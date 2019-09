Xe chiến đấu Nga “nhảy dù” thất bại, rơi tự do... nát bét

Hồi tuần trước, lực lượng đổ bộ đường không của Nga đã có một cuộc tập trận nhảy dù từ trên vận tải cơ với các xe chiến đấu bộ binh BMD-2. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên đã có một vụ tai nạn xảy ra trong cuộc tập trận khi mà thiết giáp BMD-2 tham gia cuộc tập trận không mở dù khi rời cửa máy bay và rơi thẳng xuống đất với tốc độ cao. Nguồn ảnh: Sina. Kết quả là toàn bộ chiếc BMD-2 này đã bị phá huỷ hoàn toàn. Rất may vụ tai nạn đã không dẫn đến thiệt hại về người. Trong quá khứ, Nga khẳng định các thiết giáp BMD-2 của nước này có thể nhảy dù với kíp lái ngồi sẵn bên trong, sau khi tiếp đất có thể chiến đấu được ngay. Nguồn ảnh: Sina. Dựa vào những hình ảnh chụp tại hiện trường, có thể khẳng định chiếc BMD-2 này đã hư hỏng hoàn toàn, không thể sửa chữa để tiếp tục sử dụng được. Nguồn ảnh: Sina. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện giờ vẫn chưa được công bố, tuy nhiên nhiều khả năng vụ tai nạn xảy ra do dù mồi của chiếc BMD-2 không chịu bật ra sau khi rời cửa máy bay, khiến cho cơ cấu dù hãm tốc của nó không thể bung ra được. Nguồn ảnh: Sina. Theo video thu lại từ vụ tai nạn, chiếc BMD-2 đã rời cửa máy bay trong tình trạng không có bất cứ một chiếc dù nào được bung ra. Nguồn ảnh: Sina. Do dù mồi không bung, toàn bộ cơ cấu dù hãm không thể triển khai được và chiếc thiết giáp cứ thế rơi thẳng xuống đất với tốc độ cao. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù được coi là lực lượng có khả năng đổ bộ xe chiến đấu bộ binh bằng đường dù hiện đại nhất ngày nay, tuy nhiên quân đội Nga vẫn thường gặp phải những tai nạn kiểu như thế này khi huấn luyện. Nguồn ảnh: Sina. Toàn cảnh một pha đổ bộ đường không chuẩn mực của xe thiết giáp BMD-2 với dù mồi bung ra ngay sau khi xe chiến đấu bộ binh rời cửa máy bay, sau đó dù mồi sẽ kéo dàn dù hãm tốc bung ra ở trên không. Nguồn ảnh: RIA. Mời độc giả xem Video: Một pha đổ bộ đường dù chuẩn mực của thiết giáp BMD trong biên chế lực lượng đổ bộ đường không của Nga.

