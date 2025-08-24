Quảng Ninh tạm dừng tham quan, lưu trú trên biển do bão số 5 Kajiki

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 13h ngày 24/8/2025.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều nay (24/8), bão số 5 Kajiki sẽ đi vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ với gió mạnh cấp 13. Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép tàu.

Cụ thể, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi. Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 24/8/2025.

Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian từ 13h ngày 24/8/2025.

Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão.