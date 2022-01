"Thiên la địa võng" tên lửa Nga ngay sát Ukraine

Theo truyền thông Nga, các hành động đe dọa của Kiev có thể buộc Nga phải thực hiện các cuộc tấn công tổng lực, nhằm vào các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine ở khu vực Donbass. Các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Không quân Nga, được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác, đã sẵn sàng tiêu diệt các lực lượng chính của Quân đội Ukraine ở Donbass bằng các cuộc không kích ồ ạt. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Nga sẵn sàng can thiệp vào khu vực và nhấn mạnh rằng, các công dân Nga sống trên lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR, sẽ nhận được sự bảo vệ của Nga. Hơn nữa các chuyên gia quân sự phương Tây chú ý đến đường bay của các máy bay chiến đấu của Không quân Nga và Không quân Belarus, trong các nhiệm vụ tuần tra trên không phận của nước láng giềng Belarus. Chuyên gia phương Tây dự đoán, nhìn vào các đường bay như vậy, có thể đoán được các cuộc tấn công của Không quân Nga, nhằm vào lực lượng của quân đội Ukraine, có thể được thực hiện trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang toàn diện ở Donbass. Theo tờ Financial Times, một trong những kịch bản có khả năng xảy ra nhất đối với các cuộc đụng độ vũ trang ở Donbass, là Nga thực hiện các cuộc tấn công chính xác mạnh mẽ, không chỉ từ trên không mà còn từ mặt đất. Hiệu quả của các cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác như vậy sẽ rất cao; vì trên thực tế, Quân đội Ukraine không có các phương tiện phòng không nào, có khả năng chống lại các cuộc tấn công như vậy. Tuy nhiên các chuyên gia lưu ý rằng, không có lý do thực sự nào để Nga tấn công Ukraine; “miễn là” Kiev tiếp tục thực hiện nghiêm các điều khoản của thỏa thuận Minsk và từ bỏ kế hoạch chiếm Donbass bằng vũ lực. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng, nếu máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và NATO tấn công Nga từ hướng Biển Đen, họ sẽ phải đối mặt với một “bất ngờ lớn”. Có dấu hiệu cho thấy rằng, Mỹ và NATO tiếp tục tập trung lực lượng, kể cả ở biên giới phía nam của Nga; nhưng ở Crimea, không quân của họ sẽ phải đối mặt với các hệ thống phòng không hiện đại hóa S-300PM-2. S-300PM-2 là hệ thống phòng không cải tiến mới nhất của Nga, được trang bị trạm radar đa chức năng và một hệ thống phát hiện và theo dõi các mục tiêu tàng hình trên không. Hãng tin Nga RIA Novosti đưa tin, hệ thống phòng không S-300PM-2 sẽ có thể phát hiện được máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm ở khoảng cách 200 đến 250 km và phóng tên lửa vào chúng ngay khi máy bay F-35 “vi phạm không phận Nga”. Cần nhấn mạnh rằng, từ hướng Biển Đen, Mỹ và NATO có thể tấn công vào nhiều thành phố quan trọng; nhưng mạng lưới phòng không của Nga gồm S-300, S-400 và S-500 sẽ buộc các lực lượng phương Tây phải thay đổi ý định và kiềm chế trước những hành động khiêu khích. Còn trên khu vực Biển Đen và Biển Azov, các tàu của Nga hoàn toàn bị cấm tiếp cận với các vùng nội thủy của Ukraine. Theo các nguồn tin của Ukraine, lệnh cấm áp dụng đối với tất cả các tàu của Nga, bao gồm cả việc vận chuyển hàng hóa và hành khách. Chưa biết điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động vận tải đường biển của Nga? Nhưng các chuyên gia lưu ý rằng, việc Ukraine quyết định đóng cửa vùng nội thủy đối với tàu Nga, chỉ chứng tỏ ý định của Kiev, trong việc leo thang mới. Gần đây, không có nhiều hãng vận tải của Nga quan tâm đến việc vận chuyển hàng hóa qua nội địa Ukraine, khi tàu của họ có thể bị tạm giữ và bắt giữ mà không rõ lý do. Tất nhiên, điều này sẽ mang lại những rắc rối riêng cho các chủ tàu Nga, tuy nhiên việc này khó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Ukraine đã có những lời kêu gọi can thiệp vào việc tàu bè qua lại eo biển Kerch; tuy nhiên sau khi hành động khiêu khích bất thành, Kiev đã bị đe dọa sẽ bị đáp trả mạnh mẽ, những hành động làm cản trở đến tàu bè của Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

