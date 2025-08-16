Hà Nội

Quân đội Nga bất ngờ đạt được tốc độ tấn công đáng kinh ngạc, trong khi đó Lữ đoàn Azov đặt một chân vào “cổng địa ngục” Pokrovsk.

Tiến Minh
Vào đúng thời điểm Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố, chỉ có một số ít lính trinh sát Nga xâm nhập vào hậu phương Donbass, thì Lữ đoàn 132 của quân đội Nga (RFAF) đã phát hiện ra một khu vực phòng thủ yếu kém của quân đội Ukraine (AFU), ở phía bắc khu vực thành phố Pokrovsk.
Lữ đoàn 132 đã tiến “một mạch” 18 km, không chỉ tạo thành “cánh tay nối dài” ôm chặt thành phố Pokrovsk”, mà còn ở phía sau vị trí then chốt của AFU ở Donetsk, thành phố Kramatorsk. Đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào và Bộ Tổng tham mưu AFU.
Tình hình lúc đó là hàng chục nghìn quân Ukraine trong khu vực thành phố Pokrovsk bị giới hạn ở vành đai ngoài của tiền tuyến, ngăn chặn các cuộc tấn công ngày đêm không ngừng nghỉ của 160.000 quân Nga. Khu đô thị Pokrovsk lúc này thực sự biến thành “hố đen”, hút mọi nguồn lực của AFU vào phòng thủ tại đây.
Sau khi một số biệt kích Nga xâm nhập vào trong thành phố Pokrovsk, AFU đã phải tung nốt đơn vị dự bị cuối cùng của họ vào chiến đấu, đó là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 63, chịu trách nhiệm bảo vệ hậu phương, vào khu vực Pokrovsk để phòng thủ.
Kết quả là, khu vực cách thành phố Pokrovsk từ 10-20 km gần như trống rỗng, do vậy Lữ đoàn xung kích 132 của RFAF, gần như không gặp phải sự kháng cự nào sau khi tiến quân. Họ đã tiến được 18 km, và thậm chí một tiểu đoàn quân phản công Ukraine cũng không xuất hiện. Điều này cho thấy đây là khu vực gần như bỏ trống, không có lực lượng phòng thủ.
Điểm mấu chốt là khu vực này không chỉ không có lực lượng phòng thủ mà còn có rất ít công sự, chỉ có thảo nguyên mênh mông. Làm sao lực lượng cơ giới chủ lực của Ukraine có thể chiến đấu nếu RFAF xâm nhập? Quân Nga có ưu thế trên không và hỏa lực pháo binh gấp 10 lần. Nếu không có công sự, quân Ukraine liệu có thể chiến đấu?
Tại khu vực Donbass, quân đội Ukraine bị phân tán trên nhiều mặt trận và cụm điểm tựa phòng ngự khác nhau, ít có lực lượng dự bị. Điều này khiến việc hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng, đơn vị cả ở cấp chiến lược và chiến thuật gần như bất khả thi.
Như vậy là chỉ trong vòng 24 giờ, một lữ đoàn bộ binh cơ giới RFAF, đã đột phá cách thành phố Pokrovsk 15 km về phía bắc và chiếm được một khu vực rộng 157 km vuông, lập kỷ lục mới kể từ tháng 4/2022. Nếu RFAF tiếp tục tăng cường lực lượng và tiến công, không chỉ Pokrovsk bị cắt đứt, mà cả các tuyến đường hậu phương của hai pháo đài chính Kramatorsk và Slavyansk, những cứ điểm then chốt cuối cùng của Ukraine ở Donbass, cũng sẽ bị cắt đứt.
Tình huống tại mặt trận Pokrovsk khiến Tổng Tư lệnh AFU, tướng Syrsky lo lắng. Ông đã huy động lực lượng dự bị đóng tại thành phố Kostiantynivka, Lữ đoàn số 12 Azov, nhanh chóng tiến về phía sau thành phố Pokrovsk, để bịt lỗ hổng và phản công.
Hiện nay, nòng cốt của Lữ đoàn số 12 Azov, là lực lượng được thành lập từ các tù binh của Tiểu đoàn Azov, được thả sau trận Mariupol. Lữ đoàn trưởng là Trung tá Denis Prokopenko, nguyên là chỉ huy Tiểu đoàn Azov bị bắt tại Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol và sau đó được thả trong một cuộc trao đổi tù binh. Ông được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm làm Tư lệnh Lữ đoàn số 12 Azov.
Lữ đoàn số 12 Azov đã giữ vững ở Rodinske, chặn đứng quân Nga và ngăn chặn họ cắt đứt hoàn toàn các kênh tiếp vận và bao vây hoàn toàn thành phố Pokrovsk, cùng hàng chục nghìn quân Ukraine phòng thủ tại đây.
Lữ đoàn Azov số 12 và Lữ đoàn tác chiến Lyubate 20 hiện đã tiến vào hậu phương thành phố Pokrovsk, thiết lập các vị trí chốt chặn và mở cuộc phản công tại chỗ. Họ giữ vững tuyến Novyi Donbas-Stepy-Rubizhne và kiềm chế tình hình hỗn loạn ở phía đông Dobropillia.
Liên quan đến vấn đề này, các phương tiện truyền thông Nga rất sống động: "Tiếng đóng lò hơi còn to hơn cả tiếng nắp quan tài!", Quân đội Nga đang chờ đợi Lữ đoàn Azov đến và cuối cùng thì đơn vị này cũng đã xuất hiện.
Trên mặt trận Pokrovsk, RFAF với 160.000 quân, không hề e ngại Lữ đoàn Azov, vốn chỉ được tăng viện tối đa 10.000 quân. Tối ngày 12/8, Ruslan Tatarinov, phóng viên chiến trường và là tác giả của kênh "Frontline Whispers", đưa tin rằng, "con đường từ Dobropillia đến Kramatorsk đã bị cắt đứt ở khu vực các thị trấn Novotroitske và Petrivka".
Chính quyền Ukraine tại Kramatorsk đã bắt đầu sơ tán người dân. Lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công, với bộ chỉ huy Nga chuẩn bị tiến 50 km theo hướng này, nhanh chóng, kịp thời và triệt để, nhằm bao vây toàn bộ các vị trí cốt lõi và lực lượng dự bị của Ukraine ở Donbass.
Kênh Rybar đưa tin, RFAF đã tiến vào thị trấn chiến lược Rodinske; như vậy Rodinske và thành phố Pokrovsk đang ở trong thời điểm nguy hiểm nhất. AFU hiện có ít lực lượng dự bị, trong khi lực lượng chủ lực, căng hết ở khu vực tiền tuyến, để ngăn chặn quân Nga tiến ồ ạt vào thành phố.
Trong bối cảnh hiện tại, Bộ Tổng tham mưu AFU buộc phải điều chuyển một số quân đến Dobropillia để ngăn chặn thành phố này sụp đổ, hoặc chí ít là tránh bị bao vây. Do đó, các lực lượng còn lại của AFU, cụ thể là thị trấn chiến lược Rodinske và thành phố Pokrovsk, họ chỉ có thể phòng thủ điểm các khu vực quan trọng. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
