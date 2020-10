Xe tăng Leopard 2A7 mạnh nhất NATO: M1 Abrams, Leclerc với mãi không tới

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7 là phiên bản cải tiến sâu và hiện đại nhất hiện nay của dòng Leopard 2 dựa trên cơ sở chiến xa Leopard 2A6, chính thức đi vào biên chế của quân đội Đức từ năm 2014. Nó được mệnh danh là loại xe tăng mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện nay và tốt nhất trong toàn khối NATO. Theo đánh giá, nó hoàn toàn vượt trội so với M1 Abrams của Mỹ hay AMX-56 Leclerc của Pháp. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A7 của quân đội Đức. Leopard 2A7 kế thừa những tinh túy bậc nhất của ngành chế tạo xe tăng Phương Tây, đồng thời phát triển và nâng cao vượt bậc khả năng đó, xứng đáng là một cỗ chiến xa cực kỳ tốt, có sức chiến đấu ưu việt. Về vũ khí chính, Leopard 2A7 vẫn giữ nguyên pháo chính nòng trơn Rheinmetall 120mm/L55 cỡ nòng 120mm và có chiều dài nòng gấp 55 lần cỡ nòng. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A7 của quân đội Đức. Pháo có thể đạt sơ tốc đầu nòng 1730m/s, khi sử dụng đạn xuyên giáp dưới cỡ nòng Sabot sử dụng lõi Vonfram DM63 có thể xuyên tới cả nghìn mm thép cán đồng, thậm chí nó có thể bắn đạn nổ phá mảnh có lập trình thế hệ mới DM12 có khả năng tiêu diệt cả trực thăng bay thấp. Cơ số đạn dự trữ 42 viên. Ảnh: Biên đội Leopard 2A7 của lục quân Đức diễn tập. Đặc biệt, khả năng bảo vệ của Leopard 2A7 được chú trọng tăng cường một cách rõ rệt, với vỏ giáp cải tiến cho phép chống lại hiệu quả các đòn tấn công từ súng chống tăng. Xe sử dụng giáp thụ động thế hệ mới và bổ sung giáp gầm xe, giúp xe an toàn hơn bởi các vụ nổ từ mìn chống tăng hay thiết bị nổ tự tạo. Vỏ giáp sườn xe được thiết kế kiểu Moldun cho phép tùy biến và thay thế, bổ sung nhanh chóng, điều này giúp cho bất cứ biến thể nào của dòng Leopard 2 cũng có thể nâng cấp thành Leopard 2A7. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A7 của lục quân Đức. Leopard 2A7 có trọng lượng khá nặng nề, lên tới gần 70 tấn, nhiều hơn khá nhiều so với những xe tăng Nga cùng loại như T-90A chỉ hơn 45 tấn nhưng bù lại nó được lắp đặt một động cơ khá mạnh mẽ. Xe sử dụng động cơ MB873Ka-501 12 xi-lanh với công suất cực đại lên tới 1.500 mã lực, giúp cho Leopard 2A7 vẫn có thể đạt tốc độ tối đa tới 72km/h, khả năng tăng tốc cũng cực kỳ tuyệt vời. Ngoài ra, xe còn có hệ thống định vị tiên tiến, giúp nó có thể tìm kiếm và xác định tuyến đường một cách dễ dàng. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A7. Về vũ khí phụ, Leopard 2A7 trang bị hai súng máy MG-3 cỡ nòng 7.62mm. Một khẩu là súng máy đồng trục nòng pháo chuyên biệt cho nhiệm vụ tiêu diệt bộ binh và một khẩu đặt trên nóc tháp pháo cho nhiệm vụ phòng không. Dẫu vậy, đối với súng máy 7.62mm thì khả năng làm tổn thương được đến phương tiện bay là vô cùng hạn chế, có nhiều ý nghĩa hơn trong việc hỗ trợ hỏa lực cho đội hình tấn công mặt đất hơn. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A7. Bên cạnh đó, nếu muốn nâng cao khả năng hỏa lực của xe nhiều ta có thể bổ sung thêm một hệ thống súng máy phòng không hạng nặng M2HB Browning .50cal điều khiển từ xa qua hỗ trợ quan sát bằng các khối quang điện tử để thay thế cho súng máy MG-3 7.62mm có năng lực hạn chế trên nóc xe. Dẫu vậy, phương án này có thể tăng chi phí lên đáng kể. Ảnh: Hệ thống súng máy phòng không tự động trên nóc Leopard 2A7. Khả năng quan sát của Leopard 2A7 cũng là cực kỳ vượt trội với một kính ngắm quan sát toàn cảnh trang bị thiết bị ảnh nhiệt thế hệ 3, máy đo xa Laser và camera CCD dành cho trưởng xa. Kính ngắm ảnh nhiệt tương tự cũng dược trang bị cho pháo thủ giúp chiến sĩ có thể nhanh chóng tìm kiếm và phát hiện mục tiêu. Ảnh: Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7. Leopard 2A7 cũng được trang bị động cơ điện phụ trợ APU giúp cho xe có thể duy trì hoạt động của tất cả thiết bị điện như điều hòa, cửa nắp điện hay pháo chính kể cả khi đã tắt động cơ chính. Từ đó xe có thể tiết kiệm triệt để nhiên liệu cũng như tăng tính ngụy trang khi ẩn mình săn mồi. Ảnh: Biên đội Leopard 2A7 tác chiến. Có thể nói rằng, Leopard 2A7 là một mẫu xe tăng tuyệt vời, có giáp tốt cũng như hỏa lực mạnh, xứng đáng với danh xưng xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất hiện nay của NATO. Dẫu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã có mẫu xe tăng thế hệ thứ 4 là Atlay nhưng nó vẫn còn phải dựa nhiều trên công nghệ Đức cũng như gặp vô số lỗi trong quá trình thử nghiệm, chưa có thể là đối thủ được với Leopard 2A7. Còn về phía Nga, đối thủ nặng ký nhất của Leopard 2A7 có lẽ chính là T-90M và T-80BVM cực kỳ hiện đại mới vừa được đưa vào trang bị. Ảnh: Leopard 2A7 với lưới ngụy trang. Video SFW: Vũ khí diệt gọn 1 sư đoàn xe tăng trong tích tắc - Nguồn: QPVN

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7 là phiên bản cải tiến sâu và hiện đại nhất hiện nay của dòng Leopard 2 dựa trên cơ sở chiến xa Leopard 2A6, chính thức đi vào biên chế của quân đội Đức từ năm 2014. Nó được mệnh danh là loại xe tăng mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện nay và tốt nhất trong toàn khối NATO. Theo đánh giá, nó hoàn toàn vượt trội so với M1 Abrams của Mỹ hay AMX-56 Leclerc của Pháp. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A7 của quân đội Đức. Leopard 2A7 kế thừa những tinh túy bậc nhất của ngành chế tạo xe tăng Phương Tây, đồng thời phát triển và nâng cao vượt bậc khả năng đó, xứng đáng là một cỗ chiến xa cực kỳ tốt, có sức chiến đấu ưu việt. Về vũ khí chính, Leopard 2A7 vẫn giữ nguyên pháo chính nòng trơn Rheinmetall 120mm/L55 cỡ nòng 120mm và có chiều dài nòng gấp 55 lần cỡ nòng. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A7 của quân đội Đức. Pháo có thể đạt sơ tốc đầu nòng 1730m/s, khi sử dụng đạn xuyên giáp dưới cỡ nòng Sabot sử dụng lõi Vonfram DM63 có thể xuyên tới cả nghìn mm thép cán đồng, thậm chí nó có thể bắn đạn nổ phá mảnh có lập trình thế hệ mới DM12 có khả năng tiêu diệt cả trực thăng bay thấp. Cơ số đạn dự trữ 42 viên. Ảnh: Biên đội Leopard 2A7 của lục quân Đức diễn tập. Đặc biệt, khả năng bảo vệ của Leopard 2A7 được chú trọng tăng cường một cách rõ rệt, với vỏ giáp cải tiến cho phép chống lại hiệu quả các đòn tấn công từ súng chống tăng. Xe sử dụng giáp thụ động thế hệ mới và bổ sung giáp gầm xe, giúp xe an toàn hơn bởi các vụ nổ từ mìn chống tăng hay thiết bị nổ tự tạo. Vỏ giáp sườn xe được thiết kế kiểu Moldun cho phép tùy biến và thay thế, bổ sung nhanh chóng, điều này giúp cho bất cứ biến thể nào của dòng Leopard 2 cũng có thể nâng cấp thành Leopard 2A7. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A7 của lục quân Đức. Leopard 2A7 có trọng lượng khá nặng nề, lên tới gần 70 tấn, nhiều hơn khá nhiều so với những xe tăng Nga cùng loại như T-90A chỉ hơn 45 tấn nhưng bù lại nó được lắp đặt một động cơ khá mạnh mẽ. Xe sử dụng động cơ MB873Ka-501 12 xi-lanh với công suất cực đại lên tới 1.500 mã lực, giúp cho Leopard 2A7 vẫn có thể đạt tốc độ tối đa tới 72km/h, khả năng tăng tốc cũng cực kỳ tuyệt vời. Ngoài ra, xe còn có hệ thống định vị tiên tiến, giúp nó có thể tìm kiếm và xác định tuyến đường một cách dễ dàng. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A7. Về vũ khí phụ, Leopard 2A7 trang bị hai súng máy MG-3 cỡ nòng 7.62mm. Một khẩu là súng máy đồng trục nòng pháo chuyên biệt cho nhiệm vụ tiêu diệt bộ binh và một khẩu đặt trên nóc tháp pháo cho nhiệm vụ phòng không. Dẫu vậy, đối với súng máy 7.62mm thì khả năng làm tổn thương được đến phương tiện bay là vô cùng hạn chế, có nhiều ý nghĩa hơn trong việc hỗ trợ hỏa lực cho đội hình tấn công mặt đất hơn. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A7. Bên cạnh đó, nếu muốn nâng cao khả năng hỏa lực của xe nhiều ta có thể bổ sung thêm một hệ thống súng máy phòng không hạng nặng M2HB Browning .50cal điều khiển từ xa qua hỗ trợ quan sát bằng các khối quang điện tử để thay thế cho súng máy MG-3 7.62mm có năng lực hạn chế trên nóc xe. Dẫu vậy, phương án này có thể tăng chi phí lên đáng kể. Ảnh: Hệ thống súng máy phòng không tự động trên nóc Leopard 2A7. Khả năng quan sát của Leopard 2A7 cũng là cực kỳ vượt trội với một kính ngắm quan sát toàn cảnh trang bị thiết bị ảnh nhiệt thế hệ 3, máy đo xa Laser và camera CCD dành cho trưởng xa. Kính ngắm ảnh nhiệt tương tự cũng dược trang bị cho pháo thủ giúp chiến sĩ có thể nhanh chóng tìm kiếm và phát hiện mục tiêu. Ảnh: Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7. Leopard 2A7 cũng được trang bị động cơ điện phụ trợ APU giúp cho xe có thể duy trì hoạt động của tất cả thiết bị điện như điều hòa, cửa nắp điện hay pháo chính kể cả khi đã tắt động cơ chính. Từ đó xe có thể tiết kiệm triệt để nhiên liệu cũng như tăng tính ngụy trang khi ẩn mình săn mồi. Ảnh: Biên đội Leopard 2A7 tác chiến. Có thể nói rằng, Leopard 2A7 là một mẫu xe tăng tuyệt vời, có giáp tốt cũng như hỏa lực mạnh, xứng đáng với danh xưng xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất hiện nay của NATO. Dẫu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã có mẫu xe tăng thế hệ thứ 4 là Atlay nhưng nó vẫn còn phải dựa nhiều trên công nghệ Đức cũng như gặp vô số lỗi trong quá trình thử nghiệm, chưa có thể là đối thủ được với Leopard 2A7. Còn về phía Nga, đối thủ nặng ký nhất của Leopard 2A7 có lẽ chính là T-90M và T-80BVM cực kỳ hiện đại mới vừa được đưa vào trang bị. Ảnh: Leopard 2A7 với lưới ngụy trang. Video SFW: Vũ khí diệt gọn 1 sư đoàn xe tăng trong tích tắc - Nguồn: QPVN