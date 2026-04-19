Quảng Ngãi khoanh vùng an toàn tắm biển trước mùa du lịch

Quảng Ngãi khoanh vùng an toàn tắm biển trước mùa du lịch

Trước mùa cao điểm du lịch, nhu cầu tắm biển tăng cao, xã Tịnh Khê tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động thả phao, khoanh vùng khu vực tắm an toàn tại bãi biển Mỹ Khê.

Tuệ Minh
Chiều 19/4, UBND xã Tịnh Khê triển khai thả phao, thiết lập ranh giới khu vực tắm biển an toàn – một giải pháp thiết thực trong bối cảnh mùa nắng nóng đang vào cao điểm, lượng người dân và du khách đổ về biển ngày càng đông.
Chiều 19/4, UBND xã Tịnh Khê triển khai thả phao, thiết lập ranh giới khu vực tắm biển an toàn – một giải pháp thiết thực trong bối cảnh mùa nắng nóng đang vào cao điểm, lượng người dân và du khách đổ về biển ngày càng đông.
Theo phương án, khu vực tắm an toàn có chiều dài khoảng 850m, kéo dài từ khu vực Quán cà phê Bosoom đến Nhà hàng Mỹ Khê.
Theo phương án, khu vực tắm an toàn có chiều dài khoảng 850m, kéo dài từ khu vực Quán cà phê Bosoom đến Nhà hàng Mỹ Khê.
Hệ thống phao nổi được bố trí nhằm xác định rõ giới hạn an toàn, hạn chế tình trạng bơi xa bờ – nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
Hệ thống phao nổi được bố trí nhằm xác định rõ giới hạn an toàn, hạn chế tình trạng bơi xa bờ – nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
Tại các vùng có dòng chảy xa bờ, địa phương còn thiết lập các điểm phao dọc, đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả cho công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.
Tại các vùng có dòng chảy xa bờ, địa phương còn thiết lập các điểm phao dọc, đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả cho công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.
Song song đó, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, cảnh báo và cứu nạn, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Song song đó, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, cảnh báo và cứu nạn, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ các quy định an toàn khi tắm biển; lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ các quy định an toàn khi tắm biển; lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Những ngày này, giữa cái nắng oi ả của miền Trung, bãi biển Mỹ Khê trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân.
Những ngày này, giữa cái nắng oi ả của miền Trung, bãi biển Mỹ Khê trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân.
Từ sáng sớm đến chiều tối, dòng người tìm về biển để giải nhiệt, tận hưởng không khí trong lành và làn nước mát. Không khí nhộn nhịp nhất vào hai khung giờ sáng sớm và chiều muộn – thời điểm lý tưởng để vừa thư giãn vừa đảm bảo sức khỏe.
Từ sáng sớm đến chiều tối, dòng người tìm về biển để giải nhiệt, tận hưởng không khí trong lành và làn nước mát. Không khí nhộn nhịp nhất vào hai khung giờ sáng sớm và chiều muộn – thời điểm lý tưởng để vừa thư giãn vừa đảm bảo sức khỏe.
Đối với nhiều người dân địa phương, tắm biển đã trở thành thói quen trong mùa hè. Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của chính quyền, không ít ý kiến cho rằng cần tiếp tục tăng cường lực lượng cứu hộ, trang bị thêm áo phao, phao cứu sinh và hệ thống biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.
Đối với nhiều người dân địa phương, tắm biển đã trở thành thói quen trong mùa hè. Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của chính quyền, không ít ý kiến cho rằng cần tiếp tục tăng cường lực lượng cứu hộ, trang bị thêm áo phao, phao cứu sinh và hệ thống biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.
Việc lựa chọn khu vực đông người, có sự giám sát cũng được xem là cách tự bảo vệ cần thiết.
Việc lựa chọn khu vực đông người, có sự giám sát cũng được xem là cách tự bảo vệ cần thiết.
Tuệ Minh
#Quản lý an toàn tắm biển #Khoanh vùng bãi biển Mỹ Khê #Phòng ngừa đuối nước #Công tác cứu hộ và trang thiết bị #Tuyên truyền và ý thức du khách #Thói quen tắm biển mùa hè

