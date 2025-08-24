Bão số 5 tăng lên cấp 13, giật cấp 16 đang lao nhanh vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, vị trí tâm bão vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 111.1 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 605km, cách Hà Tĩnh khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Bão số 5 giật cấp 15 và còn tiếp tục mạnh lên, gây mưa lớn tại nhiều nơi.

Dự báo trong 12-24h tới, bão vẫn còn khả năng tăng cường độ, có thể đạt cấp 13-14, giật 15-16. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khoảng đêm nay và gần sáng mai gió bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đến trưa và đầu chiều 25/8, bão sẽ đi vào đất liền khu vực các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Bình gây gió mạnh vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15, mưa lớn 200-400mm, có nơi trên 700mm, theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội. Từ trưa và chiều nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m, biển động dữ dội.

Từ chiều nay, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khoảng ngày 25-26/8, khu vực Hà Nội, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; TP HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khoảng ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Ông Khiêm cho hay, dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các trung tâm quốc tế, bão số 5 có thể đạt cấp 12-13, giật 15-16 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế, cá biệt có mô hình thậm chí dự báo bão còn mạnh hơn. Theo vị chuyên gia, các trung tâm dự báo nhận định mức độ nguy hiểm của bão số 5 được đánh giá không kém bão Yagi năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 (bão Doksuri) năm 2017 - cơn bão này có đường đi và vùng ảnh hưởng tương tự.

Chuyên gia dự báo sự nguy hiểm của cơn bão này không chỉ ở gió mạnh mà còn do tác động tổ hợp của nhiều thiên tai gió rất mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi. Trước tình hình đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 (mức rất lớn) cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (trọng tâm nhất khả năng là khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo người dân cần khẩn trương phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này.

