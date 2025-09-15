Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Quốc gia nào bán iPhone 17 đắt nhất?

Theo phân tích, iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Air đều có giá cao nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoàng Minh (theo Shiftdelete)

Apple đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17 mới nhất, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cao cấp nhất.

Câu hỏi quen thuộc được nhiều khách hàng đặt ra là mua iPhone 17 ở đâu sẽ có giá tốt nhất?

Dựa trên dữ liệu giá bán của dòng iPhone 17 series được công bố và trang Nukenki tổng hợp, Mỹ tiếp tục là nơi có giá khởi điểm rẻ nhất, trong khi các quốc gia có thuế cao như Thổ Nhĩ Kỳ lại là nơi người dùng phải trả giá đắt nhất cho một chiếc iPhone.

gia-iphone.jpg
Giá iPhone 17 đắt nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Shiftdelete

Cụ thể, tại Mỹ, iPhone 17 256GB giá 829 USD; iPhone Air 256GB giá 999 USD; iPhone 17 Pro 256GB giá 1.099 USD; iPhone 17 Pro Max 256GB giá 1.199 USD. Mức giá chưa bao gồm thuế bán hàng (sales tax), loại thuế này sẽ thay đổi tùy theo từng tiểu bang.

Thổ Nhĩ Kỳ là là thị trường bán iPhone đắt nhất toàn cầu. Mức chênh lệch giá so với Mỹ rất lớn, chủ yếu do các chính sách thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao của nước này.

Theo đó, để sở hữu một chiếc iPhone 17 256GB, người dùng Thổ Nhĩ Kỳ phải trả 1.889 USD, cao hơn gấp 2,2 lần so với giá tại Mỹ.

Brazil đứng thứ hai với giá 1.479 USD cho chiếc iPhone 17 256GB

Mức chênh lệch còn lớn hơn với dòng Pro Max. Một chiếc iPhone 17 Pro Max 256GB giá lên tới 2.906 USD tại Thổ Nhĩ Kỳ, cao hơn gấp 2,4 lần so với mức giá 1.199 USD tại Mỹ.

Tương tự với iPhone 17 Air, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ là 2.373 USD. Mức giá thấp nhất tại Mỹ là 999 USD.

Những năm gần đây, giá iPhone chính hãng tại Việt Nam ngày càng trở nên cạnh tranh. Dù không thể rẻ bằng mức giá gốc tại Mỹ, song giá iPhone tại Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có giá bán tốt trên thế giới.

Giá iPhone 17 bản 256GB tại Việt Nam là 947 USD; trong khi đó iPhone 17 Pro Max 256GB giá 1.439 USD.

Mức giá này đắt hơn Mỹ khoảng 15-20% nhưng rẻ hơn nhiều so với các thị trường đắt đỏ như Thổ Nhĩ Kỳ hay Brazil.

#giá iPhone 17 cao nhất Thổ Nhĩ Kỳ #giá iPhone 17 tại Mỹ #so sánh giá iPhone 17 các quốc gia #thuế nhập khẩu iPhone Thổ Nhĩ Kỳ #giá iPhone 17 Pro Max đắt nhất #giá iPhone 17 tại Việt Nam

Bài liên quan

Kinh doanh

iPhone 17 bán sớm tại Việt Nam, giá đắt cỡ nào?

Theo công bố của Apple,  mức giá cao nhất trong các mẫu iPhone 17 vừa ra mắt là iPhone 17 Pro Max 2 TB gần 64 triệu đồng.

Rạng sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam) Apple tổ chức sự kiện "Awe Dropping" ra mắt iPhone 17 series. Bên cạnh những nâng cấp đáng chú ý, câu hỏi được người tiêu dùng Việt quan tâm lúc này là giá iPhone 17 chính hãng.

Theo thông báo của Apple, các mẫu iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air sẽ được cho đặt hàng từ 12h ngày 12/9 và đến tay người dùng tại Việt Nam sau đó một tuần.

Xem chi tiết

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] Những mẫu iPhone giảm giá trước ngày iPhone 17 ra mắt

Trước ngày iPhone 17 ra mắt, nhiều mẫu iPhone đời cũ giảm giá sâu nhằm kích cầu mua sắm.

nhung-mau-iphone-giam-gia.jpg
Xem chi tiết

Kinh doanh

Đại gia nào sở hữu chiếc iPhone trị giá hơn 1.000 tỷ đồng?

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani được cho là sở hữu chiếc iPhone chế tác từ vàng 24 carat trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. 

Bà Nita Ambani, vợ tỷ phú Mukesh Ambani (sở hữu 106 tỷ USD), người giàu nhất Châu Á, được coi là biểu tượng của sự giàu có và xa hoa. Bà Nita Ambani được cho là sở hữu chiếc điện thoại Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond đắt nhất thế giới, trị giá 48,5 triệu USD (tương đương hơn 1.114 tỷ đồng).

Chiếc iPhone 6 này được chế tác từ vàng 24 carat với lớp phủ bạch kim dày. Mặt sau điện thoại có một viên kim cương hồng khổng lồ. Mỗi chi tiết trên Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond đều được các nghệ nhân chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo đạt đến mức độ hoàn hảo gần như tuyệt đối.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới