iPhone 17 bán sớm tại Việt Nam, giá đắt cỡ nào?

Theo công bố của Apple, mức giá cao nhất trong các mẫu iPhone 17 vừa ra mắt là iPhone 17 Pro Max 2 TB gần 64 triệu đồng.

Rạng sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam) Apple tổ chức sự kiện "Awe Dropping" ra mắt iPhone 17 series. Bên cạnh những nâng cấp đáng chú ý, câu hỏi được người tiêu dùng Việt quan tâm lúc này là giá iPhone 17 chính hãng.

Theo thông báo của Apple, các mẫu iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air sẽ được cho đặt hàng từ 12h ngày 12/9 và đến tay người dùng tại Việt Nam sau đó một tuần.

Năm nay là lần đầu tiên Việt Nam nằm trong nhóm mở bán đầu tiên trên toàn cầu khi bắt đầu giao hàng vào 19/9, tròn 10 ngày sau khi ra mắt.

Những người tham dự chụp ảnh iPhone 17 trong sự kiện đặc biệt của Apple tại trụ sở Apple. Ảnh: Getty

Hiện, các cửa hàng trong nước chưa mở đặt hàng, còn Apple Store Online mới thiết lập ở chế độ "xem giá". Người dùng chỉ có thể đặt tối đa hai chiếc mỗi loại, trong khi một số hệ thống bán lẻ bắt đầu cho "đăng ký nhận thông tin".

Năm nay, Apple đã có nâng cấp bộ nhớ trong khi tất cả các mẫu iPhone mới đều có bộ nhớ tối thiểu 256GB.

Theo trang web của Apple, giá iPhone 17 từ 24,99 triệu đồng (bản 256GB); iPhone Air giá từ 31,99 triệu đồng (bản 256GB); iPhone 17 Pro giá từ 34,99 triệu đồng (bản 256GB); iPhone 17 Pro Max giá từ 37,99 triệu đồng (bản 256GB).

Một chiếc iPhone 17 Pro được ra mắt trong sự kiện đặc biệt của Apple. Ảnh: Getty

Đáng chú ý, phiên bản iPhone cao cấp nhất năm nay iPhone 17 Pro Max bộ nhớ trong 2TB có giá lên đến 63,99 triệu đồng. Chiếc iPhone này có nhiều nâng cấp mạnh mẽ như chip A19 Pro mạnh nhất từ trước đến nay, hệ thống ba camera 48 MP, zoom quang học 8x và thời lượng pin được nâng cấp đáng kể....