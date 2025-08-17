Hà Nội

Tại sao Nga gặp khó khăn khi tấn công vào pháo đài Chasov Yar?

Quân sự

Tại sao Nga gặp khó khăn khi tấn công vào pháo đài Chasov Yar?

Tại Chasov Yar, Ukraine đã xây dựng một hệ thống phòng thủ theo kiểu "pháo đài ba chiều". Những trận chiến nổ ra ở đây giống hệt như ở Mariupol và Marinka.

Tiến Minh
Tại thành phố Chasov Yar, quân đội Ukraine (AFU), đã xây dựng hệ thống phòng thủ theo kiểu "pháo đài ba chiều", khi sử dụng các đường hầm chống vũ khí hạt nhân, đường ống công nghiệp và đường hầm ngầm thời Liên Xô… để tạo ra một hệ thống phòng thủ ba lớp sâu tới 20 mét.
Trên mặt đất, nhiều công sự bê tông và chiến hào chống tăng đã được xây dựng, mỗi công trình đều có một điểm hỏa lực được bố trí bí mật. Các chiến hào giao thông ngầm rộng lớn, giúp các phân đội tấn công Ukraine cơ động bất cứ lúc nào. Các đường hầm sâu hơn, là các kho đạn và bệnh viện dã chiến.
Trong trận chiến ở Chasov Yar, AFU có lợi thế về vị trí địa lý, được bảo vệ bởi một thành phố tương đối nguyên vẹn và có đủ đạn dược và hỗ trợ tiếp tế. Trong khi quân đội Nga (RFAF) có lợi thế tuyệt đối về sức mạnh không quân và pháo binh lục quân.
Chuyên gia quân sự Sassu, thuộc Học viện Quốc phòng Trung Quốc, đã đánh giá chiến lược phòng thủ của Ukraine tại Chasov Yar khá khoa học, sử dụng chiến thuật dụ địch tiến sâu vào trận địa phòng ngự, được bố trí liên hoàn hiểm hóc, sau đó dùng hỏa lực tiêu diệt.
Chiến thuật này của AFU, đã khiến quân Nga bị mắc kẹt giữa các công sự bao vây, gây khó khăn cho việc thiết lập một tuyến tấn công hoàn chỉnh; buộc RFAF phải chiến đấu độc lập, khó có sự liên kết. Vào thời điểm này, binh lính tiền tuyến Nga bị đe dọa bởi UAV FPV của AFU từ mọi phía, gây áp lực tâm lý rất lớn lên họ.
Tuy nhiên, quân Nga cũng áp dụng các phương pháp tác chiến mới tại Chasov Yar, ngày càng xảo quyệt hơn và đã tránh được những tổn thất không đáng có; khi họ chủ yếu dựa vào hỏa lực pháo binh, không quân chính xác, kết hợp với các cuộc tấn công bằng UAV, để đạt được khả năng tấn công hủy diệt vào các mục tiêu của AFU, nằm trong chiều sâu phòng ngự.
Trong hơn một năm, trận Chasov Yar về cơ bản là một cuộc tấn công của Nga, trong khi AFU thụ động phòng thủ và cố gắng giữ vững vị trí. Thế trận tấn công-phòng thủ này, đã dẫn đến một trận chiến cực kỳ chậm chạp và khó khăn, với những tiến triển trên chiến tuyến của thành phố, chỉ được nhận thấy sự thay đổi sau hàng tháng.
Tuy nhiên, những “tích lũy về lượng cuối cùng sẽ dẫn đến những thay đổi về chất”. Đằng sau ngay cả những tiến bộ chậm nhất, cũng là những tổn thất liên tiếp, và những chiến thắng nhỏ không đáng kể cuối cùng sẽ trở thành những đột phá lớn.
Theo chuyên gia Trương Hồng, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nga, Đông Âu và Trung Á, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, đánh giá, trận Chasov Yar là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cả hai bên đã bước vào giai đoạn tiêu hao, không có kỹ năng chiến đấu, chỉ dựa vào đầu tư liên tục và thương vong dai dẳng.
Mặc dù sử dụng bom dẫn đường nặng 1,5 tấn, nhưng RFAF vẫn phải vật lộn để phá hủy hoàn toàn mạng lưới boongke ngầm phức tạp. Tại Chasov Yar, Toretsk và Pokrovsk, quân đội Ukraine đã chủ động phòng thủ, triển khai lực lượng tinh nhuệ để quấy rối các tuyến hậu cần của Nga và ngăn chặn cuộc tấn công của RFAF, bằng các chiến thuật phản xâm nhập và chống bao vây.
Hơn nữa, Ukraine có ưu thế về số lượng UAV FPV, kinh nghiệm và chiến thuật sử dụng UAV tốt hơn so với Nga. Ukraine cũng là quốc gia đầu tiên sử dụng UAV FPV trong chiến đấu thực tế, gây áp lực lên các cuộc tiến công và các đơn vị thiết giáp của Nga, làm chậm bước tiến của họ.
Vào tháng 11 năm 2024, quân đội Nga cuối cùng đã tiếp cận được vị trí phòng thủ vững chắc nhất của quân đội Ukraine, đó là Nhà máy vật liệu chịu lửa. Như vậy trận chiến quyết định số phận cuối cùng của pháo đài Chasov Yar đã bắt đầu.
Nhà máy vật liệu chịu lửa là khu vực cốt lõi trong tuyến phòng thủ của AFU tại Chasov Yar. Bãi thải khoáng sản là một điểm cao có giá trị chiến thuật quan trọng trong khu vực này. Nếu quân Nga chiếm được bãi thải khoáng sản, sẽ giống như đứng trên mái nhà, nhìn xuống toàn bộ sân vườn của ngôi nhà.
Nếu nhà máy vật liệu chịu lửa này bị mất, điều đó có nghĩa là hệ thống phòng thủ của AFU tại Chasov Yar sẽ mất đi điểm tựa kiên cố cuối cùng mà họ có thể dựa vào, dẫn đến toàn bộ tuyến phòng thủ của thành phố sẽ sụp đổ. Trong khi đó, hỏa lực pháo binh Nga thậm chí có thể bao phủ trực tiếp các tuyến đường tiếp tế trên cao tốc, mà AFU đang sử dụng.
Theo chuyên gia quân sự Sassu: Nga và Ukraine đã nhiều lần giao tranh giành bãi thải khoáng sản và Nhà máy vật liệu chịu lửa, đặc biệt là khu vực bãi thải. Quân Ukraine chiếm giữ nhà máy, đã cải tạo các tòa nhà thành công sự để ngăn chặn quân Nga.
Trong khi RFAF thường phải phá hủy toàn bộ các tòa nhà, quân Ukraine lại dựa vào các tầng hầm và mạng lưới giao thông hào ngầm. Quân Nga phải chiếm từng mục tiêu nhỏ một để đạt được mục tiêu cuối cùng là chiếm Chasov Yar, qua đó kéo dài trận chiến. Việc chiếm được hai vị trí này, đã vô hiệu hóa các điểm hỗ trợ phòng thủ của đối phương. (nguồn ảnh Sina, TASS, Ukrinform).
Tiến Minh
Sina
#Chasov Yar #Nga bao vây Chasov Yar #xung đột Nga-Ukraine #Nga kiểm soát Chasov Yar #pháo đài Chasov Yar #đàm phán Trump Putin

