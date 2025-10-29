Lũ lớn tiếp tục dâng, nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng bị cô lập

Chiều tối 28/10, lũ tiếp tục dâng cao, một số khu vực trũng thấp và ven sông tại TP Đà Nẵng vẫn ngập sâu. Nhiều khu dân cư bị cô lập giữa mênh mông nước.