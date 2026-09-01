Rạn da sau sinh, đừng tin quảng cáo 'xóa rạn hoàn toàn'

Rạn da có thể mờ theo thời gian nhưng khó biến mất hoàn toàn. Bác sĩ cảnh báo không tự dùng thuốc hay tin quảng cáo xóa rạn cấp tốc.

Rạn da có tự hết sau sinh?

Rạn da (striae distensae), trong đó rạn liên quan đến thai kỳ thường được gọi là striae gravidarum, là những tổn thương dạng sẹo của da, xuất hiện khi da bị kéo giãn nhanh trong thời gian ngắn.

Trong thai kỳ, cơ thể tăng kích thước, đặc biệt ở vùng bụng, ngực, hông và đùi. Quá trình này có thể gây tổn thương các sợi collagen và elastin ở lớp trung bì, từ đó hình thành những đường rạn trên da.

Rạn thường xuất hiện ở bụng, ngực, đùi, hông, mông và thắt lưng. Mức độ rạn ở mỗi người khác nhau, liên quan đến tốc độ tăng cân, thay đổi kích thước cơ thể, yếu tố di truyền và đặc điểm làn da.

Theo TS.BS Hoàng Thị Hoạt, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, rạn da thường không biến mất hoàn toàn sau sinh nhưng có thể thay đổi màu sắc và mờ dần theo thời gian.

Rạn da khi mang thai - Ảnh minh họa BVCC

TS.BS Hoàng Thị Hoạt cho biết, không có một phương pháp điều trị phù hợp cho tất cả trường hợp. Bác sĩ cần đánh giá tuổi vết rạn, mức độ tổn thương, vị trí, loại da và tình trạng sức khỏe trước khi lựa chọn phương pháp.

Một số hoạt chất bôi ngoài da đã được nghiên cứu trong điều trị rạn giai đoạn sớm, trong đó có hyaluronic acid và một số dẫn xuất vitamin A. Tuy nhiên, hiệu quả không giống nhau ở từng người.

Đáng lưu ý, các retinoid bôi ngoài da như tretinoin không được sử dụng trong thai kỳ. Với phụ nữ đang cho con bú, việc sử dụng retinoid cần được bác sĩ đánh giá cụ thể. Người bệnh không nên tự ý dùng các sản phẩm chứa retinoid trong giai đoạn này.

Không nên tự điều trị theo quảng cáo

Theo TS.BS Hoàng Thị Hoạt, khi rạn đã chuyển sang màu trắng, các sản phẩm bôi ngoài da thường cho hiệu quả hạn chế. Tùy đặc điểm tổn thương, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp điều trị bằng thiết bị.

Một số loại laser có thể được sử dụng để cải thiện màu sắc và cấu trúc vùng da rạn. Laser màu xung (Pulsed Dye Laser) thường được cân nhắc trong một số trường hợp rạn còn đỏ, trong khi laser fractional có thể kích thích tái tạo collagen, góp phần cải thiện bề mặt da.

Vi kim kết hợp sóng vô tuyến RF sử dụng các vi kim đưa năng lượng RF vào độ sâu nhất định trong da, tạo tổn thương nhiệt có kiểm soát, qua đó kích thích tái cấu trúc collagen và elastin. Phương pháp này có thể được cân nhắc khi rạn kèm thay đổi cấu trúc, lõm da.

Ngoài ra, tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định peel da hóa học hoặc vi mài mòn da. Việc lựa chọn hoặc phối hợp phương pháp cần dựa trên thăm khám vì hiệu quả và nguy cơ tác dụng phụ khác nhau ở mỗi người.

Rạn da là tổn thương lành tính và không bắt buộc phải điều trị nếu không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hoặc tâm lý. Nếu có nhu cầu cải thiện, người bệnh nên được bác sĩ Da liễu thăm khám trước.

Đặc biệt, người dân cũng cần cảnh giác với quảng cáo cam kết “xóa rạn hoàn toàn” hay “điều trị dứt điểm sau một liệu trình”. Trên thực tế, mục tiêu điều trị chủ yếu là làm mờ, cải thiện màu sắc, độ lõm và cấu trúc vết rạn, khó đưa vùng da trở lại hoàn toàn như trước.