Xe chỉ huy chiến trường Ofek của Israel "bá đạo" như thế nào?

Đây là bức ảnh đầu tiên về xe chỉ huy chiến trường Ofek đã được Israel công bố từ năm 2018. Khí tài này là thành quả trong quá trình nghiên cứu được Israel thực hiện từ năm 2015. Nguồn ảnh: Defenceblog. Được xây dựng dựa trên khung gầm của xe tăng Merkava Mk.2, loại phương tiện chỉ huy chiến tường này được coi là một phần của việc nâng cấp lực lượng tác chiến xe tăng của Israel. Nguồn ảnh: Defenceblog. Israel cho biết, Ofek có thể tác chiến dưới nhiều trọng trách, bao gồm nhận thông tin, phân tích hoặc chuyển tiếp thông tin. Trên chiến trường, Ofek cũng có thể làm nhiệm vụ kiểm soát và theo dõi tình hình chiến trường dựa vào những thông tin tình báo mà nó có được. Nguồn ảnh: Defenceblog. Toàn bộ hệ thống kiểm soát liên lạc và điện đài của xe tăng Merkava đã được làm lại trên chiếc Ofek này để đảm bảo nó sẽ không bị "quá tải" trong trường hợp tin tình báo dội về liên tục. Nguồn ảnh: Defenceblog. Trên lý thuyết, Ofek sẽ chỉ là xe tiếp nhận thông tin, có mặt ở tuyến sau của trận tuyến. Tuy nhiên phương tiện này cũng có khả năng đối mặt với hoả lực đối phương tương tự như xe tăng Merkava Mk.2. Thậm chí nó còn được gắn thêm một lớp giáp bên ngoài giúp chống lại hoả lực của RPG-7 - thứ hoả lực mà các xe tăng Merkava thường xuyên phải đối mặt. Nguồn ảnh: Defenceblog. Israel còn tự tin tuyên bố, giáp của Ofek hoàn toàn có thể bảo vệ kíp lái an toàn trước hoả lực pháo binh bắn thẳng. Nguồn ảnh: Military Merkava là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Israel và hiện đại bậc nhất thế giới ngày nay. Phiên bản Merkava Mk.2 được sản xuất vào năm 1983 và dừng sản xuất vào năm 1989. Tổng cộng có khoảng 580 chiếc thuộc phiên bản này từng ra đời. Nguồn ảnh: MW. Trong quá khứ, các xe tăng Merkava đã tham chiến trên nhiều chiến trường và chứng tỏ được sức chiến đấu của mình vượt trội hơn nhiều so với các loại xe tăng ra đời cùng thời. Đặc biệt ở khả năng bảo vệ kíp lái, xe tăng Merkava xứng đáng đứng đầu thế giới. Nguồn ảnh: Defenceblog. Merkava được thiết kế đặt động cơ ở ở phía trước xe - một thiết kế độc nhất vô nhị. Thiết kế này giúp ngay cả khi đạn chống tăng xuyên được giáp mặt của Merkava, kíp lái ở phía sau vẫn có thể bình an vô sự vì các loại đạn chống tăng hay thậm chí là tên lửa chống tăng đều khó có đủ động năng để xuyên được qua cả động cơ của chiếc xe tăng này. Nguồn ảnh: Defenceblog. Ngoài ra, Merkava cũng còn có khả năng độc đáo và độc nhất nữa đó là chở quân. Chiếc xe tăng này có thể chở theo tối đa 8 lính với đầy đủ trang bị vũ khí - một tính năng không thể tìm thấy trên bất cứ loại xe tăng chủ lực chiến trường nào trên thế giới hiện nay. Điểm đáng tiếng nhất của Merkava đó là Israel quyết không xuất khẩu nó ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Defenceblog. Video Quân đội Israel "bỏ quên" xe tăng trên cao nguyên Golan - Nguồn: QPVN

