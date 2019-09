Xem xe tăng Mỹ đấu nhau như Tank Biathlon của Nga

Giải đấu Tank Biathlon chắc chắn sẽ không có đội tuyển Mỹ góp mặt, hiểu được điều này, quân đội Mỹ đã tự tổ chức một giải đấu riêng để các kíp lái trong quân đội của quốc gia này cùng trổ tài. Nguồn ảnh: US Marine Corps. Giải đấu tăng của Mỹ có phần "nhẹ nhàng" hơn nhiều so với đấu trường do Nga tổ chức. Theo đó giải đấu không có phần cơ động và đua xe tăng mà chỉ quan trọng thành tích tác xạ của mỗi kíp lái. Nguồn ảnh: US Marine Corps. Giải đấu tăng mang tên TIGERCOMP yêu cầu các kíp chiến đấu tiêu diệt nhiều mục tiêu giả định ở các khoảng cách khác nhau. Nguồn ảnh: US Marine Corps. Thành tích của mỗi đội sẽ được tính dựa trên số mục tiêu mà họ bắn hạ được và tổng thời gian ngắn nhất để hoàn thành bài thi đấu. Nguồn ảnh: US Marine Corps. Khoảng cách của mục tiêu sẽ từ 500 cho tới 1500 mét - yêu cầu các kíp điều khiển xe tăng chủ lực M1 Abrams phải tập trung cao độ để có thể bắn hạ được những mục tiêu ở khoảng cách xa nhất. Nguồn ảnh: US Marine Corps. Một điểm đặc biệt của giải đấu này đó là chỉ có duy nhất một loại xe tăng tham dự đó là xe M1 Abrams - cỗ xe tăng chủ lực của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: US Marine Corps. Về cơ bản, cuộc thi sẽ đòi hỏi các kíp lái có kỹ năng làm chủ xe tăng tốt nhất để có thể tiêu diệt mục tiêu chĩnh xác chỉ với một phát bắn duy nhất. Nguồn ảnh: US Marine Corps. Ngoài phần thi bắn, cuộc thi đấu còn có một phần khá đặc biệt đó là nhận diện phương tiện qua ảnh nhiệt trên xe tăng. Các phương tiện được đưa ra cho kíp lái phân biệt và nhận diện bao gồm cả các phương tiện của Mỹ và Nga. Nguồn ảnh: US Marine Corps. Mỗi khi có hình ảnh nhiệt hiện lên, kíp chiến đấu trên xe tăng Abrams chỉ có 10 giây để đưa ra kết luận xem mục tiêu mà họ trông thấy là ta hay là địch. Nguồn ảnh: US Marine Corps. Phần thưởng dành cho đội chiến thắng là lõi của một viên đạn xuyên giáp được trang bị cho hoả lực của xe tăng Abrams. Nguồn ảnh: US Marine Corps. Mời độc giả xem Video: Quân đội Mỹ quảng cáo siêu xe tăng M1A2 Abrams.

