Việt Nam tự sản xuất từ lâu, giờ Ấn Độ mới hỏi mua tên lửa vác vai Igla

Truyền thông Nga vừa đăng tải nhiều thông tin cho biết, phía Ấn Độ đang đàm phán với nước này để có được quyền sản xuất tên lửa phòng không Igla-S trong nước như những gì đã từng làm với T-90S. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng cả hai quốc gia đều tỏ ra khá lạc quan và tin tưởng vào việc hợp đồng giữa hai bên sẽ được chốt sớm trong năm 2020 này. Nguồn ảnh: Pinterest. Chỉ một ngày trước đó vào hôm 5/2/2020, phía Nga đã cho biết hai nước hiện cũng đang đi đến những bước cuối trong việc đàm phán sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov "phiên bản Ấn Độ" trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Igla là loại tên lửa phòng không vác vai bắt đầu được Liên Xô đưa vào sử dụng từ năm 1974 và tới nay vẫn tiếp tục là loại vũ khí phòng không vác vai chủ yếu của Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Phiên bản tên lửa Igla-S là bản cải tiến thứ tư của hệ thống tên lửa phòng không Igla, mắt đầu được sử dụng trong biên chế từ năm 2004 và có nhiều cải tiến khá đáng kể so với phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, Igla-S có trọng lượng tổng cộng lớn hơn với tên lửa nặng 11,7kg, tổng cơ cấu phóng nặng 19kg so với các phiên bản cũ chỉ 16 hoặc 18 kg. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc sử dụng tên lửa nặng hơn cho phép Igla có tầm bắn xa hơn các phiên bản cũ, tối đa lên tới 6000 mét so với chỉ 5000 mét so với những phien bản trước đây. Nguồn ảnh: Pinterest. Tốc độ tối đa của mục tiêu khi bị Igla ngắm bắn cũng cao hơn, lên tới 400 mét/giây thay vì chỉ 360 mét/giây so với các phiên bản cũ. Ngoài ra, nhiều thông số kỹ thuật khác vẫn chưa được tiết lộ. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh phiến quân khủng bố ở Trung Đông sử dụng tên lửa Igla tấn công tiêu diệt trực thăng của quân đội Syria chỉ bằng một phát bắn. Nguồn ảnh: Liveleak. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh ghê gớm của tên lửa Igla.

