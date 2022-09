Xe tăng T-64 tại Ukraine bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 10km ?

Quân đội Ukraine đã ra lệnh nghiêm cấm mọi người dân công bố những hình ảnh hoặc video có liên quan về khu vực Kherson, để không bị rò rỉ thông tin cuộc phản công của quân Ukraine tại đây. Thông tin trên vừa được tạp chí Quốc phòng Ukraine đăng tải cách đây ít giờ. Mặc dù vậy, vẫn có một số thông tin không chính thức được Quân đội Ukraine “truyền ra ngoài” cho thấy, tình hình quân đội Nga ở khu vực Kherson “rất khó khăn”. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine, thì đó là tinh thần chiến đấu của quân Nga đã xuống “rất thấp”. Phóng viên của hãng tin Mỹ CNN đã liên lạc với một binh sĩ Ukraine tham gia cuộc tấn công Kherson, người lính này tiết lộ một thông tin quan trọng, đó là hỏa lực của pháo binh Nga ở khu vực Kherson “đã có vấn đề”. Theo lời kể của người lính Ukraine, khi mũi tấn công của đại đội anh ta được tăng cường hai chiếc xe tăng; trong quá trình hành tiến, đã bị hai UAV Nga phát hiện. Một chiếc UAV của Nga đã lao xuống và thả bom nhưng không trúng xe tăng, đạn phát nổ nhưng không ai bị thương. Chỉ huy xe tăng trực tiếp sử dụng súng máy phòng không 12,7mm gắn trên nóc xe tăng, bắn hạ 2 UAV của Nga. Mọi người đều lo sợ, vì sau khi bị UAV của Nga phát hiện, đồng nghĩa với việc họ sẽ sớm bị bao trùm bởi hỏa lực pháo binh của quân Nga. Nhưng thật bất ngờ, những quả đạn pháo dự kiến đã không trúng đích, điều này khiến binh lính Ukraine nghi ngờ khả năng hiệp đồng giữa các máy bay không người lái Nga với lực lượng pháo binh của họ. Trong các trận pháo kích trước đó với quân đội Ukraine, quân đội Nga ở Kherson đã bắn quá nhiều đạn pháo. Sau khi quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công, quân đội Nga sớm đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là nòng pháo đã bắn quá số phát bắn quy định, khiến đường đạn mất đi độ chính xác. Hỏa lực của pháo binh Ukraine ở phía đối diện tương đối mạnh và chính xác, vì đều là các loại pháo mới và radar trinh sát pháo binh của phương Tây. Quân đội Nga được cho là đã bỏ vị trí phòng ngự tại một số ngôi làng để rút vào trong rừng, nhằm hạn chế thiệt hại do pháo Ukraine gây ra. Sau khi giải quyết được tình trạng thiếu đạn pháo, pháo binh Ukraine bắt đầu phát huy hết lợi thế về độ chính xác và tầm bắn. Vấn đề duy nhất là vẫn là số lượng pháo không đủ, có liên quan đến việc thiếu các pháo thủ đủ trình độ trong quân đội Ukraine. Ngoài ra, một số đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cũng cho thấy, UAV TB-2 của Ukraine hoạt động cực mạnh trong khu vực Kherson, nhưng nó không thể tìm thấy quá nhiều mục tiêu có giá trị cao, ngay cả xe tăng của quân Nga cũng rất ít. Do các UAV TB-2 sử dụng vũ khí dẫn đường đắt tiền và chính xác, nhưng cũng chỉ để tấn công các trận địa súng cối của quân Nga, vốn là những mục tiêu có giá trị thấp. Các mục tiêu có giá trị cao như xe tăng và pháo tự hành của Nga đã được sơ tán chưa, hay chúng đang nằm trong hầm trú ẩn? Khả năng sau thì nhiều hơn. Điều đáng chú ý là do số lượng pháo binh Ukraine không đủ và thực tế là cả quân đội Nga và Ukraine đều có số lượng lớn các loại vũ khí chống tăng, nên rất hiếm khi nổ ra các cuộc “đấu tăng” quy mô lớn giữa hai bên tại chiến trường Kherson. Vừa qua có một thông tin cho thấy, tại khu vực Kharkov, một xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV của quân đội Ukraine, đã bắn hơn 20 quả đạn nổ phá 125mm trúng một xe tăng Nga cách đó đến…10,6 km bằng phương pháp bắn gián tiếp. Tin tức này đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ của người dân, theo dữ liệu công khai, dù xe tăng T-64 có thể phóng tên lửa qua nòng pháo, thì tầm bắn tối đa cũng chỉ là 4.000m. Nếu bắn đạn xuyên giáp, thì khả năng bắn trực tiếp của nó phạm vi sẽ gần hơn. Về cách bắn ngắm gián tiếp của xe tăng, mặc dù trong lịch sử, việc đưa xe tăng lên dốc, hay đơn giản là đào hầm, nhằm nâng góc bắn của pháo để nâng tầm bắn phá mục tiêu của đối phương không phải là hiếm. Nhưng việc bắn trúng một mục tiêu điểm cách xa 10 km thì quả là khó tin. Tương tự là thông tin của Nga, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã phá hủy 44 bệ phóng tên lửa cơ động HIMARS của Ukraine; trong khi đó trong thực tế, quân đội Ukraine chỉ có 16 bệ phóng HIMARS mà thôi.

Quân đội Ukraine đã ra lệnh nghiêm cấm mọi người dân công bố những hình ảnh hoặc video có liên quan về khu vực Kherson, để không bị rò rỉ thông tin cuộc phản công của quân Ukraine tại đây. Thông tin trên vừa được tạp chí Quốc phòng Ukraine đăng tải cách đây ít giờ. Mặc dù vậy, vẫn có một số thông tin không chính thức được Quân đội Ukraine “truyền ra ngoài” cho thấy, tình hình quân đội Nga ở khu vực Kherson “rất khó khăn”. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine, thì đó là tinh thần chiến đấu của quân Nga đã xuống “rất thấp”. Phóng viên của hãng tin Mỹ CNN đã liên lạc với một binh sĩ Ukraine tham gia cuộc tấn công Kherson, người lính này tiết lộ một thông tin quan trọng, đó là hỏa lực của pháo binh Nga ở khu vực Kherson “đã có vấn đề”. Theo lời kể của người lính Ukraine, khi mũi tấn công của đại đội anh ta được tăng cường hai chiếc xe tăng; trong quá trình hành tiến, đã bị hai UAV Nga phát hiện. Một chiếc UAV của Nga đã lao xuống và thả bom nhưng không trúng xe tăng, đạn phát nổ nhưng không ai bị thương. Chỉ huy xe tăng trực tiếp sử dụng súng máy phòng không 12,7mm gắn trên nóc xe tăng, bắn hạ 2 UAV của Nga. Mọi người đều lo sợ, vì sau khi bị UAV của Nga phát hiện, đồng nghĩa với việc họ sẽ sớm bị bao trùm bởi hỏa lực pháo binh của quân Nga. Nhưng thật bất ngờ, những quả đạn pháo dự kiến đã không trúng đích, điều này khiến binh lính Ukraine nghi ngờ khả năng hiệp đồng giữa các máy bay không người lái Nga với lực lượng pháo binh của họ. Trong các trận pháo kích trước đó với quân đội Ukraine, quân đội Nga ở Kherson đã bắn quá nhiều đạn pháo. Sau khi quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công, quân đội Nga sớm đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là nòng pháo đã bắn quá số phát bắn quy định, khiến đường đạn mất đi độ chính xác. Hỏa lực của pháo binh Ukraine ở phía đối diện tương đối mạnh và chính xác, vì đều là các loại pháo mới và radar trinh sát pháo binh của phương Tây. Quân đội Nga được cho là đã bỏ vị trí phòng ngự tại một số ngôi làng để rút vào trong rừng, nhằm hạn chế thiệt hại do pháo Ukraine gây ra. Sau khi giải quyết được tình trạng thiếu đạn pháo, pháo binh Ukraine bắt đầu phát huy hết lợi thế về độ chính xác và tầm bắn. Vấn đề duy nhất là vẫn là số lượng pháo không đủ, có liên quan đến việc thiếu các pháo thủ đủ trình độ trong quân đội Ukraine. Ngoài ra, một số đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cũng cho thấy, UAV TB-2 của Ukraine hoạt động cực mạnh trong khu vực Kherson, nhưng nó không thể tìm thấy quá nhiều mục tiêu có giá trị cao, ngay cả xe tăng của quân Nga cũng rất ít. Do các UAV TB-2 sử dụng vũ khí dẫn đường đắt tiền và chính xác, nhưng cũng chỉ để tấn công các trận địa súng cối của quân Nga, vốn là những mục tiêu có giá trị thấp. Các mục tiêu có giá trị cao như xe tăng và pháo tự hành của Nga đã được sơ tán chưa, hay chúng đang nằm trong hầm trú ẩn? Khả năng sau thì nhiều hơn. Điều đáng chú ý là do số lượng pháo binh Ukraine không đủ và thực tế là cả quân đội Nga và Ukraine đều có số lượng lớn các loại vũ khí chống tăng, nên rất hiếm khi nổ ra các cuộc “đấu tăng” quy mô lớn giữa hai bên tại chiến trường Kherson. Vừa qua có một thông tin cho thấy, tại khu vực Kharkov, một xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV của quân đội Ukraine, đã bắn hơn 20 quả đạn nổ phá 125mm trúng một xe tăng Nga cách đó đến…10,6 km bằng phương pháp bắn gián tiếp. Tin tức này đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ của người dân, theo dữ liệu công khai, dù xe tăng T-64 có thể phóng tên lửa qua nòng pháo, thì tầm bắn tối đa cũng chỉ là 4.000m. Nếu bắn đạn xuyên giáp, thì khả năng bắn trực tiếp của nó phạm vi sẽ gần hơn. Về cách bắn ngắm gián tiếp của xe tăng, mặc dù trong lịch sử, việc đưa xe tăng lên dốc, hay đơn giản là đào hầm, nhằm nâng góc bắn của pháo để nâng tầm bắn phá mục tiêu của đối phương không phải là hiếm. Nhưng việc bắn trúng một mục tiêu điểm cách xa 10 km thì quả là khó tin. Tương tự là thông tin của Nga, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã phá hủy 44 bệ phóng tên lửa cơ động HIMARS của Ukraine; trong khi đó trong thực tế, quân đội Ukraine chỉ có 16 bệ phóng HIMARS mà thôi.