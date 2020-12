Xe tăng Mỹ phiên bản hiện đại nhất đi theo hướng của... xe tăng Nga

Quân đội Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá 4,6 tỷ USD cho General Dynamics Land Systems Inc. để sản xuất một loạt các xe tăng phiên bản mới nhất nhằm trang bị cho lục quân nước này. Nguồn ảnh: USarmy. Điều đáng nói là hợp đồng sản xuất một loạt các xe tăng chủ lực này lại lựa chọn phiên bản M1A2 SEP v3, trong khi phiên bản SEP v4 của loại xe tăng này giờ đây đã gần hoàn thiện và thành hình. Nguồn ảnh: USarmy. Cụ thể, phiên bản M1A2 SEPv4 hiện được đánh giá là phiên bản hiện đại nhất của dòng xe tăng chủ lực M1A2 Abrams do quân đội Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: USarmy. Phiên bản này bao gồm những công nghệ hiện đại nhất của xe tăng chiến đấu thế hệ thứ ba, đặc biệt là những dòng xe tăng phiên bản cũ cũng có thể được nâng cấp lên phiên bản SEPv4 một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: USarmy. Điểm cải tiến đáng tiền nhất của phiên bản này đó là hệ thống camera quan sát 360 độ, hệ thống đo xa bảo vệ mắt xạ thủ và nhiều nâng cấp đáng tiền khác ở hệ thống ổn định hỏa lực. Nguồn ảnh: USarmy. Có vẻ như, Mỹ cũng đang phát triển xe tăng chủ lực theo hướng của Nga khi mà các công nghệ trên chiếc M1A2 SEPv4 chủ yếu đều hướng tới việc giúp kíp lái ít phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhất có thể. Nguồn ảnh: USarmy. Trên chiếc T-14 Armata, mẫu xe tăng thế hệ mới hiện đại nhất của Nga ngày nay, toàn bộ kíp lái đều được đặt trong một kén kín, thậm chí người Nga còn định xây... nhà vệ sinh ngay bên trong xe để binh lính đỡ phải ra ngoài. Nguồn ảnh: USarmy. Việc bọc kín xe hoàn toàn và để kíp lái hoạt động bên trong độc lập so với môi trường bên ngoài sẽ giúp chiếc xe tăng chủ lực của Nga, Mỹ có thể hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt như nhiễm xạ hay rò rỉ chất độc hóa học. Nguồn ảnh: USarmy. Với chiếc M1A2 SEPv4 của Mỹ, loại xe tăng này còn được cung cấp cả công nghệ trí thông minh nhân tạo. Hiện chưa rõ công nghệ này sẽ được áp dụng trên xe tăng chủ lực ra sao, tuy nhiên rất có thể công nghệ này sẽ được sử dụng để tính toán đường đạn hoặc hỗ trợ lái xe vượt địa hình. Nguồn ảnh: USarmy. Công nghệ trí tuệ nhân tạo còn có thể được sử dụng để điều khiển tháp súng máy một cách độc lập và nếu dự đoán này là sự thực, xe tăng M1A2 SEPv4 sẽ là loại xe tăng chủ lực đầu tiên trên thế giới được áp dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo sâu vào hệ thống. Nguồn ảnh: USarmy. Theo hợp đồng mua một loạt xe tăng chủ lực M1A2 SEPv3 mà Mỹ vừa ký kết, toàn bộ số đơn đặt hàng sẽ phải được chuyển giao trước tháng 6/2028. Nhiều khả năng trong lúc nhận bàn giao xe tăng M1A2 SEPv3, quân đội Mỹ cũng sẽ tiến hành nâng cấp các phiên bản cũ hơn lên mẫu M1A2 SEPv4. Nguồn ảnh: USarmy. Điều này đồng nghĩa với việc, quân đội Mỹ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng xe tăng M1A2 các phiên bản thêm một thời gian rất dài nữa trước khi có một ứng cử viên thay thế hoàn toàn dòng xe tăng này. Nguồn ảnh: USarmy. Quân đội Mỹ nhận những xe tăng chủ lực M1A2 SEP v3 đầu tiên.

