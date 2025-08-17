Hà Nội

Quân sự

Tuyến phòng thủ phía đông nam thành phố Pokrovsk đang sụp đổ, thành phố đang bị quân đội Nga tấn công dữ dội; tiếng pháo vang lên khắp thành phố.

Tiến Minh (T/h)
Từ cuối tháng 7, ông Denis Pushilin, người đứng đầu nhà nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), đã đưa tin trên kênh truyền hình Russia-24 cho biết, Quân đội Nga (RFAF) đã bắt đầu tấn công thành phố vệ tinh của Pokrovsk là Mirnograd, giao tranh đang diễn ra ở ngoại ô thành phố.
Người đứng đầu DPR, đã xác nhận thông tin từ quân đội Ukraine (AFU), xuất hiện một ngày trước đó về việc bắt đầu cuộc tấn công của RFAF vào Mirnograd. Theo ông Pushilin, tính đến sáng nay, có thông tin cho biết các cuộc giao tranh đang diễn ra ở ngoại ô Mirnograd, các nhóm tấn công của Nga đang cố gắng đột phá vào thành phố.
Hiện nay nhóm quân Ukraine phòng thủ ở hướng Pokrovsk đã rơi vào tình thế "cực kỳ khó khăn"; ban đầu chỉ có những nhóm nhỏ. Bắt đầu từ ngày 17/7, một đội trinh sát và đặc công đã đột nhập vào vùng ngoại ô từ phía nam; khi quân Ukraine phát hiện ra thì đã muộn, và khi lệnh phong tỏa hỏa lực được thiết lập, nhưng quân Nga đã ẩn náu ở phía nam thành phố.
Tuy nhiên RFAF không vội vàng tiến quân toàn lực, khi họ biết rằng AFU có các công sự vững chắc trong thành phố và lựu pháo 155mm do Mỹ cung cấp. Vì vậy, trước tiên họ đã sử dụng UAV trinh sát trong năm ngày liên tiếp và có được bức ảnh rõ ràng về vị trí, kho vũ khí và điểm tiếp tế của AFU.
Sau đó, vào đêm muộn ngày 20/7, RFAF đã phát động cuộc tấn công ban đêm đầu tiên, bằng cách sử dụng một số lượng lớn UAV FPV. Lúc này hệ thống phòng không của Ukraine đã bị áp đảo, hỏa hoạn bùng phát ở góc đông nam của thành phố và thông tin liên lạc bị gián đoạn trong thời gian ngắn.
Moscow không đưa ra thông báo chính thức nào về cuộc đột nhập khi đó; tuy nhiên, Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), các hãng tin Reuters, CNN và các kênh khác đã xác nhận rằng ít nhất hai đơn vị chiến thuật nhỏ của RFAF đã tiến vào vùng ngoại ô. Khu vực cụ thể là khu công nghiệp và vành đai ngoại ô phía nam Pokrovsk.
Chiến thuật chiến đấu tấn công tổng lực, với các dòng lũ thép xe tăng như giữa thế kỷ 20 rất hiếm thấy ngày nay. Chiến tranh hiện đại nhấn mạnh vào chiến thuật "làm tê liệt" - cắt đứt hậu cần, liên lạc, phá hủy các trung tâm chỉ huy, rồi để lực lượng chủ lực tiến lên. Đây chính là chiến thuật mà RFAF đang tiến hành hiện nay.
Chiến dịch Pokrovsk không phải là một trận chiến khó khăn, mà là một trận chiến kiểm soát nhịp độ của RFAF theo đúng nghĩa. Một số người vẫn đang chờ đợi tuyên bố chính thức về một cuộc bao vây và tấn công tổng lực của RFAF vào cụm cứ điểm Pokrovsk. Nhưng nếu nhìn vào bản đồ, có thể thấy rõ ràng RFAF đã hoàn thành "bán bao vây" từ hướng đông nam và tây nam.
Phía sau thành phố Pokrovsk là một khu vực trống trải, không có địa hình thuận lợi để phòng thủ. Hơn nữa, Cụm quân Trung tâm RFAF, đã điều động lữ đoàn thiết giáp thuộc Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 1 từ hậu phương, đơn vị đã hoàn tất việc thay thế trang bị. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là RFAF đang chuẩn bị chuyển từ xâm nhập sang tấn công quy mô lớn.
Hãy cùng xem xét tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine: Tuyến đường tiếp tế phía tây bắc Pokrovsk đã bị ném bom nhiều lần, các xe tiếp tế hạng nặng không thể tiếp cận và vật tư chiến trường phải được vận chuyển bằng xe đẩy nhỏ. Cách chiến đấu này sẽ không thể kéo dài.
Câu hỏi đặt ra là Nga có thể chiếm ngay được thành phố này không? Câu trả lời là có thể, nhưng sẽ rất tốn kém. 160.000 quân Nga đã áp sát Pokrovsk và đang trong giai đoạn cuối cùng làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Hình ảnh vệ tinh cho thấy phía nam Pokrovsk, các nhóm thiết giáp RFAF đang dần tiến lên và các trận địa pháo được bố trí dọc theo tuyến đường sắt cũ.
RFAF đã tập trung ở đây bao nhiêu quân số? Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ, nhưng ISW, hình ảnh vệ tinh và nhiều cơ quan tình báo đã tiết lộ rằng khoảng 160.000 quân Nga đã được triển khai tại khu vực Pokrovsk, tạo thành một mạng lưới tấn công ngăn chặn đối phương từ ba phía.
Phía đông nam là lữ đoàn pháo binh hạng nặng và bộ binh cơ giới của Quân đoàn 58. Trên hướng chủ yếu, Cụm quân Trung tâm có nhiệm vụ phá vỡ tuyến phòng thủ; phía tây nam là Lữ đoàn xe tăng cận vệ, thuộc Cụm quân phía Nam, chịu trách nhiệm kiểm soát các tuyến đường sắt chính. Phía bắc là lữ đoàn dù và lực lượng cơ giới hạng nhẹ, có nhiệm vụ ngăn chặn quân tiếp viện của AFU.
Cuộc bao vây của RFAF tại Pokrovsk, không phải là cuộc bao vây mang tính biểu tượng; mà là sự chuẩn bị để cắt đứt hoàn toàn mọi đường thoát trong thành phố. AFU vẫn đang phòng thủ, nhưng tình hình vô cùng khó khăn. Kiev đã huy động một số lữ đoàn Vệ binh Quốc gia mới thành lập vào thành phố, nhưng các đơn vị này chỉ được huấn luyện trong không quá ba tuần, nên khả năng chiến đấu hạn chế.
Pokrovsk bị bao vây và việc tiếp tế rất khó khăn. Điều khó chịu nhất không phải là tiếng pháo kích mà là sự "ngạt thở". Các bản tin chiến trường chỉ ra rằng, AFU chỉ còn chưa đến 30% đạn dược tại một vị trí tiền phương ở Pokrovsk. Một đơn vị đã liều mạng để huy động tiếp tế từ Dnipropetrovsk trong đêm, nhưng hai xe tải đã bị UAV của Nga bắn cháy trên đường đi.
Hỏa lực của RFAF bắn chính xác và liên tục, trong khi AFU tiếp tế chậm chạp. Bên ngoài thành phố, là các trận địa pháo của RFAF liên tục nã đạn, trong khi bên trong thành phố đã cạn kiệt nguồn dự trữ. Tuy nhiên, RFAF không vội vã tiến vào thành phố, chỉ bao vây mà không tấn công, nhưng tích cực sử dụng hỏa lực và lực lượng trinh sát + đặc công để tiêu diệt tuyến phòng thủ của AFU.
Đây chính là cách tiến hành chiến tranh hiện đại: không đổ máu, không tấn công dữ dội, mà sử dụng UAV, bệ phóng tên lửa và bom lượn để tấn công, phá hủy một thành phố. Có thể nhận thấy RFAF không chiến đấu vội vàng, nhưng rất quyết liệt khi bao vây Pokrovsk. Cách tiếp cận này không chỉ gây tổn hại cho Ukraine về mặt quân sự mà còn về mặt chính trị.
