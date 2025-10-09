Hà Nội

Thế giới

Quốc hội Pháp bác đề xuất luận tội Tổng thống Macron

Văn phòng Quốc hội Pháp đã bác bỏ đề xuất luận tội Tổng thống Emmanuel Macron, cho rằng điều này là "không thể chấp nhận được".

An An (Theo Anadolu)

Theo Anadolu ngày 8/10, Đài truyền hình tin tức Pháp BFMTV đưa tin, Văn phòng thuộc Quốc hội Pháp đã bác bỏ đề xuất luận tội Tổng thống Macron, cho rằng điều này là "không thể chấp nhận được".

Bản kiến nghị luận tội do các nhà lập pháp từ Đảng La France Insoumise (LFI) theo đường lối cực tả và một số đại biểu của Đảng Xanh đệ trình, trong đó cáo buộc ông Macron phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại đất nước.

phap.png
Quốc hội Pháp. Ảnh: AA.

Tuy nhiên, đề xuất này không vượt qua được bước đầu tiên trong quy trình tại Văn phòng Quốc hội Pháp, nơi chấp thuận hoặc bác bỏ bất kỳ nỗ lực luận tội nào trước khi quy trình này diễn ra.

Điều phối viên của LFI, Manuel Bompard, cho biết các nghị sĩ cánh tả đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này, trong khi các đại biểu từ Đảng Phục hưng của ông Macron và Đảng Cộng hòa bảo thủ bỏ phiếu chống. Các nhà lập pháp từ Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu đã bỏ phiếu trắng.

phap2.png
Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Tass.

Trước đó trong năm, 104 nhà lập pháp đối lập đã kêu gọi luận tội Tổng thống Macron, đổ lỗi cho ông về cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc do quyết định giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm của ông vào năm 2024.

Bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử bất thường đã dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng chính phủ, với việc Pháp đã thay 3 Thủ tướng trong năm qua. Gần đây nhất, Thủ tướng Sebastien Lecornu đã từ chức vào ngày 6/10 trong bối cảnh bất ổn vẫn tiếp diễn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025

Nguồn video: VTV
Thế giới

Vì sao Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu từ chức?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Sébastien Lecornu.

The Guardian đưa tin, Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 6/10 cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Sébastien Lecornu, đẩy đất nước rơi vào tình trạng bế tắc chính trị sâu sắc hơn.

phap.jpg
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu từ chức sau chưa đầy một tháng nhậm chức. Ảnh: Armradio.
Xem chi tiết

Thế giới

Vì sao cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị kết án 5 năm tù?

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy đã bị kết án 5 năm tù liên quan đến cáo buộc nhận tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2007 từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

RT đưa tin, một tòa án ở Paris đã kết án cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy 5 năm tù sau khi ông bị kết tội âm mưu hình sự liên quan đến cáo buộc nhận tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2007 từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Các thẩm phán ra phán quyết ngày 25/9 rằng ông Sarkozy, Tổng thống Pháp từ năm 2007 đến 2012, đã hưởng lợi từ các khoản thanh toán bí mật từ ông Gaddafi cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007.

Xem chi tiết

Thế giới

Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine

Tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Theo Tân Hoa Xã, tại Hội nghị quốc tế cấp cao về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) ngày 22/9, Tổng thống Macron tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

"Hôm nay (22/9), tôi tuyên bố rằng Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Thời điểm đã đến, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Chúng ta đều mong muốn hai quốc gia chung sống hòa bình và an ninh", Tổng thống Macron phát biểu.

Xem chi tiết

