Những vũ khí nào có thể giúp quân đội Ukraine mở cuộc phản công mới?

Do đó, chỉ riêng một chiến dịch lớn kéo dài không quá 90 ngày (khoảng 3 tháng), sẽ cần tới 1 triệu viên đạn pháo. Nếu chiến dịch diễn ra dài hơn và có nhiều hướng tấn công, thì mỗi hướng sẽ cần 1 triệu viên đạn pháo. Và đây là mức tối thiểu trong trường hợp quân đội Ukraine không có ưu thế trên không.