Nga tiếp tục đột phá về phía bắc Pokrovsk hay dừng lại củng cố hai bên sườn?

Quân sự

Nga tiếp tục đột phá về phía bắc Pokrovsk hay dừng lại củng cố hai bên sườn?

Sau khi bất ngờ đột phá về phía bắc Pokrovsk, liệu quân đội Nga có tiếp tục phát huy chiến quả để tiến thêm, hay họ dừng lại để củng cố hai bên sườn?

Tiến Minh
Hướng mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad tiếp tục "biến đổi" theo một mô hình, mà Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine vẫn chưa có phương án hiệu quả, để có thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga (RFAF), ở hầu hết các khu vực mà quân Nga đã đột phá thành công gần đây.
Hiện tại, tình hình cho thấy sau một cuộc đột phá nhanh chóng tới 10-12 km mỗi ngày ở khu vực Dobropolye, thì tình hình thay đổi có vẻ khá chậm. Nhưng đừng quên rằng, RFAF đã rút kinh nghiệm từ các cuộc đánh nhanh, tiến nhanh trong giai đoạn đầu của cuộc chiến; hiện tại, họ vừa tiến vừa củng cố vị trí vừa chiếm được, chống quân Ukraine phản công.
Sau khi quân Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) tại khu vực Zolotoy Kolodez, và họ đứng trước sự lựa chọn giữa hai phương án. Thứ nhất là Phương án A - triển khai lực lượng dự bị tác chiến lớn, để tiếp tục đào sâu vào một khu vực khá hẹp.
Thứ hai là Phương án B - mở rộng khu vực đầu cầu đã chiếm này, đồng thời đưa lực lượng dự bị và hỏa lực yểm trợ vào, củng cố khu vực đã chiếm, đẩy lùi các cuộc phản công bên sườn của AFU. Xét theo các thông tin từ mặt trận, Phương án B đã được RFAF lựa chọn.
Nếu RFAF lựa chọn Phương án A, xét đến tình huống đối thủ bị dồn vào đường cùng, là cực kỳ mạo hiểm; bởi vì đối phương, dù có ở tình thế bi đát thế nào, vẫn còn có thể tập hợp lực lượng để tấn công vào chân của Zolotokolodezny. Khi đó, quân Nga thực sự rơi vào tình huống nguy hiểm.
Từ kinh nghiệm thực tế chiến trường hơn 3 năm qua, lựa chọn Phương án B trong trường hợp này là sáng suốt, khi RFAF không "sẵn sàng tiến thêm", bằng cách kéo dài chiều sâu mặt trận thêm 20-30 km, nhưng bề ngang rất hẹp. Như vậy, AFU có thể cắt đứt nó bằng một đòn quyết định, đẩy quân Nga vào thế “tiền quân và hậu quân” bị cắt rời nhau.
Chắc chắn Bộ Tổng tham mưu AFU cũng đã tính đến thực tế, đó là các nhóm tấn công của Nga sẽ không đi quá xa khỏi các căn cứ tiếp vận, địa hình lại là bình nguyên tương đối bằng phẳng. Kết quả là giờ đây, khi RFAF đã kịp thời chuyển vào lâm thời phòng ngự, AFU chỉ có thể tấn công trực diện ở hai bên sườn,
Sau khi đóng “chiếc nêm” vào phía bắc Pokrovsk, quân Nga đã củng cố đầu cầu, đưa hỏa lực pháo binh từ chân gờ nhô về phía đông Dobropolye, uy hiếp trực tiếp trung tâm hậu cần quan trọng này của AFU. Mặc dù Quân đoàn 1 của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt AFU, sau khi được tăng cường giữ tuyến phòng thủ hướng đông Dobropolye và tuyến đường Dobropolye - Kramatorsk đã báo cáo rằng, quân Nga đang chịu tổn thất đáng kể.
Hiện nay lực lượng không quân chiến thuật Nga đang chi viện tích cực cho lực lượng chiến đấu mặt đất, nên kết quả hiện tại – “gờ nhô” của quân Nga vẫn còn nguyên vẹn, tuyến đường Dobropolye-Kramatorsk ở khu vực Novovodanoye vẫn nằm trong tay quân Nga kiểm soát.
Trong khi đó, tuyến đường giao thông quan trọng dọc theo “chiếc nêm” của quân Nga về phía tây bắc Rodinske vẫn an toàn. Có thể nói người Nga đã học hỏi từ chính những sai lầm của họ từ những sai lầm trong cuộc phản công Kharkov vào tháng 8/2022; và điều này rất đáng giá.
Sự phát triển nhanh chóng của tình hình ở phía bắc Pokrovsk, tại khu vực mà quân Nga đang đột phá mặt trận, buộc Bộ Tổng tham mưu AFU sẽ phải đưa ra một lựa chọn khó khăn: hoặc cố gắng tăng cường lực lượng cho các đơn bị đang bị bao vây ở khu vực Pokrovsk và Mirnograd; hoặc loại bỏ mối đe dọa từ phía sau Slavyansk và Kramatorsk.
Vào sáng 13/8, thông tin rò rỉ trên truyền thông rằng, Bộ Tổng tham mưu AFU đang điều các đơn vị từ hướng mặt trận Sumy đến Donetsk. Họ có thể trông cậy vào việc tăng cường phòng thủ cho khu vực Pokrovsk - Mirnograd bằng các đơn vị đã đột kích vào tỉnh Kursk của Nga trước đây.
Kênh RVvoenkor cho biết, chính quyền địa phương của Ukraine, đã thông báo sơ tán khẩn cấp các khu định cư trong khu vực quân Nga đột phá gần Dobropolye. Tại các điểm màu xanh trên bản đồ, lệnh sơ tán bắt buộc đã được mở rộng, do quân Ukraine đột phá gần Dobropolye.
Theo các nguồn tin tự do và các nguồn tin và cư dân địa phương cho biết, quân Nga đã chiếm được Zolotyi Kolodyaz trong cuộc đột phá gần Dobropolye. Theo thông tin từ thực địa, quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng và đang tiến hành kiểm tra khu vực xung quanh. Không có đơn vị Ukraine nào trong khu vực này.
Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cung cấp bức tranh toàn cảnh giao tranh cho biết, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo: "Nhờ những hành động tích cực và quyết đoán của Cụm quân Trung tâm, các khu định cư Zatyshok (Nga gọi là Suvorovo) và Nykanorivka tại Donetsk đã được RFAF kiểm soát".
Các khu định cư Nikanorovka (Zapovednoye) và Suvorovo (Zatyshok) tạo thành rìa phía trước của khu vực trung tâm vận tải của AFU gần Dorozhnoye - Belitskoye. Tuyến đường tiếp tế bên hông nối Pokrovsk với các nhóm AFU ở phía bắc thành phố và khu vực Kramatorsk đã bị cắt đứt trên thực tế. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
https://topwar.ru/269639-reshili-podvodit-obozy-i-ukrepljat-flangi-vybran-variant-b-posle-proryva-v-rajone-zolotogo-kolodezja.html
