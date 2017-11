Yemen tự chế tên lửa, tấn công phủ đầu Ả Rập Xê Út

Hôm thứ 7 vừa rồi, quân nổi dậy Yemen đã phóng quả tên lửa tự chế của mình vào Ả Rập Xê Út. Mục tiêu của quả tên lửa này là sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Nguồn ảnh: Sina. Theo công bố từ phía Ả Rập Xê Út, những quả tên lửa của Yemen đã bay qua đầu thủ đô nước này và không gây hại cho sân bay Quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh cũng như nguy hại cho thủ đô của Ả Rập Xê Út. Mặc dù vậy, phía Ả Rập Xê Út cũng lên án mạnh mẽ hành vi của quân nổi dậy Yemen. Nguồn ảnh: Sina. Quả tên lửa được quân nổi dậy Yemen sử dụng là loại tên lửa do lực lượng này tự chế tạo có tên Burqan 2H. Nguồn ảnh: Sina. Hình ảnh vệ tinh mục tiêu sân bay quốc tế King Khalid mà quân nổi dậy Yemen nhắm tới hôm 4/11 vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina. Những tên lửa Burqan 2H được xem là một loại tên lửa đạn đạo do Yemen tự chế tạo. Mặc dù vậy, phía Ả Rập Xê Út cho biết nước này đã đánh chặn hoàn toàn được các tên lửa được phía Yemen phóng ra. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng của chính phủ tự xưng tại Yemen vẫn khẳng định những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Yemen đã khiến "Thủ đô Riyadh rung chuyển". Nguồn ảnh: Sina. Sau các cuộc tấn công của Yemen nhắm vào thủ đô Riyadh, chính phủ Ả Rập Xê Út đã ngay lập tức đáp trả lại bằng một loạt các cuộc không kích vào thành phố Sanaa, thủ đô của chính quyền tự xưng Houthi ở Yemen. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh loại tên lửa tầm xa mà quân nổi dậy Yemen đã sử dụng trong cuộc tấn công vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Nguồn ảnh: Sina. Theo thông tin do phía Yemen tuyên bố dù là một mẫu tên lửa đạn đạo do nước này tự chế tạo nhưng Burqan 2H được cho là có tầm bắn lên đến hơn 700km với hệ thống dẫn đường quán tính, nhiều khả năng đây là một phiên bản cải tiến từ tên lửa đạn đạo Scud mà quân nổi dậy Yemen đang nắm giữ. Nguồn ảnh: Jane's.

