Tiến quân quá chậm, quân đội Nga đang gặp khó ở đâu?

Sáng mùng 3/11/1943 xuất kích, sáng mùng 6/11/1943 tiến vào Kiev giương cao cờ đỏ, chưa đầy 72 giờ quân đội Liên Xô đã giải phóng Kiev trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, sau hơn 70 năm, Nga đã đánh mất sự nhanh nhạy trước đây trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24/2, quân đội Nga vẫn đang chiến đấu xung quanh các vùng ngoại ô của Kiev và không có tiến triển gì lớn, còn đối với các thành phố khác ở Ukraine, quân đội Nga cũng không có được những bước đột phá lớn. Nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng tốc độ hành động của quân đội Nga thực sự là chậm hơn nhiều so với dự kiến. Theo đánh giá từ giới phân tích phương Tây, các hoạt động quân sự của Nga trong những ngày qua, có thể thấy rõ ràng quân đội Nga dường như đã mắc phải nhiều sai lầm về chiến lược và chiến thuật: Thứ nhất, mục đích của các hoạt động quân sự của Nga không rõ ràng. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một bài phát biểu trên truyền hình, đề xuất rằng "phi quân sự hóa" Ukraine, tuy nhiên việc phi quân sự hóa này là để loại bỏ tất cả các lực lượng quân sự ở Ukraine, hay chỉ loại bỏ các lực lượng quân sự quan trọng ở các thành phố lớn, thì phía Nga lại không giải thích rõ ràng. Các chuyên gia cho rằng, những hoạt động quân sự ban đầu của quân đội Nga chính là một cuộc tấn công quân sự toàn diện vào lãnh thổ Ukraine, thậm chí còn tiến hành các cuộc tấn công tầm xa không thương tiếc, động thái này có thể coi là một sự giải giáp hoàn toàn đối với quân đội Ukraine. Tuy nhiên khi cuộc chiến diễn ra, người ta nhận thấy rằng lực lượng quân sự do quân đội Nga điều động không đủ để hỗ trợ yêu cầu tấn công toàn diện. Theo số liệu mà các phương tiện truyền thông phương Tây đưa ra, quân đội Nga đã triển khai gần 200.000 quân tham chiến thuộc các đơn vị thiện chiến. Nhưng quân đội Nga đã không dồn toàn bộ sức mạnh trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công mà chỉ điều động các lực lượng tinh nhuệ với khoảng 90.000 người, số quân ban đầu này không đủ để kiểm soát toàn bộ thế trận và làm phân tán sức mạnh quân sự. Khi những cuộc phản công của quân đội Ukraine vượt quá dự kiến, kế hoạch tiến công của quân đội Nga đã bị trì hoãn so với mục đích đã định trước. Quân đội Nga phải tiếp tục tăng quân bổ sung và chiến thuật này bị đánh giá là khiến quân Nga rơi vào thế bị động. Ngày 26/2, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với báo chí rằng Tổng thống Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga ngừng tiến quân vào ngày 25/2 để tạo điều kiện đàm phán, nhưng phía Ukraine từ chối đàm phán, và quân đội Nga đã nối lại các hoạt động quân sự. Quân đội Nga chưa kịp đè bẹp quân đội Ukraine, đã phải vội vàng dừng hoạt động quân sự để chuẩn bị đàm phán, điều này càng khiến người ta nghi ngờ rằng phía Nga có thể không có mục tiêu chiến lược chính xác và rõ ràng. Điều này trực tiếp dẫn đến việc quân đội Nga đã không hành động nhanh chóng như mọi người suy đoán. Tất nhiên, không loại trừ khả năng các quan chức cấp cao của Nga có thể có những cân nhắc chiến lược sâu sắc hơn và cân nhắc việc bảo toàn một lượng quân nhất định để ngăn chặn sự can thiệp bất ngờ của NATO, nhưng trong mọi trường hợp, thực tế là quân đội Nga đang di chuyển quá chậm. Ngoài ra, ở cấp độ chiến thuật, quân đội Nga dường như đã bộc lộ nhiều vấn đề, ví dụ như không quân Nga không cung cấp đủ hỏa lực để chế áp lực lượng mặt đất Ukraine, đặc biệt là các máy bay không người lái của Nga không có cảm giác tồn tại và gần như không xuất hiện. Ngay từ ngày 8/11/2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi tham dự Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Nga tại Sochi nói rằng quân đội Nga có hơn 2.000 máy bay không người lái đang được biên chế cùng với hàng trăm loại máy bay không người lái loại vừa và nhỏ. Và các nhà phân tích phương Tây đã đặt ra câu hỏi: Các máy bay không người lái của Nga đã đi đâu rồi? Khi mà một chiến dịch quân sự có hệ thống và quy mô lớn như vậy, lại không ghi nhận một cuộc tấn công hay trấn áp hỏa lực, cũng như không có sự hỗ trợ tình báo và giám sát chiến trường từ loại vũ khí này. Thứ hai, hỏa lực của quân đội Nga bị đánh giá là yếu. Như chúng ta đã biết, khả năng tấn công hỏa lực chính xác tầm xa của quân đội Nga thuộc hàng tốt nhất thế giới, đặc biệt trong hai năm qua, một số lượng lớn vũ khí siêu thanh chính xác cao đã được thử nghiệm. Tuy nhiên hỏa lực của Nga không được tốt, đã thể hiện trong chiến dịch quân sự chống lại Ukraine. Việc Nga sử dụng ít tên lửa, dẫn đến việc quân đội Ukraine không bị thiệt hại nhiều. Ngoài ra, một loạt vấn đề như lực lượng mặt đất xâm nhập vào chiều sâu quá liều lĩnh, lực lượng đổ bộ đường không không có lực lượng hỗ trợ hiệu quả, tỷ lệ hỏng hóc thiết bị cao, không đủ lực lượng phản ứng, thiếu thông tin tình báo và trinh sát cũng đã được phản ánh trong những ngày gần đây. Tóm lại một cách ngắn gọn, mặc dù quân đội Nga chiếm ưu thế quân sự tuyệt đối, nhưng xét về phản hồi chiến trường, không thể không kể đến những vấn đề tồn tại trong quân đội Nga, xét cho cùng quân đội Nga có nhiều thương vong không thực sự không cần thiết. Nguồn ảnh: Pinterest.

