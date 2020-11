Xếp hạng 10 súng bắn tỉa hiện đại "đỉnh" nhất thế giới 2020 (P2)

Đứng thứ 6 trong top 10 súng bắn tỉa là khẩu M24 SWS, và hiện là súng trường bắn tỉa chính của Lục quân Mỹ cũng như Không quân Mỹ; M24 được phát triển vào những năm 1980, để thay thế khẩu Springfield Armory M21, và được đưa vào trang bị lần đầu tiên cho Lục quân Mỹ vào năm 1988. M24 cấu tạo theo kiểu súng trường cổ điển, khóa nòng then ngang, lên đạn lại sau mỗi phát bắn; hộp tiếp đạn 5 hoặc 10 viên, có thể tháo rời; M24 dùng đạn 7,62x51 mm M118, M118LR.. Tầm bắn hiệu quả là 800 m, mặc dù các phát bắn đã được thực hiện thành công ở cự ly hơn 1.000 m. Độ chính xác, tầm bắn của M24 cũng thay đổi một chút tùy theo loại đạn được sử dụng. Nòng súng của M24 được làm bằng thép không gỉ 416R, toàn bộ báng súng và thân súng đều bằng vật liệu tổng hợp composite. Hơn 15.000 khẩu M24 đã được sản xuất. Chúng hiện đang được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang của 10 quốc gia. Đứng thứ 7 trong top 10 súng bắn tỉa là khẩu Blaser R93 Tactical của Đức; súng được thiết kế dựa trên mẫu súng săn Blaser R93, nhưng có băng đạn có thể tháo rời; loa giảm giật và hộp tiếp đạn có thể điều chỉnh. Súng bắt đầu sản xuất vào năm 1997 và được sử dụng bởi một số quân đội, lực lượng đặc biệt và các đơn vị thực thi pháp luật từ khắp nơi trên thế giới. R93 Tactical cấu tạo theo súng trường cổ điển, lên đạn lại sau mỗi phát bắn; tuy nhiên khóa nòng có cấu tạo đặc biệt, khóa nòng đóng thẳng (không phải bẻ ngang), thuận tiện cho lên đạn lại, nên súng có tốc độ bắn nhanh hơn các loại súng bắn tỉa hoạt động theo nguyên lý tương tự. Bên cạnh đó, R93 sử dụng thiết kế nòng "treo" rất hiện đại, giúp súng ổn định hơn trong mỗi phát bắn. Blaser R93 Tactical có chiều dài nòng 600 mm, ngoài ra còn có một phiên bản với nòng dài 762 mm, việc thay thế nòng của Blaser R93 Tactical trong vòng 60 giây. Súng sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên có thể tháo rời; R93 Tactical có độ chính xác rất cao, độ lệch dưới 0,25 MOA; tầm bắn hiệu quả khoảng 800 mét.Khẩu súng bắn tỉa đứng thứ 8 trong top 10 là khẩu SIG SSG 3000 đến từ liên doanh Đức/Thụy Sĩ; súng được thiết kế cho đặc biệt cho các lực lượng thực thi pháp luật và quân đội. SSG 3000 được sản xuất ở Đức và được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu và Mỹ, cũng như các đơn vị lực lượng đặc biệt từ khắp nơi trên thế giới. SSG 3000 có hình dáng khẩu súng săn, hoạt động theo nguyên lý súng trường cổ điển, lên đạn lại sau mỗi phát bắn; súng sử dụng đạn 7,62x51 mm (.308 Winchester) tiêu chuẩn của NATO; hộp tiếp đạn 5 viên, có thể tháo rời; tầm bắn hiệu quả của súng khoảng 900 mét. SSG 3000 đã làm nên tên tuổi của nó nhờ chất lượng cao, độ bền và độ chính xác tuyệt vời. SSG 3000 được thiết kế như một vũ khí mô-đun, nòng súng có thể dễ dàng hoán đổi trong vài phút. Điều thú vị là khẩu SSG 3000 có loa che lửa đầu nòng, nó không có tác dụng giảm giật, nhưng giúp giữ được bí mật vị trí bắn; có thể tháo loa che lửa và thay bằng bộ phận giảm thanh. Đứng thứ 9 trong danh sách top 10 súng bắn tỉa là khẩu Arctic Warfare 50, hay AW50 có xuất xứ từ Anh; đây là một khẩu súng trường bắn tỉa hạng nặng, cỡ nòng lớn. AW50 được thiết kế giành cho các lực lượng đặc biệt được huấn luyện cao và các đơn vị thực thi pháp luật tinh nhuệ. Hiện nay quân đội nhiều quốc gia sử dụng loại súng bắn tỉa này. AW50 nặng 13,5 kg (bao gồm tất cả các phụ kiện, nhưng hộp tiếp đạn không lắp đạn). Báng súng có một hệ thống đệm thủy lực, vì vậy độ giật được giảm bớt, đồng thời làm tăng độ chính xác và dễ sử dụng. Súng sử dụng thiết kế nòng "treo". Hộp tiếp đạn 5 viên có thể tháo rời, thân súng làm bằng nhôm đặc biệt. Mục tiêu chủ yếu của súng bắn tỉa AW50 là xe cộ, tàu thuyền, máy bay đang đậu trên sân bay, sinh lực ẩn sau công sự; súng dùng đạn 12,7x99 mm (.0,50 BMG), nên có khả năng xuyên phá với cả hiệu ứng nổ và cháy cao. Ngoài giảm giật bằng thủy lực ở báng súng, súng còn trang bị giảm giật theo kiểu va đập ở đầu nòng. Súng sử dụng kính ngắm tiêu chuẩn SuB 3-12x50 MKII. Đứng cuối trong top 10 súng bắn tỉa là khẩu McMillan TAC-50 của Mỹ; đây cũng là mẫu súng bắn tỉa hạng nặng, tầm xa, sử dụng đạn .50 BMG (12,7x99 mm). TAC-50 được thiết kế từ những năm 1980 và hiện được quân đội 10 nước sử dụng. TAC-50 được sử dụng bởi lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ và được đặt tên là Mk.15. TAC-50 chủ yếu dùng để phá hủy các phương tiện vũ khí quan trọng của đối phương như máy bay đang đậu, radar, xe tải và nhiều phương tiện khác ở tầm xa; ngoài ra súng còn tiêu diệt mục tiêu sinh lực ẩn, lộ sau khối chắnvì loại đạn mạnh của nó có thể xuyên qua gạch và bê tông. Tầm bắn hiệu quả của TAC-50 là 800 mét. Khẩu TAC-50 hoạt động theo nguyên lý súng trường cổ điển, sử dụng khóa nòng then ngang, lên đạn lại sau mỗi phát bắn; do súng có độ giật lớn, lên súng được lắp loa giảm giật đầu nòng, hấp thụ đến 70% năng lượng giật sau của súng khi bắn; hộp tiếp đạn 5 viên có thể tháo rời. Báng súng bằng sợi thủy tinh, có thể điều chỉnh cho phù hợp với người bắn. Video Súng bắn tỉa tầm xa Cheytac M200 Mỹ - Nguồn: QPVN

Đứng thứ 6 trong top 10 súng bắn tỉa là khẩu M24 SWS, và hiện là súng trường bắn tỉa chính của Lục quân Mỹ cũng như Không quân Mỹ; M24 được phát triển vào những năm 1980, để thay thế khẩu Springfield Armory M21, và được đưa vào trang bị lần đầu tiên cho Lục quân Mỹ vào năm 1988. M24 cấu tạo theo kiểu súng trường cổ điển, khóa nòng then ngang, lên đạn lại sau mỗi phát bắn; hộp tiếp đạn 5 hoặc 10 viên, có thể tháo rời; M24 dùng đạn 7,62x51 mm M118, M118LR.. Tầm bắn hiệu quả là 800 m, mặc dù các phát bắn đã được thực hiện thành công ở cự ly hơn 1.000 m. Độ chính xác, tầm bắn của M24 cũng thay đổi một chút tùy theo loại đạn được sử dụng. Nòng súng của M24 được làm bằng thép không gỉ 416R, toàn bộ báng súng và thân súng đều bằng vật liệu tổng hợp composite. Hơn 15.000 khẩu M24 đã được sản xuất. Chúng hiện đang được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang của 10 quốc gia. Đứng thứ 7 trong top 10 súng bắn tỉa là khẩu Blaser R93 Tactical của Đức; súng được thiết kế dựa trên mẫu súng săn Blaser R93, nhưng có băng đạn có thể tháo rời; loa giảm giật và hộp tiếp đạn có thể điều chỉnh. Súng bắt đầu sản xuất vào năm 1997 và được sử dụng bởi một số quân đội, lực lượng đặc biệt và các đơn vị thực thi pháp luật từ khắp nơi trên thế giới. R93 Tactical cấu tạo theo súng trường cổ điển, lên đạn lại sau mỗi phát bắn; tuy nhiên khóa nòng có cấu tạo đặc biệt, khóa nòng đóng thẳng (không phải bẻ ngang), thuận tiện cho lên đạn lại, nên súng có tốc độ bắn nhanh hơn các loại súng bắn tỉa hoạt động theo nguyên lý tương tự. Bên cạnh đó, R93 sử dụng thiết kế nòng "treo" rất hiện đại, giúp súng ổn định hơn trong mỗi phát bắn. Blaser R93 Tactical có chiều dài nòng 600 mm, ngoài ra còn có một phiên bản với nòng dài 762 mm, việc thay thế nòng của Blaser R93 Tactical trong vòng 60 giây. Súng sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên có thể tháo rời; R93 Tactical có độ chính xác rất cao, độ lệch dưới 0,25 MOA; tầm bắn hiệu quả khoảng 800 mét. Khẩu súng bắn tỉa đứng thứ 8 trong top 10 là khẩu SIG SSG 3000 đến từ liên doanh Đức/Thụy Sĩ; súng được thiết kế cho đặc biệt cho các lực lượng thực thi pháp luật và quân đội. SSG 3000 được sản xuất ở Đức và được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu và Mỹ, cũng như các đơn vị lực lượng đặc biệt từ khắp nơi trên thế giới. SSG 3000 có hình dáng khẩu súng săn, hoạt động theo nguyên lý súng trường cổ điển, lên đạn lại sau mỗi phát bắn; súng sử dụng đạn 7,62x51 mm (.308 Winchester) tiêu chuẩn của NATO; hộp tiếp đạn 5 viên, có thể tháo rời; tầm bắn hiệu quả của súng khoảng 900 mét. SSG 3000 đã làm nên tên tuổi của nó nhờ chất lượng cao, độ bền và độ chính xác tuyệt vời. SSG 3000 được thiết kế như một vũ khí mô-đun, nòng súng có thể dễ dàng hoán đổi trong vài phút. Điều thú vị là khẩu SSG 3000 có loa che lửa đầu nòng, nó không có tác dụng giảm giật, nhưng giúp giữ được bí mật vị trí bắn; có thể tháo loa che lửa và thay bằng bộ phận giảm thanh. Đứng thứ 9 trong danh sách top 10 súng bắn tỉa là khẩu Arctic Warfare 50, hay AW50 có xuất xứ từ Anh; đây là một khẩu súng trường bắn tỉa hạng nặng, cỡ nòng lớn. AW50 được thiết kế giành cho các lực lượng đặc biệt được huấn luyện cao và các đơn vị thực thi pháp luật tinh nhuệ. Hiện nay quân đội nhiều quốc gia sử dụng loại súng bắn tỉa này. AW50 nặng 13,5 kg (bao gồm tất cả các phụ kiện, nhưng hộp tiếp đạn không lắp đạn). Báng súng có một hệ thống đệm thủy lực, vì vậy độ giật được giảm bớt, đồng thời làm tăng độ chính xác và dễ sử dụng. Súng sử dụng thiết kế nòng "treo". Hộp tiếp đạn 5 viên có thể tháo rời, thân súng làm bằng nhôm đặc biệt. Mục tiêu chủ yếu của súng bắn tỉa AW50 là xe cộ, tàu thuyền, máy bay đang đậu trên sân bay, sinh lực ẩn sau công sự; súng dùng đạn 12,7x99 mm (.0,50 BMG), nên có khả năng xuyên phá với cả hiệu ứng nổ và cháy cao. Ngoài giảm giật bằng thủy lực ở báng súng, súng còn trang bị giảm giật theo kiểu va đập ở đầu nòng. Súng sử dụng kính ngắm tiêu chuẩn SuB 3-12x50 MKII. Đứng cuối trong top 10 súng bắn tỉa là khẩu McMillan TAC-50 của Mỹ; đây cũng là mẫu súng bắn tỉa hạng nặng, tầm xa, sử dụng đạn .50 BMG (12,7x99 mm). TAC-50 được thiết kế từ những năm 1980 và hiện được quân đội 10 nước sử dụng. TAC-50 được sử dụng bởi lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ và được đặt tên là Mk.15. TAC-50 chủ yếu dùng để phá hủy các phương tiện vũ khí quan trọng của đối phương như máy bay đang đậu, radar, xe tải và nhiều phương tiện khác ở tầm xa; ngoài ra súng còn tiêu diệt mục tiêu sinh lực ẩn, lộ sau khối chắnvì loại đạn mạnh của nó có thể xuyên qua gạch và bê tông. Tầm bắn hiệu quả của TAC-50 là 800 mét. Khẩu TAC-50 hoạt động theo nguyên lý súng trường cổ điển, sử dụng khóa nòng then ngang, lên đạn lại sau mỗi phát bắn; do súng có độ giật lớn, lên súng được lắp loa giảm giật đầu nòng, hấp thụ đến 70% năng lượng giật sau của súng khi bắn; hộp tiếp đạn 5 viên có thể tháo rời. Báng súng bằng sợi thủy tinh, có thể điều chỉnh cho phù hợp với người bắn. Video Súng bắn tỉa tầm xa Cheytac M200 Mỹ - Nguồn: QPVN