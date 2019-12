Xem tàu cảnh sát biển Việt Nam nguỵ trang, ẩn mình sát vách đá

Trong bản tin Truyền hình Quân đội vừa được đăng tải cách đây ít ngày trên sóng truyền hình quốc gia, tàu cảnh sát biển số hiệu 3003 của Việt Nam đã thể hiện khả năng nguỵ trang trên biển một cách đầy bất ngờ. Nguồn ảnh: VTV1. Theo đó, tàu cảnh sát biển của Việt Nam được chùm vải bọc nguỵ trang ở khu vực có vẻ như là Vịnh Hạ Long với nhiều núi đá tự nhiên. Nguồn ảnh: VTV1. Nhìn bằng mắt thường, lớp vỏ bọc nguỵ trang này đã cung cấp cho tàu 3003 khả năng "biến hình" cực kỳ ngoạn mục. Trong thực tế, máy bay trinh sát hoặc ảnh vệ tinh của nước ngoài chắc chắn sẽ bị đánh lừa bởi kiểu nguỵ trang đơn giản mà hiệu quả này. Nguồn ảnh: VTV1. Hiện tại trong biên chế lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đang có sự phục vụ của khoảng 30 tàu tuần tra và tàu vận tải các loại. Trong đó chủ yếu là các tàu do Việt Nam tự đóng. Nguồn ảnh: QPVN. Một trong số những tàu nổi bật nhất là lớp tàu TS-500CV, tổng cộng chúng ta đang có ba tàu loại này, chủ yếu làm nhiệm vụ trinh sats với số thân lần lượt là 6008, 6009 và 6011. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra còn có tàu lớp Teshio được Nhật Bản viện trợ cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Tổng cộng chúng ta có năm tàu lớp này, mỗi tàu có tự trọng 720 tấn. Nguồn ảnh: QPVN. Tàu tuần tra lớn nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam do chúng ta tự đóng mới đó là tàu lớp DN-2000 có trọng tải lên tới 2500 tấn. Hiện trong biên chế của chúng ta có bốn tàu loại này. Nguồn ảnh: QPVN. Trong khi đó, tàu tuần tra lớn nhất của cảnh sát biển Việt Nam lại là tàu lớp Hamilton do Mỹ viện trợ cho chúng ta mang số hiệu 8020. Nguồn ảnh: QPVN. Tàu hậu cần lớn nhất được chúng ta tự đóng mới và sử dụng trong biên chế của cảnh sát biển Việt Nam là tàu lớp H-222. Tàu có nhiệm vụ chuyển dầu, nước ngọt, lương thực thực phẩm và có số thân 7011. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra, cảnh sát biển Việt Nam còn sở hữu hai máy bay tuần tra loại CASA C-212 Aviocar do Tây Ban Nha sản xuất, có số thân lần lượt là 8981 và 8982. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem Video: Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ.

