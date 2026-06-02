Miền Bắc lại chính thức bước vào cao điểm đợt nắng nóng gay gắt diện rộng

Ngày 2-3/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (1/6), ở khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như các trạm: Yên Châu (Sơn La) 39.7 độ, Bắc Mê (Tuyên Quang) 38.1 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 37.4 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.2 độ,… độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-60%.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng.

Ngày 2-3/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi ngày 3/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%.

Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/6:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 29-32 độ. Phía Bắc (từ TP. Đà Nẵng - phía Đông Quảng Ngãi) có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.