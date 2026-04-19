Quảng Ngãi đẩy mạnh truyền thông nhận thức về năng lượng nguyên tử

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2035, hơn 80% người dân hiểu đúng về năng lượng nguyên tử, mở đường ứng dụng trong hàng loạt lĩnh vực. 

Tuệ Minh

Ngày 19/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch triển khai đề án "Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2035".

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân về vai trò của năng lượng nguyên tử trong đời sống hiện đại.

Đồng thời thúc đẩy ứng dụng hiệu quả công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực thiết yếu như y tế, nông nghiệp, công nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các mục tiêu truyền thông năng lượng nguyên tử của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo lộ trình, đến năm 2030, 100% sở, ban ngành và địa phương liên quan phải xây dựng kế hoạch triển khai; ít nhất 70% cán bộ, công chức được trang bị kiến thức; khoảng 50% người dân và doanh nghiệp được tiếp cận thông tin về năng lượng nguyên tử.

Đáng chú ý, khoảng 60% học sinh THPT và sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, góp phần hình thành nhận thức sớm trong thế hệ trẻ.

Giai đoạn đến năm 2035, tỉnh hướng tới mục tiêu trên 80% người dân và thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về lợi ích cũng như mức độ an toàn của năng lượng nguyên tử; bảo đảm 100% cán bộ liên quan được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu.

Cùng với đó là xây dựng và vận hành hiệu quả hệ sinh thái truyền thông số, tích hợp các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, chính sách; định hướng phát triển điện hạt nhân; ứng dụng bức xạ trong chẩn đoán, điều trị y tế, chọn tạo giống trong nông nghiệp; cũng như các kiến thức về an toàn, an ninh hạt nhân.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành như tài chính, y tế, giáo dục, nông nghiệp… và các địa phương tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

