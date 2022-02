Xe tăng Hàn Quốc giúp Ấn Độ thay đổi tình thế ở biên giới?

Trong thời gian căng thẳng với quân đội Trung Quốc ở khu vực Ladakh năm 2020, điểm yếu của quân đội Ấn Độ được giới phân tích nhanh chóng chỉ ra, là do thiếu những loại xe tăng hạng nhẹ phù hợp với địa hình đồi núi tại khu vực biên giới giáp với Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ đã triển khai đội xe bọc thép khổng lồ của mình bao gồm các xe tăng chủ lực T-90 và T-72, những chiếc xe tăng hạng nặng này phải được vận chuyển bằng máy bay của không quân đến các địa điểm tiền tuyến. Ngược lại, Quân đội Trung Quốc đã điều động nhiều xe tăng hạng nhẹ Type-15 đến các khu vực trên. Điều này đã giúp tăng hiệu suất vận chuyển và khả năng cơ động tốt hơn trên các địa hình phức tạp. Mặc dù các xe tăng chiến đấu chủ lực của Ấn Độ vượt trội về hỏa lực và giáp, nhưng công tác vận chuyển các loại phương tiện trên đến tiền tuyến gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, quân đội Ấn Độ có kế hoạch trang bị 350 xe tăng hạng nhẹ, yêu cầu trong lượng dưới 25 tấn, nhằm nâng cao lợi thế trong chiến tranh vùng núi, tăng cường tính cơ động và hỏa lực trong không gian hạn chế ở địa hình núi cao. Xe tăng hạng nhẹ K21-105 có trọng lượng chỉ 25 tấn, đây là thành viên của gia đình xe chiến đấu bộ binh K21 khi lắp thêm tháp pháo Cockerill CT-CV 105HP 105 mm của Bỉ. Lớp giáp của xe tăng K21-105 đủ sức cung cấp sự bảo vệ an toàn trước đạn xuyên giáp cỡ 30 mm ở vòng cung phía trước, bên hông chịu được đạn xuyên lên tới 14,5 mm, các thông số trên vượt trội hơn so với phiên bản của Nga là Sprut-SD. Chiếc K21-105 được lắp động cơ diesel tăng áp công suất máy 750 mã lực cho tốc độ tối đa 70 km/h trên đường tốt, tầm hoạt động 450 km, có thể bơi trên mặt nước với vận tốc 10 km/h. Hỏa lực của xe tăng K21-105 là tháp pháo 105 mm Cockerill XC-8-105HP, do công ty quốc phòng CMI của Bỉ sản xuất. Đây là tháp pháo dạng module nhỏ, nhẹ, được trang bị sẵn hệ thống điều khiển hỏa lực độc lập. Tháp pháo này có thiết bị nạp đạn tự động, nên biên chế chiến đấu của kíp xe được giảm bớt. Các cảm biến hồng ngoại, laser lắp xung quanh mang lại khả năng tác xạ chính xác bất kể ngày đêm. Khẩu pháo nòng trơn áp lực cao độ giật thấp Cockerill 105 mm được ổn định 2 trục, hầu như không gây ảnh hưởng đến khung gầm xe tăng hạng nhẹ, giúp xe có thể bắn trong khi bơi với độ chính xác rất cao. Đặc biệt hơn, khẩu pháo 105 mm trên còn phóng được cả tên lửa chống tăng Falarick 105 GLATGM để tiêu diệt các loại xe tăng chiến đấu chủ lực từ cự ly trên 4 km. Khay đạn bố trí phía sau giúp nâng cao độ an toàn cho kíp lái khi xe bị trúng đạn. Ngoài ra xe tăng hạng nhẹ K21-105 còn đảm nhiệm được chức năng của pháo tự hành yểm trợ hỏa lực gián tiếp, do nòng của xe có thể nâng lên được tới góc 42 độ với tầm bắn xa 15 km, khiến nó trở thành phương tiện chiến đấu "2 trong 1" độc đáo. Giữa những đồn đoán rằng quân đội Ấn Độ sẽ mua xe tăng hạng nhẹ Sprut-SD từ Nga, nhà sản xuất quốc phòng Hanwha của Hàn Quốc đã đưa ra đề xuất với quân đội Ấn Độ về xe tăng hạng nhẹ K21-105, bao gồm những biện pháp hợp tác tích cực nhất và những ưu tiên khác. Nhưng điều quan trọng nhất được đánh giá mang lại lợi thế rõ ràng, đó là Hàn Quốc sẵn sàng chuyển giao công nghệ để đối tác mua xe tăng K21-105 có thể lắp ráp tại chỗ, đây là điều mà Nga không bao giờ đồng ý khi bán Sprut-SD. Nguồn ảnh: Pinterest.

