Xe tăng Arjun của Ấn Độ hiện đại hơn cả M1 Abram Mỹ?

Phiên bản nâng cấp của xe tăng Arjun do Ấn Độ tự sản xuất mang tên Arjun Mk-II hiện vừa mói hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng hôm 24/12/2018 vừa rồi. Nguồn ảnh: QQ. Truyền thông Ấn Độ cho biết phiên bản nâng cấp này có tới hơn 70 cải tiến so với phiên bản gốc trong số đó có 19 thay đổi quan trọng vượt bậc giúp Arjun có khả năng chiến đấu thậm chí còn vượt qua cả xe tăng Abram của Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Cụ thể, phiên bản cải tiến của xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun được trang bị thêm giáp phản ứng nổ cùng hệ thống quan sát kiểu mới cho trưởng xa và hệ thống định vị hiện đại hơn. Ngoài ra, một vài cải tiến khác của phiên bản này cũng bao gồm cả hệ thống cào mìn được đặt phía trước xe giúp nó di chuyển qua bãi mìn nhanh chóng và an toàn hơn. Nguồn ảnh: QQ. Đặc biệt, hệ thống treo và giảm xóc của Arjun cũng được cải tiến để có thể chịu thêm được tới 6 tấn trọng lượng sau khi nâng cấp của nó. Cụ thể, sau khi nâng cấp Arjun có trọng lượng tổng cộng lên tới 68,25 tấn - nặng bậc nhất trong số các loại xe tăng chủ lực chiến trường trên thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: QQ. Phía Ấn Độ dự kiến năm 2019 này sẽ đặt hàng một loạt các phiên bản Arjun Mk-II để nâng cấp cho các phiên bản Arjun cũ đang phục vụ trong biên chế của nước này. Nguồn ảnh: QQ. Bắt đầu được thiết kế từ năm 1974 nhưng phải tới năm 2004 mới được đưa vào sản xuất, xe tăng Arjun có kích thước cực kỳ lớn với chiều dài 10,6 mét, rộng 3,8 mét và cao 2,3 mét. Nguồn ảnh: QQ. Hoả lực chính của Arjun là một pháo nòng xoắn cỡ nòng 120mm. Tuy nhiên khẩu pháo này lại không được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: QQ. Tốc độ bắn của Arjun lên tới 8 viên mỗi phút kèm theo đố là khả năng triển khai tên lửa bán chủ động LAHAT qua nòng pháo. Loại tên lửa này không những có khả năng bắn hạ xe thiết giáp của đối phương mà còn có khả năng bắn hạ cả máy bay trực thăng ở độ cao thấp. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tịa trong Quân đội Ấn Độ đang có 366 xe tăng Arjun. Dù được xem là hiện đại nhưng Ấn Độ vẫn quyết định không xuất khẩu loại xe tăng này ra nước ngoài do nhận thấy khả năng cạnh tranh của Arjun với các loại xe tăng khác trên thị trường là không cao. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Xe tăng Arjun của Ấn Độ trình diễn khả năng cơ động của mình.

