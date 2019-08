Vũ khí trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam mạnh cỡ nào?

Là lực lượng quân sự, yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó rất nặng nề (tuần tra bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển; chống buôn lậu, tội phạm ma túy, môi trường, cướp biển; bảo vệ môi trường biển, tài nguyên sống của biển...), cho nên các tàu Cảnh sát biển Việt Nam đều được trang bị một số loại vũ khí để sử dụng tấn công hoặc tự vệ khi cần. Ảnh: CSBVN Với số lượng tàu đông đảo đến hơn 70 chiếc, tàu Cảnh sát biển Việt Nam trang bị tương đối đa dạng vũ khí, tuy nhiên tập trung chủ yếu vào 3 loại gồm: pháo tự động 23mm, 25mm; súng máy 14,5mm và pháo hạng nặng 76,2mm (duy nhất một tàu). Ảnh: QPVN Theo đó, các tàu tuần tra cỡ lớn DN-2000, cỡ nhỏ-trung bình TT-400… chủ yếu sử dụng hệ thống pháo phòng không 23mm-2ML cho nhiệm vụ tác chiến không chỉ với đối tượng trên không mà cả mặt nước. Ảnh: CSBVN Đây vốn là phiên bản dùng cảnh sát biển với các cải tiến thêm cabin, kính ngắm bổ sung dựa trên khẩu pháo phòng không ZU-23-2 do Liên Xô sản xuất. Ảnh: CSBVN Ngoài việc bổ sung cabin bảo vệ pháo thủ, pháo 23mm-2ML vẫn giữ nguyên tham số cơ bản theo thiết kế ZU-23-2 của Liên Xô. Pháo sử dụng đạn 23x152Bmm, 2 nòng, tốc độ bắn lý thuyết 2.000 phát/phút, thực tế 400 phát/phút. Ảnh: CSBVN Mỗi tàu DN-2000 2.500 tấn được trang bị hai khẩu ZU-23 bố trí ở phía trước đài chỉ huy và sau đuôi, ngay trên nóc hangar trực thăng. Ảnh: QPVN Pháo có thể phòng không hoặc hạ nòng bắn thẳng mục tiêu mặt nước, tầm bắn hiệu quả khoảng 2km. Ảnh: CSBVN Ngoài pháo ZU-23, hiện nhiều tàu Cảnh sát biển vẫn sử dụng pháo 2M3-25mm (ví dụ như các tàu lớp TT-200, một số tàu TT-400). Loại pháo này do Liên Xô thiết kế, cung cấp cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ kèm các tàu phóng lôi, tàu pháo cỡ nhỏ. Có thể sau khi loại biên các tàu này, chúng ta giữ lại pháo và trang bị chúng cho cảnh sát biển sử dụng. Ảnh: CSBVN Pháo 2M3-25mm trang bị cặp pháo 25mm L79 có tốc độ bắn 450 phát/phút, tầm bắn hiệu quả mặt nước 2,5km, trên không là 1,7km. Ảnh: CSBVN Ngoài pháo 23-25mm, nhiều tàu Cảnh sát biển Việt Nam cùng trang bị kết hợp súng máy 14,5mm kiểu KPV do Liên Xô sản xuất. Loại vũ khí này có thể phòng không và bắn mục tiêu mặt nước tầm gần. Ảnh: CSBVN Súng máy 14,5mm sử dụng đạn 14,5x114mm, tốc độ bắn 600 phát/phút. Ảnh: CSBVN Tầm bắn hiệu quả của súng 14,5mm khoảng 2,5km, tầm bắn xa nhất 4km. Ảnh: QPVN Với việc tiếp nhận tàu cảnh sát biển cỡ lớn 3.200 tấn CSB 8020 năm 2017 từ Mỹ, Cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tiên có tàu được trang bị pháo hạng nặng 76,2mm. Ảnh: DVIDS Kiểu pháo trên CSB 8020 là OTO Melara 76,2mm do Italy sản xuất, nó có tính năng tương đương với pháo hạm AK-176M trang bị trên các tàu chiến của Hải quân Việt Nam. Pháo có tốc độ bắn trung bình 85 phát/phút, tầm bắn với đạn nổ phá mảnh khoảng 16km. Pháo được dẫn bắn bằng radar hoặc khí tài quang học nên có độ chính xác tương đối tốt. Ảnh: Wikipedia Ngoài các loại vũ khí sát thương, hiện tàu CSB Việt Nam còn trang bị một số vũ khí phi sát thương như súng nước (vòi rồng) và đặc biệt là vũ khí âm thanh LRAD 1000Xi có thể phát chùm âm thanh định hướng ở khoảng cách lên đến 3.000 m tuỳ vào điều kiện môi trường, phát ra mức âm hưởng tối đa 150 dB với góc 30 độ, đây là mức âm hưởng vượt qua khỏi giới hạn gây đau đớn cho con người (130dB) và đủ để gây thủng màng nhĩ. Ảnh: CSBVN Video CSB Việt Nam biên chế tàu CSB 8020 trang bị pháo 76,2mm. Nguồn: QPVN

