Xuồng cảm tử không người lái của Houthi cực kỳ nguy hiểm

Gần đây, lực lượng Houthi tích cực sử dụng những chiếc xuồng cảm tử không người lái có kích thước nhỏ này để tấn công các mục tiêu đang di chuyển trên biển. Vào ngày 18/12, báo cáo đầu tiên về việc lực lượng Houthi sử dụng xuồng cảm tử không người lái cùng với các loại vũ khí khác đã được ghi nhận. Trong những tháng tiếp theo, một số cuộc tấn công tương tự nữa xảy ra, cả thành công và không thành công. Vụ việc cuối cùng được biết đến xảy ra vào ngày 12/6 vừa qua, khi lực lượng Houthi tấn công tàu chở hàng M/V Tutor treo cờ Liberia nhưng thuộc sở hữu của Hy Lạp. Theo video được công bố, một chiếc xuồng cảm tử không người lái mang theo bom đã đâm vào đuôi tàu Tutor, khiến nó không thể di chuyển. Sau đó, một chiếc xuồng cảm tử không người lái khác khác tấn công vào phần trung tâm của thân tàu, khiến mục tiêu bị ngập nước. Không phải tất cả các cuộc tấn công của xuồng cảm tử không người lái của Houthi đều thành công, có một số không thể tiếp cận mục tiêu vì lý do kỹ thuật. Ví dụ, vào tháng 1 năm nay, một trong những chiếc xuồng cảm tử không người lái của Houthi đã được tìm thấy trong tình trạng vẫn hoạt động tốt ở bờ phía tây của eo biển Bab el-Mandeb. Các chuyên gia nước ngoài đã vô hiệu hóa nó và nghiên cứu cẩn thận để xác định tất cả các đặc điểm của mối đe dọa đó. Rõ ràng là người Houthis sẽ tiếp tục tấn công các tàu thuyền đi qua bằng mọi phương tiện sẵn có, bao gồm cả đòn tấn công dùng xuồng cảm tử không người lái cảm tử. Thật không may, không có thông tin gì được tiết lộ về dữ liệu kỹ thuật chi tiết của xuồng cảm tử không người lái của Houthi. Theo các chuyên gia nước ngoài, lực lượng Houthis nhận tàu đóng sẵn từ Iran hoặc tự lắp ráp từ linh kiện nước ngoài. Iran có lẽ cung cấp những linh kiện khó sản xuất nhất, chẳng hạn như động cơ và thiết bị điện tử, còn những chiếc xuồng này được lắp ráp trong nước. Bằng chứng hiện có cũng như các tài liệu hình ảnh và video cho thấy, thân xuồng cảm tử không người lái hoàn thiện được trang bị động cơ phía ngoài tiêu chuẩn. Động cơ này không yêu cầu kỹ năng điều khiển đặc biệt và cho phép tốc độ di chuyển cao, giúp xuồng đủ để tiếp cận mục tiêu mà không cần phải quay trở lại. Bằng chứng hiện có cũng như các tài liệu hình ảnh và video cho thấy, thân xuồng cảm tử không người lái hoàn thiện được trang bị động cơ phía ngoài tiêu chuẩn. Động cơ này không yêu cầu kỹ năng điều khiển đặc biệt và cho phép tốc độ di chuyển cao, giúp xuồng đủ để tiếp cận mục tiêu mà không cần phải quay trở lại. Chiếc xuồng cảm tử không người lái tham gia vụ tấn công tàu chở hàng ngày 12/6 được thiết kết hết sức đơn giản và được trang bị “hình nộm” để mô phỏng thủy thủ đoàn. Người ta tin rằng, lực lượng Houthis đang trang bị cho những chiếc tàu này hệ thống điều khiển từ xa. Trên tàu có camera để lái và hướng lái, thiết bị định vị và liên lạc có khả năng liên lạc trực tiếp hai chiều. Các đặc tính của hệ thống vô tuyến điện tử không ngừng được cải thiện. Trước đây có thông tin cho rằng, xuồng cảm tử không người lái của Houthi được hộ tống bởi một tàu có thủy thủ đoàn, được giữ ở khoảng cách xa và có thể mang theo một trạm điều khiển. Giờ đây, những chiếc xuồng cảm tử không người lái này có thể tự phóng ra biển và người điều khiển ở trên bờ. Tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng của nó, tàu cảm tử không người lái của Houthi có thể mang tới vài trăm kg chất nổ. Tuy nhiên, đầu đạn nhẹ hơn cũng có sẵn. Ví dụ, trên một chiếc tàu được phát hiện vào tháng 1 năm nay, có khoảng 110 kg chất nổ ở dạng ba viên đạn có cầu chì tiếp xúc riêng. Ba cảm biến mục tiêu được đặt ở mũi và hai bên thân tàu, chúng phải được kích hoạt khi có bất kỳ tiếp xúc nào với mục tiêu. Xuồng cảm tử không người lái do Yemen sản xuất có đặc điểm là thiết kế đơn giản và chi phí thấp, nhưng chúng khá hiệu quả và có thể đạt được mục tiêu đã định. Tuy nhiên, xét về phẩm chất chiến đấu, những chiếc xuồng này không lý tưởng, bởi chúng dễ bị thất bại và dễ bị tổn thương trước hỏa lực của kẻ thù. Điều quan trọng cần lưu ý là, xuồng cảm tử không người lái không phải là vũ khí duy nhất mà Houthi sử dụng để chống lại các mục tiêu trên mặt nước, mà họ còn tích cự sử dụng tên lửa và UAV các loại, tạo ra một hệ thống vũ khí đa thành phần có khả năng vừa bảo vệ bờ biển, vừa tấn công các mục tiêu trên biển. (Nguồn ảnh: Topwar, Warzone, BQP Arab Saudi).

