Vừa được biên chế xe bọc thép Guardian Việt Nam đã lập đại công

Theo đó xe bọc thép Guardian cùng xe bọc thép Shinjeong S5 cùng với Công an các tỉnh Sơn La, Hòa Bình phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) trong ba ngày từ 26/6-28/6 đã triệt phá thành công hang ổ của hai trùm ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên xe bọc thép Guardian của Bộ Công an xuất hiện trong thực chiến và cũng lập được đại công ngay trong trận đầu. Nguồn ảnh: ANTV. Các tính năng kỹ chiến thuật đặc biệt của mình xe bọc thép Guardian đã trở thành khí tài đặc biệt giúp lực lượng phòng chống ma túy Sơn La tấn công áp chế các đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong chuyên án tại Lóng Luông. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân cũng như lực lượng thi thực nhiệm vụ. Nguồn ảnh: ANTV. Hình ảnh xe bọc thép xe bọc thép Guardian phối hợp cùng xe bọc thép Shinjeong S5 cũng của Bộ Công an tấn công vào hang ổ của hai trùm ma túy tại Lóng Luông. Nguồn ảnh: ANTV. Ở bức ảnh này ta có thể thấy xe bọc thép Guardian Việt Nam có thiết kế tương tự nguyên mẫu IAG Guardian đang được công ty International Armored Group (IAG) của UAE chào bán trên thị trường hiện tại dành cho các lực lượng thực thi pháp luật hoặc an ninh. Nguồn ảnh: Soha. Xe không được vũ trang mạnh như các biến thể quân sự hay tăng cường thêm giáp mở rộng nhằm tăng tính cơ động. Dù có thiết kế hầm hố và trông có vẻ to lớn hơn thế nhưng IAG Guardian lại có trọng lượng nhẹ hơn hẳn Shinjeong S5 với thông số kỹ thuật là lần lượt là 8 tấn so với 11,6 tấn. Nguồn ảnh: Soha. Hiện tại IAG Guardian là một trong những dòng xe bọc thép bán chạy nhất của International Armored Group khi nó có thể được tùy biến dành cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, không chỉ giới hạn trong nhiệm vụ chở quân mà còn cả trong chiến đấu hỗ trợ hỏa lực trên chiến trường. Nguồn ảnh: IAG. Theo thông tin từ nhà sản xuất, biến thể tiêu chuẩn của IAG 4x4 Guardian Tactical có khả năng chở được 10 binh sĩ trong mỗi lần ra quân tác chiến. Xe có chiều dài cơ sở 6 mét, rộng 2.9 mét và cao 2.6 mét. Xe cũng được trang bị tháp súng có khả năng xoay 360 độ và có thể lắp thêm các loại vũ khí khác như tên lửa hay súng phóng lựu. Nguồn ảnh: IAG. Ở các quốc gia đang sở dụng IAG Guardian nó được đánh giá có khả năng tác chiến cao nhờ được bọc lớp giáp chống đạn, chống sức ép nổ và khả năng vượt địa hình mạnh mẽ. Ngoài ra, xe còn nổi bật với chi phí bảo trì thấp. Nguồn ảnh: IAG. Nội thất bên trong IAG Guardian cũng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng như ghế cá nhân, băng ghế cho tiểu đội và cả ghế gấp giúp tăng không gian cho các nhiệm vụ đặc biệt. Nguồn ảnh: IAG. Bên cạnh đó, còn có nhiều tuỳ chọn khác như ghế với đai an toàn 4 điểm, thùng chứa đồ, lối thoát mái cùng lò xo cổng súng hay hệ thống kiểm soát không khí để chống độc. Trong ảnh là khoang chở quân trên IAG Guardian. Nguồn ảnh: IAG. Động cơ có 2 sự lựa chọn tùy theo yêu cầu khách hàng, đó là loại diesel V8 dung tích 6,7 lít và hoặc động cơ xăng V10 6,8 lít. Hộp số đi kèm là loại 5 hoặc 6 cấp. Cho phép IAG Guardian di chuyển trên nhiều loại địa hình với vận tốc từ 80-100km/h với tầm hoạt động 800km. Nguồn ảnh: IAG. Số lượng cụ thể Việt Nam sở hữu dòng xe bọc thép này mới đây đã được Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm - SIPRI thống kê trong báo cáo mới nhất của mình, tổng cộng có 10 xe đã được IAG chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2016, giá trị hợp đồng chưa được xác định. Nguồn ảnh: IAG. Mời độc giả xem video: Quy trình vận hành xe bọc thép IAG Guardian. (nguồn IAG)

