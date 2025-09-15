Quốc gia nào bán iPhone 17 đắt nhất?

Theo phân tích, iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Air đều có giá cao nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Apple đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17 mới nhất, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cao cấp nhất.

Câu hỏi quen thuộc được nhiều khách hàng đặt ra là mua iPhone 17 ở đâu sẽ có giá tốt nhất?

Dựa trên dữ liệu giá bán của dòng iPhone 17 series được công bố và trang Nukenki tổng hợp, Mỹ tiếp tục là nơi có giá khởi điểm rẻ nhất, trong khi các quốc gia có thuế cao như Thổ Nhĩ Kỳ lại là nơi người dùng phải trả giá đắt nhất cho một chiếc iPhone.

Giá iPhone 17 đắt nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Shiftdelete

Cụ thể, tại Mỹ, iPhone 17 256GB giá 829 USD; iPhone Air 256GB giá 999 USD; iPhone 17 Pro 256GB giá 1.099 USD; iPhone 17 Pro Max 256GB giá 1.199 USD. Mức giá chưa bao gồm thuế bán hàng (sales tax), loại thuế này sẽ thay đổi tùy theo từng tiểu bang.

Thổ Nhĩ Kỳ là là thị trường bán iPhone đắt nhất toàn cầu. Mức chênh lệch giá so với Mỹ rất lớn, chủ yếu do các chính sách thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao của nước này.

Theo đó, để sở hữu một chiếc iPhone 17 256GB, người dùng Thổ Nhĩ Kỳ phải trả 1.889 USD, cao hơn gấp 2,2 lần so với giá tại Mỹ.

Brazil đứng thứ hai với giá 1.479 USD cho chiếc iPhone 17 256GB

Mức chênh lệch còn lớn hơn với dòng Pro Max. Một chiếc iPhone 17 Pro Max 256GB giá lên tới 2.906 USD tại Thổ Nhĩ Kỳ, cao hơn gấp 2,4 lần so với mức giá 1.199 USD tại Mỹ.

Tương tự với iPhone 17 Air, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ là 2.373 USD. Mức giá thấp nhất tại Mỹ là 999 USD.

Những năm gần đây, giá iPhone chính hãng tại Việt Nam ngày càng trở nên cạnh tranh. Dù không thể rẻ bằng mức giá gốc tại Mỹ, song giá iPhone tại Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có giá bán tốt trên thế giới.

Giá iPhone 17 bản 256GB tại Việt Nam là 947 USD; trong khi đó iPhone 17 Pro Max 256GB giá 1.439 USD.

Mức giá này đắt hơn Mỹ khoảng 15-20% nhưng rẻ hơn nhiều so với các thị trường đắt đỏ như Thổ Nhĩ Kỳ hay Brazil.