nhật hình ảnh điểm trường Tiểu học Nà Đon - Cao Bằng, Đen cho biết: “Team thống nhất không ghi tên đơn vị ủng hộ nhưng các thầy cô vì muốn động viên các em nên đã quý mến ghi team trên bảng khánh thành. Rất mong khán giả bỏ qua”.

Đen chia sẻ về các hạng mục ủng hộ từ doanh thu MV Nấu ăn cho em vào năm 2024. Ảnh: FB Đen.

Ngoài Đen Vâu, Hòa Minzy cũng ủng hộ cho dự án Nuôi Em. Từ năm 2021 đến năm 2024, cô nuôi 400 em nhỏ trong dự án Nuôi Em với kinh phí 600 triệu đồng. Năm 2025, Hòa Minzy nhận nuôi thêm 100 em nhỏ.