Vũ khí cảm tử của Việt Nam khiến thực dân Pháp sợ

Bom ba càng là một thứ vũ khí chống tăng mang tính... tự sát, được quân Nhật phát minh và sử dụng trên khắp chiến trường Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: TTXVN. Sau khi dành được độc lập từ Nhật và Pháp quay trở lại xâm chiếm Đông Dương, do không có bất cứ loại vũ khí chống tăng nào khác nên chúng ta buộc phải sử dụng bom ba càng để đối đầu với xe tăng của Pháp. Nguồn ảnh: Militaryinteligence. Mặc dù vậy, do bom ba càng là thứ vũ khí có sức sát thương ghê gớm, người sử dụng sẽ gần như nắm chắc cái chết trong tay nên Việt Minh sử dụng rất hạn chế loại vũ khí này. Nguồn ảnh: QPVN. Cấu tạo của bom ba càng rất đơn giản, chỉ bao gồm ba hoặc hai ngòi chạm nổ thò ra phía bên ngoài, phía dưới là một đầu đạn nổ lõm và phần cán dài phía sau chỉ để người lính dễ cầm. Nguồn ảnh: QPVN. Các loại thiết giáp, xe tăng được Pháp mang sang Việt Nam khi tái xâm lược Đông Dương đều là các loại hạng nhẹ để giảm chi phí vận chuyển trên biển. Vây nên bom ba càng có thể hạ gục gần như mọi loại thiết giáp của Pháp ở nước ta thời điểm này. Nguồn ảnh: QPVN. Do đặc thù của loại vũ khí chết người này là bản thân cả người sử dụng lẫn đối phương đều sẽ... một đi không trở lại nên những chiến sĩ sử dụng bom ba càng đều tự nguyện sử dụng loại vũ khí này và được làm lễ truy điệu sống trước khi ra trận. Nguồn ảnh: QPVN. Việc sử dụng bom ba càng khi giao tranh còn bị các sĩ quan chỉ huy kiểm soát rất gắt gao, đảm bảo chỉ sử dụng khi tình thế bắt buộc, tránh việc sử dụng tràn lan, gây tổn hại về nhân mạng cho quân đội ta. Nguồn ảnh: QPVN. Theo các tài liệu hiếm hoi được ghi chép lại, đã từng có một chiến sĩ của Việt Minh sử dụng bom ba càng tiêu diệt được một xe tăn địch mà vẫn sống sót. Tuy nhiên vì nhiều lý do, lối đánh của chiến sĩ này vẫn không được phổ biến. Phải cho tới tận khi Trần Đại Nghĩa cho ra đời loại súng chống tăng Bazooka đầu tiên của Việt Nam, bom ba càng mới bị chúng ta xoá sổ. Đây cũng là loại vũ khí tự sát duy nhất được chúng ta sử dụng trong thời kỳ chống Pháp. Sau này, cũng không có bất cứ một loại vũ khí mang tính tự sát nào được Việt Nam tiếp tục sử dụng vì học thuyết quân sự của chún ta nhấn mạnh vào việc bảo toàn lực lượng, đặt sinh mạng của người lính lên hàng đầu. Ngày nay, hình tượng bom ba càng vẫn xuất hiện trong nhiều tác phẩm điêu khắc, nghệ thuật, biểu trưng cho một thời "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh", là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng trong chiến tranh dựng nước, giữ nước. Nguồn ảnh: Trip. Mời độc giả xem Video: Quân đội Việt Minh vào tiếp quản Hà Nội.

