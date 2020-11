Xếp hạng 10 súng bắn tỉa hiện đại "đỉnh" nhất thế giới 2020 (P1)

Đứng đầu danh sách top 10 là mẫu súng bắn tỉa hạng nặng M82 Barrett của Mỹ; đây là mẫu súng bắn tỉa hoạt động theo nguyên lý bán tự động, có sức xuyên phá lớn. M82 Barrett được phát triển bắt đầu vào đầu những năm 1980, đưa vào biên chế năm 1982, nên có ký hiệu là M-82. Hiện nay M82 Barrett đang có mặt trong biên chế của 60 lực lượng vũ trang, trên toàn thế giới. M82 Barrett được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện, vũ khí quan trọng của đối phương như máy bay đang đỗ trên sân bay, đài radar, xe tải và nhiều phương tiện quan trọng khác ở tầm xa. Mặc dù M82 Barrett vẫn có thể dùng bắn tỉa sinh lực địch, nhưng mục đích chủ yếu là phá hủy vũ khí, khí tài quân sự. Barrett M82 dùng loại đạn 12,7x99 mm (.50 BMG) cực mạnh, phát triển cho súng máy hạng nặng Browning M2. Để hạn chế độ giật của súng, súng được trang bị loa giảm giật 2 khoang kiểu va đập, có khả năng hấp thụ 70% độ giật của súng khi bắn; hộp tiếp đạn 10 viên, kính ngắm độ phóng đại 10x. Đứng thứ hai trong top 10 súng bắn tỉa là khẩu Steyr SSG 69 của Áo. Hình dáng bên ngoài nó giống một khẩu súng săn, tuy nhiên nó được thiết kế đặc biệt để làm vũ khí cho quân đội và lực lượng thực thi pháp luật. SSG 69 được đưa vào biên chế năm 1969; hiện tại SSG 69 là một trong những khẩu súng bắn tỉa phổ biến nhất trên thế giới, có trong biên chế Quân đội 12 quốc gia. Steyr SSG 69 là súng bắn tỉa hoạt động theo nguyên lý súng trường cổ điển, lên đạn lại sau mỗi phát bắn; súng sử dụng khóa nòng then ngang, dùng đạn 7,62x51 mm (.308 Winchester). Súng có trọng lượng nhẹ chỉ bằng một nửa so với súng bắn tỉa hiện đại, có tính năng tương đương. Ngoài ra, khẩu SSG 69 được chứng minh là một thiết kế tin cậy và bền bỉ. SSG 69 sử dụng hộp tiếp đạn đạn khác thường, phải bóp lẫy cả hai bên mới có thể tháo rời, sức chứa 5 viên. Băng đạn trong suốt nên có thể dễ dàng nhìn thấy số lượng đạn được nạp vào. Súng sử dụng kính ngắm Kahles ZF84, có độ phóng đại 10x, tầm bắn hiệu quả của súng 800 mét. Khẩu súng bắn tỉa đến từ nước Anh, lọt vào top 10 là khẩu Arctic Warfare Magnum (AWM), được đưa vào sử dụng vào năm 1996; súng thiết kế để sử dụng đạn loại Magnum lớn hơn và mạnh hơn. Có hai phiên bản chính là loại dùng đạn .300 Winchester Magnum và .338 Lapua Magnum. Hiện AWM đang phục vụ tại 14 quốc gia trên thế giới. AWM là mẫu súng bắn tỉa hoạt động theo mẫu súng trường cổ điển, lên đạn từng phát; súng sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên, có thể tháo rời; nếu dùng đạn .300 Winchester Magnum (7,62x67 mm), tầm bắn hiệu quả đến 1.000 mét; khi dùng đạn .338 Lapua Magnum, tầm bắn hiệu quả từ 1.500-1.700 mét và có khả năng xuyên phá rất mạnh. Khẩu AWM là một trong những khẩu súng bắn tỉa hiện đại, được chứng minh là tốt nhất trên thế giới; đây cũng là khẩu súng lập kỷ lục thế giới trong thực tế chiến đấu; năm 2009, xạ thủ Craig Harrison của Quân đội Anh, sử dụng đạn .338 Lapua Magnum, đã tiêu diệt hai chiến binh Taliban, ở cự ly 2.475 mét. Một mẫu súng bắn tỉa nữa đến từ Mỹ là khẩu Barrett M95; đây cũng là mẫu súng bắn tỉa hạng nặng, một mẫu cải tiến của khẩu Barrett M90. Barrett M95 hiện được sử dụng bởi 15 quốc gia. Tuy nhiên, Barrett M95 không bao giờ có thể sánh được với mức độ phổ biến như khẩu Barrett M82. Đến năm 2017, Barrett M95 vẫn đang được sản xuất. Về cơ bản, Barrett M95 có thể được coi là một phiên bản cải tiến của khẩu Barrett M82, nhưng sử dụng lên đạn bằng tay sau từng phát bắn; súng vận dụng thiết kế kiểu "cái tẩu", để giảm chiều dài tổng thể của súng. Tuy nhiên, Barrett M95 vẫn duy trì chiều dài nòng và hiệu suất như khẩu M82. Súng M95 sử dụng đạn 12,7x99 mm (.50 BMG) có sức xuyên phá rất mạnh, hộp tiếp đạn có sức chứa 5 viên; tầm bắn hiệu quả súng đến 900 mét; về tính năng như khẩu Barrett M82; do sử dụng đạn 12,7x99 mm, nên súng cũng phải dùng loa giảm giật như khẩu Barrett M82; súng hoạt động tin cậy, có thể tháo lắp trong vòng 60 giây để bảo quản mà không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ nào. Đứng trong danh sách số 5 của top 10 súng bắn tỉa, là khẩu SAKO TRG 42 của Phần Lan. Đây là khẩu súng bắn tỉa tầm xa, được thiết kế để để có thể bắn được các loại đạn mạnh hơn, với chiều dài đạn tối đa là 95 mm. Khẩu TRG 42 đang có mặt tại ít nhất 14 quốc gia trên thế giới, chủ yếu được sử dụng bởi các đơn vị lục quân, lực lượng đặc biệt và thực thi pháp luật. SAKO TRG 42 cấu tạo theo nguyên lý súng trường cổ điển, sử dụng khóa nòng then ngang, lên đạn lại sau mỗi phát bắn; súng có thể sử dụng đạn .300 Winchester Magnum (7,62x67 mm) và .338 Lapua Magnum (8,6x70 mm). Cả hai loại đạn đều dùng nòng dài 690 mm; tầm bắn hiệu quả của súng đến cự ly 1.500 mét khi dùng đạn .338 Lapua Magnum. Khẩu SAKO TRG 42 có ray Picatinny để lắp kính ngắm, chân súng có thể tháo rời, báng súng có thể điều chỉnh cho phù hợp với người bắn. Ngoài ra, loa giảm giật có thể tháo rời và thay thế bằng ống giảm thanh. Video Nga phát triển súng trường bắn tỉa mới có tầm ngắm đến 7km - Nguồn: QPVN

