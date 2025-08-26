[INFOGRAPHIC] Những mẫu iPhone giảm giá trước ngày iPhone 17 ra mắt

Trước ngày iPhone 17 ra mắt, nhiều mẫu iPhone đời cũ giảm giá sâu nhằm kích cầu mua sắm.
Hãng xe điện Trung Quốc BYD vừa xác nhận sẽ không sản xuất mẫu bán tải plug-in hybrid Shark 6 tại Thái Lan vào năm 2026 như dự kiến trước đó.
Bánh tạo hình độc đáo với cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S trở thành mặt hàng hút khách trong mùa trung thu năm nay.
Từ cây dại mọc bờ rào xưa không ai ngó ngàng, nay cây sọ chó thành đặc sản nổi tiếng trong nhà hàng được ưa chuộng, 800.000đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 26/8 dự kiến trong nước và thế giới tiếp tục tăng cao, SJC lập đỉnh mới.
Trong lúc chờ tạnh mưa, người phụ nữ quyết định mua vài tấm vé số cào "cho đỡ buồn", không ngờ trúng giải thưởng lớn gần 4 tỷ đồng.
Chỉ sau vài năm, Trung Quốc đã biến loại quả “quý tộc” vốn chỉ dành cho giới nhà giàu thành hàng bình dân giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg.
Trong 2 ngày 23 và 24/8, đã có 435 chuyến bay bị hủy chuyến, phải thay đổi đường bay, hạ cánh tại sân bay dự bị.
Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ sẽ sở hữu 10% cổ phần của Tập đoàn Intel, sau khi đạt được thỏa thuận với Tổng giám đốc Lip-Bu Tan.
Cá bỗng trước đây là sản vật tiến vua, nay trở thành đặc sản được dân thành phố "săn lùng" vì ngon, bổ dù giá hơn nửa triệu đồng/kg.
Giá xăng 25/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 25/8 được nhận định, vàng trong nước tăng mạnh đầu tuần theo thế giới.
Khu phố ven sông đắt đỏ nhất nước Mỹ sở hữu những biệt thự sang trọng, cảnh quan xanh tươi và hệ thống kênh đào kết nối trực tiếp với Vịnh Biscayne.
Nhìn bên ngoài không khác túi nylon trong siêu thị nhưng chiếc túi tote mới của Balenciaga có giá lên tới gần 30 triệu đồng.
Tại khu vực sân Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều người "hốt bạc" khi bán các phụ kiện, sản phẩm sticker cờ đỏ sao vàng, mũ, áo phông… cho du khách.
Các tỷ phú đã biến những hòn đảo riêng thành khu nghỉ dưỡng xa xỉ, là chốn trú ẩn không ai chạm tới.
Giá xăng 24/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 24/8, giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước cũng leo đỉnh mới.
Do canh tác trên núi đá vôi, na Đồng Bành có hương vị đặc biệt, quả to, tròn đều, mắt na nở to và thưa, vỏ quả sáng xanh tự nhiên, ít hạt.
Với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Haid Feed bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng.
Một con trâu giống Banni tại Ấn Độ vừa được bán với giá kỷ lục làm nổi bật giá trị cao cấp, sức mạnh và khả năng sản xuất sữa của giống trâu này.
Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.