Vừa "chào hàng" ở Việt Nam, Nga lại mang AK-103 sang Saudi Arabia lắp ráp?

Hiện tại, Nga và Saudi Aranbia vẫn tiếp tục làm việc để tìm được tiếng nói chung trong thương vụ đặt nhà máy sản xuất súng trường tấn công AK-103 tại quốc gia Ả Rập này. Theo những thông tin mới nhất được đăng tải trên trang Sputnik, quá trình đàm phán đang được diễn ra ở cấp cao, nội dung chủ yếu xoay quanh việc bản quyền thiết kế và giấy phép sản xuất. Việc dây chuyền sản xuất AK-103 được đặt tại Saudi Arabia được coi là thắng lợi rất lớn của Nga trên thị trường buôn bán vũ khí nói chung và súng trường tấn công nói riêng. Có thể khẳng định rằng, ít nhất là với các quốc gia ở Trung Đông, súng trường tấn công dòng Kalashnikov vẫn là một tượng đài rất khó có thể thay đổi được. AK-103 được thiết kế dựa trên thiết kế của AK-74M. Hộp khoá nòng của AK-103 về cơ bản là không có gì khác biệt quá nhiều so với các phiên bản AK trước đó do Liên Xô/Nga sản xuất. Điểm khác biệt của súng trường AK-103 so với các phiên bản trước đó là nó sử dụng các vật liệu mới. Nhựa cùng với polimer đã được sử dụng để thay thế cho chất liệu gỗ trước đây khiến quá trình gia công, lắp ráp trở nên dễ dàng hơn. AK-103 cũng được trang bị hệ thống chốt chờ sẵn để xạ thủ lắp kẹp ngắm thân súng bất cứ khi nào cần. Khẩu súng cũng có khả năng tương thích với các loại ống phóng lựu gắn ở ốp lót tay phía trước. Súng trường tấn công AK-103 từng đọ sức cùng với khẩu Galil ACE ở Việt Nam để trở thành khẩu súng trường tấn công tương lai cho quân đội ta. Đáng tiếc là trong cuộc đọ sức này, AK-103 đã thất bại ê chề. So với các phiên bản AK dòng 100 khác như AK-101, AK-102, AK-104,...; súng trường tấn công AK-103 chỉ có khác biệt duy nhất đó là cỡ đạn và hộp tiếp đạn. Cụ thể, khẩu súng này sử dụng cỡ đạn 7,62x39mm như của AK-47. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Dòng súng trường tấn công Kalashnikov huyền thoại của quân đội Nga.

