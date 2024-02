Xe tăng có làm thay đổi cục diện chiến trường Ukraine hiện nay?

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã dần bước sang năm thứ ba, chiến trường Ukraine đã định hình và cả hai bên bố trí lực lượng đối xứng nhau, khiến khó tạo được bất ngờ. Điều này có nghĩa là mặt trận sẽ bước vào giai đoạn “giằng co” giữa hai bên. Ở giai đoạn này, do sự minh bạch của chiến trường, tổn thất lớn về xe tăng và xe bọc thép cũng như việc sử dụng rộng rãi UAV của cả hai bên, khiến bên tấn công phải chịu tổn thất lớn hơn nhiều so với bên phòng thủ. Tuy nhiên, do Nga có lợi thế về hỏa lực hơn, nên các cuộc tấn công của họ cũng ít bị thiệt hại hơn Ukraine. Nếu so sánh tiềm năng tấn công của Nga và Ukraine, Quân đội Nga được cho là vẫn còn cơ hội duy trì thế tấn công trên chiến trường vì có chuỗi công nghiệp quốc phòng hoàn chỉnh và có năng lực sản xuất xe tăng, xe thiết giáp mạnh hơn rất nhiều. Theo thông tin từ ARI, một nhóm tình báo nguồn mở của Pháp đã khám phá bí mật trong việc so sánh sức mạnh thiết giáp mặt đất giữa Nga và Ukraine hiện nay. Hiện Nga có tổng cộng 22 căn cứ cất giữ vũ khí, trong đó khoảng 95% xe tăng được cất giữ tại 10 căn cứ lớn nhất. Trước chiến tranh, chỉ riêng 10 căn cứ chứa xe tăng này đã có 6.000-7.000 xe tăng. Chúng ta có thể coi những kho vũ khí này của Quân đội Nga là phần dự trữ chiến lược. Theo thống kê từ các phương tiện truyền thông độc lập của bên thứ ba, Quân đội Nga đã huy động tổng cộng 2.987 xe tăng kể từ khi chiến tranh bắt đầu và mất 2.619 xe tăng, bao gồm cả những chiếc bị phá hủy, hư hỏng, bị bỏ rơi và bị bắt giữ. Ngoài ra, Nga chủ yếu dựa vào Nhà máy sản xuất đầu máy xe lửa Ural ở phía Nam đất nước để sản xuất xe tăng mới; đồng thời có 3 nhà máy bảo dưỡng lớn. Năm 2024 bổ sung thêm Nhà máy sản xuất máy vận tải Omsk, tất cả đều có thể bảo dưỡng xe tăng và xe bọc thép. Tuyên bố công khai của Nga là nước này sẽ tiếp nhận khoảng 2.100 xe tăng từ năm 2022 đến năm 2023. Dựa vào đó, ước tính tổng số xe tăng mà Quân đội Nga ở chiến trường vẫn còn hơn 2.400 chiếc. Các nguồn phân tích tình báo nguồn mở của Pháp tin rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện có tổng công suất sản xuất xe tăng hàng năm là 390 xe tăng và tổng cộng 780 xe tăng đã được giao trong hai năm kể từ khi chiến tranh bắt đầu, do vậy hiện ở chiến trường Ukraine chỉ có 1.180 chiếc. Còn với Ukraine, mặc dù nguồn cung xe tăng cho Kiev rất đa dạng, nhưng nước này hiện chỉ có khoảng 1.000 xe tăng chiến đấu chủ lực. Điều này cũng có nghĩa là quân đội Nga và Ukraine gần như đang ở thế cân bằng về sức mạnh thiết giáp mặt đất. ARI cho biết, Quân đội Nga hiện đang bị thiệt hại nhiều xe chiến đấu bộ binh tương đương với lượng xe mới và xe tân trang. Thực tế cho thấy, một khi quân Nga phát động cuộc tấn công cường độ cao, họ “chỉ mất một tháng” để tiêu hao năng lực sản xuất xe tăng và xe bọc thép của họ một năm. Thực tế cho thấy, nếu Quân đội Nga tấn công mà không có xe tăng, xe bọc thép chắc chắn sẽ dẫn đến tỷ lệ thương vong lớn hơn. Còn binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến nói, xe tăng của Nga là vũ khí đáng sợ hơn các loại vũ khí khác. Tình hình trên chiến trường Ukraine đã trở nên hoàn toàn minh bạch do việc sử dụng rộng rãi UAV, cùng với các mối đe dọa từ các loại vũ khí như mìn, pháo, tên lửa chống tăng và máy bay đã vượt xe tăng và xe bọc thép. Do vậy một số chuyên gia cho rằng, lực lượng tăng, thiết giáp không thể thay đổi được cục diện chiến trường. Nhưng trên thực tế, quan điểm này hoàn toàn bị sai lệch bởi số lượng lớn video trên internet về cảnh xe tăng và xe bọc thép bị phá hủy. Tình hình chiến trường Ukraine cho thấy, xe tăng và xe bọc thép vẫn là vũ khí đột kích quan trọng nhất cho các hoạt động tấn công mặt đất, nhằm giảm thương vong và tăng tỷ lệ tấn công thành công. Trên chiến trường Ukraine, chỉ có lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga là tạo ra trường hợp dùng bộ binh tấn công thành công ở Bakhmut; nhưng với cái giá phải trả là hơn 40.000 người thương vong. Quân đội Nga và Ukraine hiện gần như không có điều kiện để áp dụng chiến thuật này. Trong trường hợp này, khả năng Quân đội Nga và Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công gần như hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng bổ sung của xe tăng và xe bọc thép của các bên. Nếu tính về khả năng này, Nga có tiềm lực vượt xa Ukraine. Đối với Ukraine, trong cuộc phản công phát động vào năm 2023 là kết quả của việc các nước phương Tây “dốc toàn lực” viện trợ xe tăng và xe bọc thép; và sẽ “không có lần sau” để cho Ukraine có thể trang bị với số lượng lớn như vậy nữa. Đối với Nga, xe tăng và xe bọc thép mà nước này có thể bổ sung trong một năm là đủ để chiến đấu trong một tháng. Điều này cũng có nghĩa là chiến trường Ukraine sau này khó có biến động lớn về mặt trận, việc hai bên dựa vào chiến hào và những thành phố cầm chân nhau là chuyện bình thường. Ảnh: Sina, Topwar, CNN. Đoạn video ghi lại cuộc tấn công đồng thời của một nhóm xe tăng Nga vào các vị trí của Ukraine ở chiến trường Donbass. Nguồn: RB.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã dần bước sang năm thứ ba, chiến trường Ukraine đã định hình và cả hai bên bố trí lực lượng đối xứng nhau, khiến khó tạo được bất ngờ. Điều này có nghĩa là mặt trận sẽ bước vào giai đoạn “giằng co” giữa hai bên. Ở giai đoạn này, do sự minh bạch của chiến trường, tổn thất lớn về xe tăng và xe bọc thép cũng như việc sử dụng rộng rãi UAV của cả hai bên, khiến bên tấn công phải chịu tổn thất lớn hơn nhiều so với bên phòng thủ. Tuy nhiên, do Nga có lợi thế về hỏa lực hơn, nên các cuộc tấn công của họ cũng ít bị thiệt hại hơn Ukraine. Nếu so sánh tiềm năng tấn công của Nga và Ukraine, Quân đội Nga được cho là vẫn còn cơ hội duy trì thế tấn công trên chiến trường vì có chuỗi công nghiệp quốc phòng hoàn chỉnh và có năng lực sản xuất xe tăng, xe thiết giáp mạnh hơn rất nhiều. Theo thông tin từ ARI, một nhóm tình báo nguồn mở của Pháp đã khám phá bí mật trong việc so sánh sức mạnh thiết giáp mặt đất giữa Nga và Ukraine hiện nay. Hiện Nga có tổng cộng 22 căn cứ cất giữ vũ khí, trong đó khoảng 95% xe tăng được cất giữ tại 10 căn cứ lớn nhất. Trước chiến tranh, chỉ riêng 10 căn cứ chứa xe tăng này đã có 6.000-7.000 xe tăng. Chúng ta có thể coi những kho vũ khí này của Quân đội Nga là phần dự trữ chiến lược. Theo thống kê từ các phương tiện truyền thông độc lập của bên thứ ba, Quân đội Nga đã huy động tổng cộng 2.987 xe tăng kể từ khi chiến tranh bắt đầu và mất 2.619 xe tăng, bao gồm cả những chiếc bị phá hủy, hư hỏng, bị bỏ rơi và bị bắt giữ. Ngoài ra, Nga chủ yếu dựa vào Nhà máy sản xuất đầu máy xe lửa Ural ở phía Nam đất nước để sản xuất xe tăng mới; đồng thời có 3 nhà máy bảo dưỡng lớn. Năm 2024 bổ sung thêm Nhà máy sản xuất máy vận tải Omsk, tất cả đều có thể bảo dưỡng xe tăng và xe bọc thép. Tuyên bố công khai của Nga là nước này sẽ tiếp nhận khoảng 2.100 xe tăng từ năm 2022 đến năm 2023. Dựa vào đó, ước tính tổng số xe tăng mà Quân đội Nga ở chiến trường vẫn còn hơn 2.400 chiếc. Các nguồn phân tích tình báo nguồn mở của Pháp tin rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện có tổng công suất sản xuất xe tăng hàng năm là 390 xe tăng và tổng cộng 780 xe tăng đã được giao trong hai năm kể từ khi chiến tranh bắt đầu, do vậy hiện ở chiến trường Ukraine chỉ có 1.180 chiếc. Còn với Ukraine, mặc dù nguồn cung xe tăng cho Kiev rất đa dạng, nhưng nước này hiện chỉ có khoảng 1.000 xe tăng chiến đấu chủ lực. Điều này cũng có nghĩa là quân đội Nga và Ukraine gần như đang ở thế cân bằng về sức mạnh thiết giáp mặt đất. ARI cho biết, Quân đội Nga hiện đang bị thiệt hại nhiều xe chiến đấu bộ binh tương đương với lượng xe mới và xe tân trang. Thực tế cho thấy, một khi quân Nga phát động cuộc tấn công cường độ cao, họ “chỉ mất một tháng” để tiêu hao năng lực sản xuất xe tăng và xe bọc thép của họ một năm. Thực tế cho thấy, nếu Quân đội Nga tấn công mà không có xe tăng, xe bọc thép chắc chắn sẽ dẫn đến tỷ lệ thương vong lớn hơn. Còn binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến nói, xe tăng của Nga là vũ khí đáng sợ hơn các loại vũ khí khác. Tình hình trên chiến trường Ukraine đã trở nên hoàn toàn minh bạch do việc sử dụng rộng rãi UAV, cùng với các mối đe dọa từ các loại vũ khí như mìn, pháo, tên lửa chống tăng và máy bay đã vượt xe tăng và xe bọc thép. Do vậy một số chuyên gia cho rằng, lực lượng tăng, thiết giáp không thể thay đổi được cục diện chiến trường. Nhưng trên thực tế, quan điểm này hoàn toàn bị sai lệch bởi số lượng lớn video trên internet về cảnh xe tăng và xe bọc thép bị phá hủy. Tình hình chiến trường Ukraine cho thấy, xe tăng và xe bọc thép vẫn là vũ khí đột kích quan trọng nhất cho các hoạt động tấn công mặt đất, nhằm giảm thương vong và tăng tỷ lệ tấn công thành công. Trên chiến trường Ukraine, chỉ có lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga là tạo ra trường hợp dùng bộ binh tấn công thành công ở Bakhmut; nhưng với cái giá phải trả là hơn 40.000 người thương vong. Quân đội Nga và Ukraine hiện gần như không có điều kiện để áp dụng chiến thuật này. Trong trường hợp này, khả năng Quân đội Nga và Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công gần như hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng bổ sung của xe tăng và xe bọc thép của các bên. Nếu tính về khả năng này, Nga có tiềm lực vượt xa Ukraine. Đối với Ukraine, trong cuộc phản công phát động vào năm 2023 là kết quả của việc các nước phương Tây “dốc toàn lực” viện trợ xe tăng và xe bọc thép; và sẽ “không có lần sau” để cho Ukraine có thể trang bị với số lượng lớn như vậy nữa. Đối với Nga, xe tăng và xe bọc thép mà nước này có thể bổ sung trong một năm là đủ để chiến đấu trong một tháng. Điều này cũng có nghĩa là chiến trường Ukraine sau này khó có biến động lớn về mặt trận, việc hai bên dựa vào chiến hào và những thành phố cầm chân nhau là chuyện bình thường. Ảnh: Sina, Topwar, CNN. Đoạn video ghi lại cuộc tấn công đồng thời của một nhóm xe tăng Nga vào các vị trí của Ukraine ở chiến trường Donbass. Nguồn: RB.