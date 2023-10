Xung đột Israel-Palestine bùng phát, máy bay F-16 phải dùng ô tô sơ tán

Hãng tin Pháp AFP ngày 7/10 đưa tin, lực lượng Hamas tại Dải Gaza cho đến nay đã bắn hơn 5.000 quả rocket vào lãnh thổ Israel. Mặc dù Israel sử dụng hệ thống phòng không "Iron Dome (Vòm Sắt)" để đánh chặn, nhưng nhiều địa điểm ở Israel vẫn bị thiệt hai nặng nề do số lượng rocket của Hamas phóng đi quá lớn. Đồng thời, quân đội Israel tuyên bố “tình trạng sẵn sàng chiến đấu” vì cũng phải hứng chịu các cuộc tấn công ác liệt từ mặt đất và trên biển. Về hoạt động trên bộ, nhiều đơn vị do Hamas chỉ huy đã trực tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào các trạm kiểm soát và căn cứ quân sự của Israel và đã thành công. Đánh giá từ các tài liệu video hiện được công bố, ít nhất một xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava đã bị phá hủy và nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava được cho là “bất khả xâm phạm”, đã bị phía Hamas bắt giữ (có thông tin là 13 chiếc). Theo đánh giá ban đầu, ngoài xe tăng Merkava, một số lượng lớn xe quân sự như xe bọc thép M113 và xe quân sự Hummer cũng chung số phận. Một số chiếc Hummer của quân đội Israel bị thu giữ, thậm chí còn được diễu hành trên đường phố Gaza. Đánh giá dựa trên thông tin do phía Palestine đưa ra, căn cứ Nahel Oz của Lực lượng Phòng vệ Israel đã Hamas bị chiếm. Lực lượng Phòng vệ Israel rõ ràng đã không có biện pháp phòng ngừa thích hợp từ trước, nhiều chiến binh Hamas cho biết, họ dễ dàng lẻn vào doanh trại của quân đội Israel và tiêu diệt hơn 20 lính đặc nhiệm tinh nhuệ của Israel. Hamas còn tuyên bố chỉ riêng họ đã bắt được 35 binh sĩ Israel. Hiện tại, Hamas đã đăng tải một số lượng lớn hình ảnh các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel bị giết và bị bắt lên mạng. Có vẻ như Lực lượng Phòng vệ Israel lần này quả thực đã bị bất ngờ và tổn thất nặng nề. Điều bất ngờ nhất là có ít nhất 2 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel đã không kịp cất cánh và phải được xe tải kéo đi mới thoát thân, có thể nói là tình huống không những bất ngờ mà diễn vô cùng nhanh. Sau khi đánh bại quân đội Israel, các lực lượng vũ trang Hamas bắt đầu đối xử với người Israel tại các khu định cư của Israel giống như cách quân đội Israel đối xử với người Palestine. Theo phóng viên AFP, một số lượng lớn thường dân Israel tại các khu định cư đã chạy trốn bằng ô tô hoặc thậm chí là đi bộ. Tất nhiên, phía Palestine chắc chắn sẽ không thể đạt được kết quả to lớn như vậy nếu chỉ nhờ vào sự bất cẩn của quân đội Israel. Ngoài việc tung ra các cuộc tấn công bất ngờ vào Israel đồng thời trên bộ, trên biển và trên không, phía Palestine còn áp dụng nhiều chiến thuật mới. Ví dụ, đối mặt với xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava rất khó bị tiêu diệt từ phía trước, Hamas đã trực tiếp sao chép kinh nghiệm xung đột quân sự Nga-Ukraine và sử dụng bom thả từ UAV để phá hủy chiếc xe tăng, được ví là “thân vàng bất diệt" này. Để đánh sập căn cứ quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel, Hamas đã sử dụng một cuộc "đột kích bằng đường không" trực tiếp, bằng cách sử dụng hơn chục người, sử dụng dù lượn có động cơ. Đồng thời, một nhóm nhỏ người được cử đi trước để tiến vào khu vực do Israel kiểm soát, bằng cách đột nhập qua chỗ hàng rào dây thép gai bị hư hỏng, sau đó phối hợp với bên ngoài để đánh sập các trạm kiểm soát và căn cứ quân sự của Israel. Khách quan đánh giá, với một đối thủ như Lực lượng Phòng vệ Israel, lực lượng Hamas có thể mở đầu chiến dịch "Bão lũ Al-Aqsa" đẹp như mơ như vậy, thì đây sẽ là một ví dụ kinh điển về các hoạt động đặc biệt, mà ngay cả lực lượng đặc nhiệm của một số nước cỡ trung bình cũng không thể tổ chức được. Có thể nói, Lực lượng Phòng vệ Israel lần này đã không thể hiện được khả năng tốt nhất của mình. Tất nhiên, Hamas và các lực lượng vũ trang Palestine khác cũng rất cảnh giác, sau khi bắt giữ một nhóm nhân viên và trang thiết bị của Israel, họ bắt đầu sơ tán một cách có trật tự, để tránh bị Lực lượng Phòng vệ Israel trả đũa. Tác động của sự cố này cũng sẽ bắt đầu lan dần sang các khu vực khác ngoài Trung Đông. Ví dụ, sự hòa giải gần đây giữa Ả Rập Saudi và Israel mà Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy có thể sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ả Rập Saudi sẽ khó áp đặt các điều kiện đàm phán cho người Palestine; nhưng việc người Palestine tự mình đàm phán với lợi thế lại là một vấn đề khác. Mỹ luôn hy vọng giải quyết được cuộc xung đột Palestine-Israel thông qua đàm phán, nhưng điều đó rất khó khăn. Bởi vì Palestine đã tận dụng được lợi thế này, chắc chắn sẽ hy vọng có được nhiều khu định cư hơn và yêu cầu Israel nhượng bộ nhiều hơn. Sau khi Israel, vốn nổi tiếng cứng rắn, lại phải chịu tổn thất lớn như vậy, nước này sẽ khó đồng ý giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình; khả năng cao là Israel sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích cường độ cao về phía Palestine.

