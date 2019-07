Việt Nam “lột xác” T-54 giúp lính tăng đua tài ở Tank Biathlon

Trong phóng sự “Luyện tập chuẩn bị tham gia hội thao quân sự quốc tế” trên kênh truyền hình QPVN, lần đầu tiên khán giả qua màn ảnh nhỏ được tận mắt chứng kiến T-54M3 của Binh chủng Tăng – Thiết giáp thể hiện sức mạnh trên thao trường. Hiện T-54M3 là biến thể đại nhất của dòng xe tăng T-54/55 của Việt Nam. Nguồn ảnh: QPVN. Do đó có thể xem T-54M3 là “quốc bảo” của Binh chủng Tăng – Thiết giáp, vì vậy không có gì quá ngạc nhiên khi biến thể này được sử dụng như xe tăng huấn luyện cho các kíp xe tăng đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam tại giải đua tăng quốc tế Tank Biathlon 2019 sắp diễn ra ở Nga. Nguồn ảnh: QPVN. Tất nhiên so với những chiếc xe tăng hiện đại như T-72B3 được sử dụng tại Tank Biathlon như mọi năm, T-54M3 có phần hơi lỗi thời, dù vậy đây vẫn là phương tiện phù hợp để lính xe tăng Việt Nam rèn luyện thêm kỹ năng và bản lĩnh cho giải đấu sắp tới. Nguồn ảnh: QPVN. Quyết tâm của lính xe tăng Việt Nam cũng thể hiện rõ qua việc từng lớp đất trên thao trường Trung tâm huấn luyện tổng hợp Tăng - Thiết bị cày đi xới lại bởi bánh xích xe tăng luôn miệt mài luyện tập. Nguồn ảnh: QPVN. Được biết ngay từ tháng 5, Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã tuyển chọn và thành lập đội tuyển bao gồm 21 cán bộ, chiến sĩ có kỹ năng hàng đầu của binh chủng. Trong thời gian 2 tháng, đội luyện tập với xe T-54 và đặc biệt là T-54M3 cải tiến vốn có một số tính năng tương đồng với xe thi đấu T-72B3. Nguồn ảnh: QPVN. Bên cạnh đó, các thành viên đội tuyển cũng có thể làm quen với cách vận hành các loại xe tăng mới thông qua hệ thống phần mềm mô phỏng, rèn luyện thể lực để có thể thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt tại nước bạn. Riêng Trung tâm huấn luyện tổng hợp Tăng - Thiết cũng được bố trị lại từ bãi vật cản nước, vách đứng, vật cản gồ ghề sao cho sát với đường đua tại Tank Biathlon. Nguồn ảnh: QPVN. Tank Biathlon là một trong ba nội dung thi mà Việt Nam đăng ký khi lần đầu tiên tham Hội thao Quân sự quốc tế - International Army Games 2018 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Trong đó Tank Biathlon được xem là phần thi thu hút được nhiều sự chú ý nhất từ khán giả. Nguồn ảnh: QPVN. Sang năm 2019, dự kiến Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự Tank Biathlon và có thể còn xuất hiện ở một số phần thi khác nữa, nhưng dĩ nhiên mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào phần Đua xe tăng với kỳ vọng rằng chúng ta sẽ đạt thành tích cao hơn năm ngoái. Nguồn ảnh: QPVN. Luật chơi của Tank Biathlon cho phép các quốc gia tham dự ngoài việc sử dụng T-72B3 do Nga cung cấp thì có thể mang xe tăng của mình sang thi đấu để tránh việc không quen thuộc. Tuy nhiên với điều kiện của Việt Nam hiện tại khả năng nhiều chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng xe tăng do nước chủ nhà cung cấp. Nguồn ảnh: QPVN. Vào cuối tháng 6 vừa quan Binh chủng Tăng – Thiết giáp cũng đã tổ chức thục luyện, kiểm tra kết quả huấn luyện và làm lễ xuất quân cho đội tuyển sang thi đấu tại Nga. Trước khi bước vào thi đấu chính thức, đội tuyển sẽ được huấn luyện chuyên sâu trên xe T-72B3 do ban tổ chức cung cấp. Nguồn ảnh: QPVN. Dự kiến giải đua tăng quốc tế Tank Biathlon 2019 sẽ diễn ra từ cuối tháng 7 cho đến 17/8 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow. Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Tank Biathlon cũng như các nội dung thi có đội tuyển Việt Nam tham gia tại Army Games 2019 tới độc giả trong thời gian sắp tới. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem video: Lính tăng Việt Nam luyện tập chuẩn bị tham gia hội thao quân sự quốc tế. (nguồn QPVN)

Trong phóng sự “Luyện tập chuẩn bị tham gia hội thao quân sự quốc tế” trên kênh truyền hình QPVN, lần đầu tiên khán giả qua màn ảnh nhỏ được tận mắt chứng kiến T-54M3 của Binh chủng Tăng – Thiết giáp thể hiện sức mạnh trên thao trường. Hiện T-54M3 là biến thể đại nhất của dòng xe tăng T-54/55 của Việt Nam. Nguồn ảnh: QPVN. Do đó có thể xem T-54M3 là “quốc bảo” của Binh chủng Tăng – Thiết giáp, vì vậy không có gì quá ngạc nhiên khi biến thể này được sử dụng như xe tăng huấn luyện cho các kíp xe tăng đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam tại giải đua tăng quốc tế Tank Biathlon 2019 sắp diễn ra ở Nga. Nguồn ảnh: QPVN. Tất nhiên so với những chiếc xe tăng hiện đại như T-72B3 được sử dụng tại Tank Biathlon như mọi năm, T-54M3 có phần hơi lỗi thời, dù vậy đây vẫn là phương tiện phù hợp để lính xe tăng Việt Nam rèn luyện thêm kỹ năng và bản lĩnh cho giải đấu sắp tới. Nguồn ảnh: QPVN. Quyết tâm của lính xe tăng Việt Nam cũng thể hiện rõ qua việc từng lớp đất trên thao trường Trung tâm huấn luyện tổng hợp Tăng - Thiết bị cày đi xới lại bởi bánh xích xe tăng luôn miệt mài luyện tập. Nguồn ảnh: QPVN. Được biết ngay từ tháng 5, Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã tuyển chọn và thành lập đội tuyển bao gồm 21 cán bộ, chiến sĩ có kỹ năng hàng đầu của binh chủng. Trong thời gian 2 tháng, đội luyện tập với xe T-54 và đặc biệt là T-54M3 cải tiến vốn có một số tính năng tương đồng với xe thi đấu T-72B3. Nguồn ảnh: QPVN. Bên cạnh đó, các thành viên đội tuyển cũng có thể làm quen với cách vận hành các loại xe tăng mới thông qua hệ thống phần mềm mô phỏng, rèn luyện thể lực để có thể thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt tại nước bạn. Riêng Trung tâm huấn luyện tổng hợp Tăng - Thiết cũng được bố trị lại từ bãi vật cản nước, vách đứng, vật cản gồ ghề sao cho sát với đường đua tại Tank Biathlon. Nguồn ảnh: QPVN. Tank Biathlon là một trong ba nội dung thi mà Việt Nam đăng ký khi lần đầu tiên tham Hội thao Quân sự quốc tế - International Army Games 2018 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Trong đó Tank Biathlon được xem là phần thi thu hút được nhiều sự chú ý nhất từ khán giả. Nguồn ảnh: QPVN. Sang năm 2019, dự kiến Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự Tank Biathlon và có thể còn xuất hiện ở một số phần thi khác nữa, nhưng dĩ nhiên mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào phần Đua xe tăng với kỳ vọng rằng chúng ta sẽ đạt thành tích cao hơn năm ngoái. Nguồn ảnh: QPVN. Luật chơi của Tank Biathlon cho phép các quốc gia tham dự ngoài việc sử dụng T-72B3 do Nga cung cấp thì có thể mang xe tăng của mình sang thi đấu để tránh việc không quen thuộc. Tuy nhiên với điều kiện của Việt Nam hiện tại khả năng nhiều chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng xe tăng do nước chủ nhà cung cấp. Nguồn ảnh: QPVN. Vào cuối tháng 6 vừa quan Binh chủng Tăng – Thiết giáp cũng đã tổ chức thục luyện, kiểm tra kết quả huấn luyện và làm lễ xuất quân cho đội tuyển sang thi đấu tại Nga. Trước khi bước vào thi đấu chính thức, đội tuyển sẽ được huấn luyện chuyên sâu trên xe T-72B3 do ban tổ chức cung cấp. Nguồn ảnh: QPVN. Dự kiến giải đua tăng quốc tế Tank Biathlon 2019 sẽ diễn ra từ cuối tháng 7 cho đến 17/8 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow. Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Tank Biathlon cũng như các nội dung thi có đội tuyển Việt Nam tham gia tại Army Games 2019 tới độc giả trong thời gian sắp tới. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem video: Lính tăng Việt Nam luyện tập chuẩn bị tham gia hội thao quân sự quốc tế. (nguồn QPVN)