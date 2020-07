Vietnam MRCC: Lực lượng quan trọng âm thầm hỗ trợ, bảo vệ ngư dân

Khi nhắc tới những lực lượng của Việt Nam trên biển hỗ trợ, bảo vệ ngư dân vươn khơi bám biển, cấp cứu và giúp đỡ khi cần thiết đối với người hành nghề đánh bắt, chúng ta thường nghĩ ngay đến Cảnh sát biển, Kiểm ngư hay Hải quân. Tuy nhiên còn một lực lượng nữa cũng hỗ trợ đắc lực bà con ngư dân trong những chuyến hải hành, đó chính là Vietnam MRCC. Ảnh: Tàu cảnh sát biển số hiệu 8003 di chuyển cạnh một tàu ngư dân. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam - Vietnam Maritime search and Rescue Coordination Center hay còn được viết tắt là VIETNAM MRCC là cơ quan trực thuộc cục hàng hải Việt Nam có chức năng phối hợp, tìm kiếm, cứu nạn đối với người và phương tiện trên biển. Ảnh: Logo của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Vietnam MRCC phối hợp, tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đối với các vụ việc liên quan đến tính mạng con người và phương tiện trên biển. Sau khi nhận được thông tin báo nạn, Vietnam MRCC phối hợp xác minh cùng các đơn vị liên quan và đưa ra phương án cứu nạn ngay khi xác định được thông tin cứu nạn là thật.

Ảnh: Cán bộ nhân viên trên tàu SAR của Vietnam MRCC. Việc đưa ra phương án cứu nạn liên quan tới: Phối hợp với các đơn vị địa phương hoặc các đơn vị hoạt động ngay tại nơi bị nạn, điều động tàu cứu nạn dựa trên hoàn cảnh, thời gian, thời tiết. Ảnh: Tàu SAR của Vietnam MRCC cứu kéo một tàu cá của ngư dân hỏng hóc trên biển về bờ an toàn Vietnam MRCC được phân bố thành 4 trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải từ khu vực I đến IV, với việc đảm đương các nhiệm vụ cứu hộ trên từng khu vực biển khác nhau của Việt Nam.

Ảnh: Tàu SAR số hiệu 413 của Vietnam MRCC. Trong đó, khu vực I có trụ sở chính đặt tại Hải Phòng, khu vực II đặt tại Đà Nẵng, khu vực III có trụ sở đặt tại Vũng Tàu, Khu vực IV có trụ sở đặt tại Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh: Tàu SAR của trung tâm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I. Vietnam MRCC được trang bị 3 tàu Spa-4207 hiện đại theo thiết kế của tập đoàn Damen Hà Lan, tàu làm bằng hợp kim nhôm nên có trọng lượng nhẹ, tốc độ cao, có thể nhanh chóng triển khai cơ động ra hiện trường. Các tàu được đánh số từ SAR-411 đến 413 trong đó một chiếc được biên chế tại Hải Phòng, một chiếc biên chế tại Đà Nẵng và một chiếc tại Vũng Tàu.

Ảnh: Chiếc SAR 412 thuộc lớp Spa-4207 đóng tại thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó còn có các tàu SAR 272 - 273 - 274 nhỏ hơn có lượng giãn nước khoảng 200-300 tấn. Và tàu SAR-27-01 lượng giãn nước hơn 100 tấn cùng các loại cano cao tốc. Ảnh: Tàu SAR của Vietnam MRCC cứu hộ tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Nam về bờ an toàn. Kể từ khi được thành lập tháng 10/1996, sau gần 14 năm phát triển và trưởng thành, đến nay, Trung tâm đã có những thành tích đáng tự hào, luôn đồng hành hỗ trợ ngư dân trên những chặng biển xa, sẵn sàng xuất phát cứu hộ khẩn cấp, tạo điểm tự vững chắc cho bà con vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Cán bộ nhân viên làm việc trên tàu SAR Dù vậy, nhìn chung lực lượng VN MRCC vẫn còn nhiều thiếu thốn và biên chế các tàu cứu hộ còn ít, khá mỏng mà phải đảm đương tìm kiếm cứu nạn trong một lãnh hải rộng lớn của Việt Nam. Đồng thời các tàu cứu hộ lượng giãn nước còn nhỏ, không thể bám biển xa dài ngày, chịu sóng gió thời tiết hạn chế.

Ảnh: Tàu SAR-411 của VN MRCC cứu hộ tàu cá ngư dân về bờ Tuy nhiên cán bộ nhân viên lực lượng vẫn luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn hi sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt mọi chức trách được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện cho bà con. Ảnh: Tàu SAR cứu hộ tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Bình. Hi vọng trong thời gian tới, các cấp chính quyền sẽ quan tâm hơn nữa đến lực lượng đặc thù này của ta, đầu tư những con tàu cứu hộ lớn hơn, mạnh mẽ hơn để tạo điều kiện tốt nhất cho những cán bộ nhân viên lực lượng VN MRCC thêm phần tự tin trong những lần vượt bão táp mưa giông, bám biển vững vàng và lâu dài hơn nữa, làm chỗ dựa vững chắc hơn nữa cho ngư dân trên những chặng biển xa.

Ảnh: Tàu SAR-413 của lực lượng VN MRCC. Video Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại Quảng Ninh - Nguồn: VTV

