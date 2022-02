Xe tăng Tiger liệu có phải kiệt tác của lục quân Đức quốc xã?

Vào ngày 1/2/1943, người Anh đã bắt được một chiếc xe tăng hạng nặng Tiger còn nguyên vẹn và sau đó đã thực hiện các cuộc kiểm tra toàn diện đối với nó, họ nhận thấy rằng Tiger thực sự là một cỗ xe tăng tuyệt vời và được bảo vệ cực kỳ tốt khỏi tất cả các vũ khí chống tăng thông thường, chỉ trừ những khẩu súng chống tăng lớn nhất của họ. Ảnh hưởng của xe tăng Tiger đối với tinh thần của Đồng minh, được gọi là Tigerphobia, mạnh mẽ đến mức Tướng Montgomery của Anh đã cấm tất cả các báo cáo đề cập đến sức mạnh của nó trong trận chiến. Có lẽ danh tiếng lớn nhất của Tiger đã đạt được là ở Normandy, nơi chỉ huy nổi tiếng SS Obersturmführer Michael Wittman theo nguồn Đức đã tiêu diệt 25 xe tăng, 14 xe half-tracks và 14 xe bọc thép hạng nhẹ Bren Gun Carrier trong vài phút ngắn ngủi với một chiếc Tiger I. Do ưu thế trên không của Đồng minh, những chiếc xe tăng Tiger ở Normandy và Pháp được sử dụng chủ yếu trong vai trò phòng thủ. Nhiên liệu cho Tiger phải dùng tiết kiệm vì xe tăng Tiger thường tiêu thụ một lượng lớn xăng. Trong suốt cuộc chiến, điểm yếu lớn nhất của Tiger là độ bền cơ học kém. Nếu việc bảo trì bảo dưỡng không được thực hiện thường xuyên, bộ truyền động sẽ sớm bị hỏng do trọng lượng lớn của máy. Kết quả là một số lượng lớn Tiger bị bỏ lại và kíp lái phải hủy xe do sự cố cơ học không sửa được. Sửa chữa là một vấn đề khó khăn vì trọng lượng của Tiger, chỉ có những phương tiện hỗ trợ sửa chữa lớn nhất mới có thể kéo một chiếc xe bị hỏng về nơi khắc phục. Bánh xe chồng lên nhau của Tiger cũng gây ra vấn đề, đôi khi nó bị tắc nghẽn bởi bùn và mảnh vỡ trên chiến trường. Trọng lượng lớn và kích thước cố định của Tiger cũng là một điểm yếu, nhhiều cây cầu không thể chịu được trọng lượng của nó và bất kỳ tuyến đường nào mà nó đi qua phải được kiểm tra để đảm bảo các con đường đủ rộng. Hai điểm mạnh nhất của Tiger là pháo chính và giáp dày của nó. Pháo chính 88mm KwK 36 L/56 là loại súng chống tăng mạnh nhất của Đức, nó có khả năng xuyên 112 mm giáp ở khoảng cách 1.400 mét. Tiger I có lớp giáp chất lượng tốt nhất so với bất kỳ loại xe tăng nào của Đức. Giáp hỗn hợp niken-thép có cấp độ cứng giáp tốt nhất so với bất kỳ loại xe tăng nào khác trong Thế chiến II, có nghĩa là nó cứng hơn và ít giòn hơn. Do Tiger có bộ giáp dày, dẫn đến trọng lượng lớn nhưng khả năng bảo vệ cực cao. Sự kết hợp của bộ giáp khổng lồ này và khẩu pháo mạnh mẽ đã tạo nên một chiếc xe tăng gần như bất bại. Các kíp lái của đối phương thường bất lực nhìn những phát đạn của họ bắn trúng Tiger nhưng không ăn thua và sau đó phương tiện của họ nhanh chóng bị Tiger phá hủy... thường là từ khoảng cách rất xa. Tiger I đã trở thành một trong những cỗ máy huyền thoại của Thế chiến II. Nó đã trở thành một chủ đề phổ biến cho các nhà mô hình hóa, những người đam mê thiết giáp và các nhà sử học Thế chiến II. Ngày nay chỉ còn một số ít những chiếc Tiger I còn sót lại, nổi tiếng nhất là chiếc Tiger 131 vẫn đang chạy của Bảo tàng Xe tăng Bovington ở Anh. Tiger đã lỗi thời theo tiêu chuẩn ngày nay, thứ từng là cỗ máy mạnh nhất thế giới đã đi vào sử sách như một trong những thiết kế xe tăng vĩ đại nhất mọi thời đại. Nguồn ảnh: Warhistory.

