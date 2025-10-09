Quốc hội Pháp bác đề xuất luận tội Tổng thống Macron

Văn phòng Quốc hội Pháp đã bác bỏ đề xuất luận tội Tổng thống Emmanuel Macron, cho rằng điều này là "không thể chấp nhận được".

Theo Anadolu ngày 8/10, Đài truyền hình tin tức Pháp BFMTV đưa tin, Văn phòng thuộc Quốc hội Pháp đã bác bỏ đề xuất luận tội Tổng thống Macron, cho rằng điều này là "không thể chấp nhận được".

Bản kiến nghị luận tội do các nhà lập pháp từ Đảng La France Insoumise (LFI) theo đường lối cực tả và một số đại biểu của Đảng Xanh đệ trình, trong đó cáo buộc ông Macron phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại đất nước.

Quốc hội Pháp. Ảnh: AA.

Tuy nhiên, đề xuất này không vượt qua được bước đầu tiên trong quy trình tại Văn phòng Quốc hội Pháp, nơi chấp thuận hoặc bác bỏ bất kỳ nỗ lực luận tội nào trước khi quy trình này diễn ra.

Điều phối viên của LFI, Manuel Bompard, cho biết các nghị sĩ cánh tả đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này, trong khi các đại biểu từ Đảng Phục hưng của ông Macron và Đảng Cộng hòa bảo thủ bỏ phiếu chống. Các nhà lập pháp từ Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu đã bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Tass.

Trước đó trong năm, 104 nhà lập pháp đối lập đã kêu gọi luận tội Tổng thống Macron, đổ lỗi cho ông về cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc do quyết định giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm của ông vào năm 2024.

Bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử bất thường đã dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng chính phủ, với việc Pháp đã thay 3 Thủ tướng trong năm qua. Gần đây nhất, Thủ tướng Sebastien Lecornu đã từ chức vào ngày 6/10 trong bối cảnh bất ổn vẫn tiếp diễn.

