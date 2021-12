Ấn Độ sẽ trở thành khách hàng đầu tiên của xe tăng hạng nhẹ Sprut

Mới đây, theo thông tin có được từ ông Alexander Mikheyev, giám đốc điều hành của Tập đoàn Rosoboronexport của Nga cho biết, họ sẽ cùng với dòng xe tăng lội nước hạng nhẹ của mình là mẫu xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM1 của họ tham gia đấu thầu chuyển giao xe tăng hạng nhẹ cho Ấn Độ. Nguồn ảnh: TopWar. Đồng thời, đơn vị này của Nga sẽ cung cấp cả chuyển giao công nghệ, và rất có thể, họ sẽ chuẩn bị cho cả việc sản xuất trong nước các đơn vị và tổ hợp riêng biệt đặc thù. Nguồn ảnh: Asianewsaf. Về Sprut-SDM1, đây là mẫu phương tiện thiết giáp chiến đấu lội nước hạng nhẹ duy nhất trong lớp của nó sở hữu hoả lực như một xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) thông thường, với vũ khí chính đặc thù là một khẩu pháo nòng trơn cỡ 125mm. Nguồn ảnh: QQ. Thậm chí, người đứng đầu của Tập đoàn Rosoboronexport còn nhấn mạnh rằng, “tất cả các loại vũ khí được sản xuất ở Ấn Độ dùng cho các xe tăng chủ lực T-72M1 và T-90S đều có thể sử dụng cho Sprut-SDM1, loại không có đối thủ!”. Nguồn ảnh: Sputnik. Được biết theo các báo cáo và đánh giá có được từ thử nghiệm trong thực tế, chiến xa hạng nhẹ Sprut-SDM1 có thể xuất sắc vượt qua các chướng ngại vật trong môi trường nước trong khi vẫn truyền lửa từ pháo. Nguồn ảnh: Eadaily.com. Xe tăng Sprut-SDM1 được tách biệt và mang khả năng hoạt động bền bỉ cả ngày lẫn đêm trên đa dạng các địa hình và điều kiện thời tiết. Đặc biệt nổi trội, so với các phương tiện thiết giáp chiến đấu cùng phân khúc với mình, nó có thể vượt qua các địa hình mà các mẫu này không thể. Nguồn ảnh: Eurasiantimes.com. Ví dụ như các địa hình trên núi cao giữa không khí lạnh lẽo, ở nhiệt độ thậm chí lên đến rất cao hoặc rất thấp, Sprut-SDM1 vẫn vượt qua tất cả những điều “không thể” này, không như các phương tiện tương tự với nó. Nguồn ảnh: News.myseldon.com. Cũng bởi vậy, mẫu chiến xa hạng nhẹ Sprut-SDM1 này đã thu hút được đông đảo sự chú ý từ các quốc gia có điều kiện địa lý và thời tiết phức tạp, đặc thù. Vì bởi trên thiết giáp Sprut-SDM1 này còn kết hợp cả sự hiện diện của việc nó có thể vượt chướng ngại vật dưới nước, đầm lầy hay núi non. Nguồn ảnh: Radarmiliter.com. Về sự phát triển của các chiến xa lội nước hạng nhẹ Sprut-SDM1 này, chúng được thiết kế và phát triển bởi Công ty vũ khí chính xác cao, trực thuộc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Nga Rostec, và được dựa trên nền tảng các pháo chống tăng tự hành Sprut-SD. Nguồn ảnh: Army Recognition. Với mẫu xe tăng hạng nhẹ mới này, chúng đều được trang bị các công nghệ hiện đại, mang tính năng kiểm soát đồng đội được cải thiện rõ rệt, thông qua các thiết bị, chúng có thể đạt được sự kiểm soát cấp chiến thuật thống nhất, một điều quan trọng trên chiến trường. Nguồn ảnh: Asiamilitaryreview.com. Hoả lực của nó cũng được tăng cường đáng kể, không chỉ từ khẩu pháo nòng trơn cỡ 125mm như các MBT, mà còn ở công nghệ kiểm soát hoả lực tân tiến được phát triển cho nó. Nguồn ảnh: QQ. Đồng thời, các xe tăng lội nước Sprut-SDM1 này còn được trang bị thêm 1 khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và một tiểu liên khác cùng cỡ trên mô đun được điều khiển từ xa nhằm năng cao khả năng tác chiến chống bộ binh. Nguồn ảnh: Military-Today. Về độ bền bỉ, các xe tăng Sprut-SDM1 có thể hoạt động bền bỉ 500km liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu, với bộ động cơ diesel mạnh mẽ của mình, đạt tốc độ tối đa lên tới 70km/h mặt đường tốt. Nguồn ảnh: Army-Technology. Và với kích thước nhỏ gọn của mình, khối lượng tổng thể chỉ rơi vào 18 tấn với 3 người trong kíp lái, các chiến xa hạng nhẹ Sprut-SDM1 này thậm chí có thể được vận chuyển bằng tàu đổ bộ hay các máy bay vận tải quân sự ra mặt trận một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Military-Today. Giá bán ước tính cho mẫu chiến xa hạng nhẹ tối tân Sprut-SDM1 này của Nga được dự kiến là khoảng 2,5 triệu USD, tuy nhiên, đến trong năm 2022 chúng mới chính thức hoàn tất các thử nghiệm cấp nhà nước của mình và tiến hành sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Snafu-solomon.com. Tuy nhiên, vào ngày 6/12, sau cuộc hội đàm giữa 2 đại diện quốc gia 2 nước Nga và Ấn Độ, Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin cùng Thủ tướng Ấn Độ là ông Narenda Modi đã có một thoả thuận được ký. Nguồn ảnh: TTXVN. Cụ thể, Moscow và Dehli đã ký thoả thuận về chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự song phương giai đoạn 2021-2031, văn kiện này được ký dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ là Tướng quân Sergei Shoigu và ông Rajnath Singh. Nguồn ảnh: TTXVN. Điều này cũng có thể cho biết rằng, tiềm năng việc các chiến xa hạng nhẹ Sprut-SDM1 đầy uy lực của Nga có thể xuất hiện trong biên chế của Quân đội Ấn Độ là rất lớn, cũng đúng khi đây là một nền tảng chiến đấu hạng nhẹ cực kỳ vượt trội so với các phương tiện tương tự bây giờ. Nguồn ảnh: QQ. Hình ảnh mẫu chiến xa lội nước hạng nhẹ Sprut-SDM1 tối tân của Nga thực hiện thử nghiệm tại Biển Đen. Nguồn: RT.

