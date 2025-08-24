Hà Nội

Xã hội

Quảng Ninh tạm dừng tham quan, lưu trú trên biển do bão số 5 Kajiki

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 13h ngày 24/8/2025.

Thiên Tuấn

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều nay (24/8), bão số 5 Kajiki sẽ đi vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ với gió mạnh cấp 13. Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép tàu.

anh-chup-man-hinh-2025-08-24-luc-110127.png

Cụ thể, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi. Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 24/8/2025.

Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian từ 13h ngày 24/8/2025.

Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão.

#quảng ninh #cấm tàu #tàu du lịch #bão số 5 #thuỷ nội địa

Bài liên quan

Xã hội

Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó khẩn cấp bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Hà Tĩnh đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Sáng 24/8, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường về công tác phòng chống bão. Công điện được gửi tới các sở, ngành, chủ đầu tư công trình trọng điểm, lực lượng quân sự, biên phòng và chính quyền cơ sở để huy động tổng lực ứng phó.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã, phường ven biển, cửa sông hoàn thành việc di dời dân trước 17h ngày 24/8. Các hộ sống tại vùng trũng, ven sông suối, khu vực nguy cơ cao phải khẩn cấp sơ tán, trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 5 tăng lên cấp 13, giật cấp 16 đang lao nhanh vào miền Trung

Hiện bão số 5 cách Nghệ An khoảng 605 km, cách Hà Tĩnh khoảng 580 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, vị trí tâm bão vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 111.1 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 605km, cách Hà Tĩnh khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

dbqg-xtnd-20250824-0500.gif
Bão số 5 giật cấp 15 và còn tiếp tục mạnh lên, gây mưa lớn tại nhiều nơi.
Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 5 cách Nghệ An và Hà Tĩnh khoảng 600km, sức gió giật cấp 15

Sáng 24/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông; sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Do tác động của bão số 5, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m; biển động dữ dội.

Xem chi tiết

