Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Quảng Ngãi chỉ định vị trí nhận chìm chất nạo vét trên biển

Tổng khối lượng chất nạo vét cho phép nhận chìm ở 3 khu vực, địa điểm tại vùng biển Quảng Ngãi dự kiến khoảng 9,2 triệu m3.

Tuệ Minh

Sáng 17/4, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã công bố 3 khu vực, địa điểm được cho phép nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Quảng Ngãi.

Cụ thể khu vực 1, nằm ngoài phạm vi vùng biển 6 hải lý (tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm trở ra), thuộc vùng biển xã Vạn Tường, có diện tích khoảng 500 ha và độ sâu 62,5 - 64,3m; khối lượng tiếp nhận dự kiến khoảng 6,5 m3.

Nhiều công trình tại Quảng Ngãi có khối lượng nạo vét lớn không tận dụng hết.
Nhiều công trình tại Quảng Ngãi có khối lượng nạo vét lớn không tận dụng hết.

Trong quá trình thực hiện nhận chìm chất nạo vét ở biển, phải tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật hiện hành và liên quan. Chất nạo vét nhận chìm phải thực hiện đúng vị trí, chủng loại, khối lượng, thời gian được cấp có thẩm quyền cho phép; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố, vi phạm theo quy định của pháp luật….

Khu vực 2, nằm trong phạm vi vùng biển 6 hải lý, thuộc vùng biển xã Tịnh Khê, có diện tích khoảng 100ha và độ sâu từ 22,2 - 26,2m; khối lượng tiếp nhận dự kiến 1 triệu m3.

Khu vực 3, nằm trong phạm vi vùng biển 6 hải lý, thuộc vùng biển phường Sa Huỳnh, có diện tích khoảng 150ha và độ sâu 62,6 - 64,9m; khối lượng tiếp nhận dự kiến 1,7m3.

z7734585174030-cf1c6765bb8985c058eccf7edadecd1a.jpg
Nhiều luồng lạch bị sa bồi gây cản trở khi tàu cá ra vào các cảng.

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở NN&MT thẩm định, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm chất nạo vét ở biển; tham mưu phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép nhận chìm ở biển...

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động nạo vét, nhận chìm và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

z7734585144463-82aecf5181cdc5914d8b1f628ed41a5a.jpg
Công tác nhấn chìm chất nạo vét sẽ được theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chìm chất nạo vét ở biển lựa chọn khu vực, địa điểm phù hợp với dự án, công trình của mình; thực hiện và hoàn thành thủ tục, hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận khu vực, địa điểm nhận chìm.

Quá trình thi công, nhận chìm chất nạo vét ở biển phải tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, an toàn hàng hải, xây dựng, an ninh, quốc phòng và các quy định có liên quan.

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhận chìm chất nạo vét ở biển, phải tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật hiện hành và liên quan.

Chất nạo vét nhận chìm phải thực hiện đúng vị trí, chủng loại, khối lượng, thời gian được cấp có thẩm quyền cho phép; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố, vi phạm theo quy định của pháp luật….

Cụ thể số cát, chất thải nạo vét của công trình này sẽ được bán cho doanh nghiệp để phục vụ san lấp. Theo đó chất nạo vét sẽ được phương tiện của doanh nghiệp mua, xuống tận nơi chở đi.

Hiện chủ đầu tư dự án đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục, để trình cho cơ quan chức năng xem xét, tham mưu cho cấp thẩm quyền Quảng Ngãi xem xét và quyết định.

Lâm Đồng chỉ đạo gấp rút nạo vét luồng biển La Gi

Trong những ngày qua, tại khu vực cảng cá La Gi, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) liên tục xảy ra vụ việc tàu cá bị chìm, trong đó có vụ làm chết lao động trên tàu cá.

Chiều 4/2, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan dự án nạo vét tuyến luồng ra vào của biển cảng cá La Gi.

Khu vực cửa biển La Gi liên tục xảy ra vụ việc tàu cá bị chìm khi ra vào. Ảnh: B.H

Quảng Ngãi đầu tư 950 tỷ đồng bảo vệ biển Cửa Lở

Để bảo vệ tuyến bờ biển khu vực hai bên cửa biển Cửa Lở, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây dựng tuyến kè cùng nhiều hạng mục khác trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 6/3, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị đang tập trung hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án xây dựng đê chắn cát, giảm sóng kết hợp nạo vét thông luồng, tiêu thoát lũ khu vực Cửa Lở, xã An Phú để đảm bảo trình HĐND tỉnh vào tháng 4 tới.

1000029703.jpg
Sóng biển phá toang tuyến đường bê tông tại xã Long Phụng trong mùa mưa bão năm 2025.
Giải cứu thành công đàn trâu bị nước lũ cuốn trôi ra biển Cửa Lò

Sau gần một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã đưa được cả 4 con trâu bị lũ cuốn trôi ra biển Cửa Lò vào bờ an toàn.

Chiều 24/7, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng phường đã phối hợp cùng ngư dân địa phương giải cứu thành công 4 con trâu bị lũ cuốn trôi ra biển.

Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, một số ngư dân khi đang đánh cá gần bờ đã phát hiện một đàn trâu trôi dạt, lênh đênh ngoài khơi, có dấu hiệu kiệt sức nên đã lập tức thông báo cho chính quyền.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới