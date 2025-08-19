Hà Nội

Quân Ukraine đồn trú tại Pokrovsk đã bị chia cắt làm hai, đường tiếp cận của lực lượng tiếp viện cho Pokrovsk cắt đứt bởi các bãi mìn do công binh Nga rải từ xa.

Tiến Minh (T/h)
Các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của quân đội Nga (RFAF) đã đạt được những bước tiến đáng kể trong phạm vi thành phố Pokrovsk. Theo báo cáo từ hiện trường, giao tranh hiện đang diễn ra ở khu vực phố Shosseynaya. Điều này có nghĩa là khu vực phía đông nam của thành phố và các đơn vị Ukraine đóng tại đó đã bị cô lập khỏi phần còn lại của khu định cư.
Xét theo tình hình hiện tại, việc rút quân Ukraine khỏi Pokrovsk, cũng như việc chuyển quân dự bị đến khu vực đột phá, đã được đưa vào kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu RFAF. Ngay sau khi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Syrsky, bắt đầu đưa ra quyết định về tung lực lượng dự bị vào Pokrovsk, các hệ thống rải mìn từ xa Zemledeliye, đã được lực lượng công binh RFAF sử dụng.
Hệ thống rải mìn Zemledeliye đã từng được sử dụng trước đây, đặc biệt là gần Avdiivka, kết hợp với máy bay không người lái và pháo binh để tiêu diệt lực lượng dự bị của Ukraine, bao gồm cả các lữ đoàn được tổ chức theo “chuẩn NATO”, được trang bị vũ khí do phương Tây sản xuất.
Hiện tại, rất khó để đánh giá liệu việc rải mìn trong các hành lang, được cho là đường cơ động của quân đội Ukraine (AFU) có tác dụng chặn hoặc cảnh báo hay không? Nhưng việc sử dụng hệ thống rải mìn tự động (ISDM), có thể cắt đứt khả năng cơ động nhanh của AFU và tạo ra sự hỗn loạn, như đã xảy ra trong cuộc tấn công năm 2023 và sau đó gần Avdiivka.
Trong bối cảnh cuộc tấn công của RFAF đang diễn ra ở phía bắc Pokrovsk, nơi quân Nga đang cố gắng bao vây khu vực tập trung Pokrovsk-Mirnograd, một cuộc tiến công vào bên trong thành phố, có thể là một bước quyết định trong việc thiết lập quyền kiểm soát với thành phố Pokrovsk.
Trong khi đó ở phía bắc thành phố Pokrovsk, các đơn vị AFU không thể khoanh vùng được vị trí đột phá của RFAF, thì thông tin trực tiếp từ chiến trường, cho biết pháo binh Nga đang tấn công chuẩn xác vào lực lượng dự bị của AFU đang tiến đến vị trí phản công.
Hiện tại, Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky, đang ráo riết cố gắng ổn định tình hình, bằng cách đưa thêm quân tiếp viện tới khu vực này, nhằm khôi phục lại những khu vực đã mất. Tuy nhiên lực lượng dự bị AFU đã gặp phải lưới lửa hỏa lực, bao phủ toàn diện của RFAF.
Cho đến nay, tất cả những gì phía Ukraine làm được chỉ là làm chậm bước tiến của Nga ở khu vực Dobropillya một chút. Tuy nhiên, lực lượng dự bị được giao nhiệm vụ này, đang bị hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái của Nga tấn công, gần như ngay khi tiếp cận tuyến tấn công.
Điều này cho thấy Bộ Tổng tham mưu RFAF đã kịp thời điều thêm lực lượng dự bị và nguồn lực vào khu vực phía đông Dobropillya. Giờ đây, AFU đang phải đối mặt với việc hình thành một mặt trận mới ở phía bắc Pokrovsk. Đây chắc chắn là điều không thể tránh khỏi.
Vào chiều ngày 15/8, Bộ Quốc phòng Nga tóm tắt kết quả của tuần giao tranh, thành công nhất là việc RFAF đột phá theo hướng Pokrovsk, mặc dù cũng có những thành công ở những hướng khác. Hiện AFU chủ yếu đang rút lui, chấp nhận mất lãnh thổ. Hướng duy nhất mà AFU vẫn đang phản công, là khu vực Stepnogorsk ở vùng Zaporizhia. Ngay cả ở Sumy, AFU cũng đã kiệt sức.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Cụm quân phía Bắc RFAF vẫn tiếp tục tiến công ở cả khu vực Sumy và Kharkov. Tốc độ tiến công chậm, sự kháng cự của đối phương ở đây rất dữ dội, giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, do các vấn đề ở các hướng khác, một số đơn vị đã được rút khỏi đây, dẫn đến việc AFU cũng chuyển sang phòng thủ.
Trên hướng Sumy, AFU vẫn đang cố gắng phản công, nhưng không mạnh bằng. Cụm quân phía Tây RFAF đang tiến công theo cả hướng Kupyansk và Krasno-Limansk. Ngày đầu tiên, có những trận chiến giành thành phố Kupyansk, ngày thứ hai, cuộc tấn công đang diễn ra về phía Krasny Liman. Có những chuyển động ở Torskoye, cũng như ở khu rừng Serebryanskoye.
Cụm quân phía Nam RFAF đã tiến gần Seversk, bắt đầu bao vây Konstantinovka và bắt đầu tiến công từ Chasov Yar. Làng Shcherbinovka gần hồ chứa Kaban-Byk, nơi được coi là cứ điểm của kiên cố của AFU ở phía tây bắc Toretsk, hiện đã bị quân Nga tràn ngập hoàn toàn.
Chiến thắng quan trong nhất trong tuần là Cụm quân Trung tâm RFAF đã chọc thủng được mặt trận theo hướng Pokrovsk gần Dobropolye và thọc sâu vào phòng tuyến của AFU đến 18 km, buộc đối phương phải khẩn trương chuyển quân dự bị đến đây.
Cùng lúc đó, Pokrovsk đang bị bao vây bởi các trận chiến ngay trong thành phố. Đồng thời, một số đơn vị của Cụm Vostok đang tiến về khu vực Dnipropetrovsk. Trong tuần qua, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm và Cụm Vostok của RFAF đã tràn ngập Yablonivka, Lunacharskoye, Suvorovo và Nikanorovka của Donetsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post)
Cùng lúc đó, Pokrovsk đang bị bao vây bởi các trận chiến ngay trong thành phố. Đồng thời, một số đơn vị của Cụm Vostok đang tiến về khu vực Dnipropetrovsk. Trong tuần qua, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm và Cụm Vostok của RFAF đã tràn ngập Yablonivka, Lunacharskoye, Suvorovo và Nikanorovka của Donetsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post)
