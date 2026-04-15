Phê duyệt 2.350 tỷ đồng nâng cấp QL24 nối Đông - Tây Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp hơn 48 km còn lại của tuyến Quốc lộ 24, nối hai vùng Đông - Tây của tỉnh.

Dự án dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32-Km 89+513, với tổng chiều dài tuyến xây dựng khoảng 48,4km, tiêu chuẩn thiết kế đường cấp III và cấp IV miền núi.

Toàn bộ cầu trên tuyến rộng 9m, tải trọng thiết kế HL93. Cùng với đó là hệ thống nút giao, công trình thoát nước, ATGT, phòng hộ và đường lánh nạn tại các đoạn dốc nguy hiểm. Nền đường rộng 9m, bề rộng mặt đường và lề gia cố 8m, lề đất 1m; mặt đường kết cấu bê tông nhựa A1, bê tông xi măng trên móng cấp phối đá dăm.

Quốc lộ 24 đoạn Km32 - Km 89+513 có nền, mặt đường nhỏ, ảnh hưởng khá lớn đến lưu thông.

Dự án triển khai trên địa bàn các xã, gồm: Ba Tơ, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Vì và Kon Plông, thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 2.350 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương khoảng 2.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Thực hiện trong giai đoạn từ năm 2026 - 2028.

Dự án được đầu tư với mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III, cấp IV miền núi theo quy hoạch mạng lưới giao thông quốc gia. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận tải, đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế tai nạn, thuận lợi trong công tác cứu hộ, cứu nạn và an ninh - quốc phòng.

Dự án phát huy vai trò của QL24 trong việc kết nối phía Tây tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, các khu kinh tế, cảng biển lớn, như: Chu Lai, Dung Quất… Bên cạnh đó, tạo động lực giao lưu văn hóa, phát triển du lịch - dịch vụ của các khu du lịch sinh thái Măng Đen, khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y...

Mỗi khi gặp thời tiết bất lợi, tuyến đường thường xuyên phát sinh các tình huống giao thông bất lợi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng là cơ quan tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định. Các Sở, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm rà soát chặt chẽ quy mô, kinh phí, nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

QL24 hiện là trục giao thông Đông - Tây chủ lực, giữ vai trò kết nối chính giữa hai đô thị lớn nhất Quảng Ngãi. Tuyến dài khoảng 165km, địa hình chủ yếu là đèo dốc, quanh co.

Trong đó, đoạn Km32 - Km 89+513 có nền, mặt đường nhỏ, chưa được nâng cấp, mở rộng và thường xuyên gặp điều kiện bất lợi về thời tiết nên việc di chuyển khó khăn, nguy hiểm và tốn nhiều thời gian, hay xảy ra tai nạn.

Từ thời điểm nhập tỉnh đến nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên QL24 tăng đột biến, thời tiết diễn biến phức tạp làm phát sinh nhiều tình huống giao thông trên tuyến, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Để đảm bảo giao thông trên tuyến, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng và khắc phục các sự cố hư hỏng mặt đường, hệ thống ATGT và sạt lở…

Song song đó, đơn vị cũng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt và giao chủ đầu tư triển khai nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến này.

Liên tục xảy ra sạt lở trên đèo Violak trong mùa mưa năm 2025.
Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 24

Đơn vị quản lý đang huy động lực lượng, phương tiện xử lý sạt lở, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông và phát triển kinh tế địa phương.

Ngày 4/3, thông tin từ đơn vị quản lý bảo trì Quốc lộ 24 cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và máy móc để khắc phục triệt để các điểm sạt lở trên tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Km112+100, đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều máy đào, xe cơ giới đang hoạt động liên tục để bóc tách, múc dỡ khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở, vận chuyển ra khỏi phạm vi nền đường.

Sạt lở chia cắt Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen

Sáng nay, km112 (QL24 đoạn qua địa bàn xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá vùi lấp khiến giao thông 2 đầu tê liệt.

Sáng 23/11, Công ty Cổ phần Xây dựng & Quản lý Công trình Giao thông Kon Tum cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và máy móc để khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 24 tại Km112+100 thuộc địa bàn xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Khối lượng đất đá do sạt lở khá lớn, gây chia cắt giao thông trên Quốc lộ 24.
Động đất mạnh 3,3 độ richter ở Măng Đen, Quảng Ngãi

Một trận động đất có độ lớn 3,3 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km vừa xảy ra tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Trưa 12/7, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết, trên địa bàn xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) vừa xảy ra động đất.

Theo đó, khoảng 10h25 sáng nay, tại khu vực xã Măng Đen xảy ra một trận động đất mạnh 3,3 độ richter, tại tọa độ 14.800 vĩ Bắc -108.257 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Trận động đất này được đánh giá không gây rủi ro thiên tai (cấp 0).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

