Việt Nam đang sở hữu xe phòng cháy chữa cháy ưu việt thế nào?

Những xe cứu hỏa mới nhất và hiện đại nhất vừa được nhập biên lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Việt Nam vào hồi đầu năm 2019 vừa rồi đều do Hàn Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: VOV. Đây là loại xe chữa cháy chuyên dụng do viện phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Hàn Quốc nghiên cứu và chế tạo, đáp ứng được tiêu chuẩn châu Âu và đặc biệt nhỏ gọn, phù hợp với môi trường, đường xá đô thị của các thành phố lớn ở Việt Nam. Nguồn ảnh: VOV. Đây đều là các xe chữa cháy có kích thước lớn và trung bình, dung tích téc nước tối đa 4500 lít hoặc 3000 lít kèm theo đó là một téc chứa bọt 400 lít (hoặc 200 lít với xe cỡ trung). Nguồn ảnh: VOV. Với loại xe thang để sơ tán, cứu hộ cứu nạn nhà cao tầng, chiều dài của thang lúc tối đa lên tới 33 mét - tương đương với nhà 11 tầng và đây là một trong những loại xe thang cao nhất mà Việt Nam đang sở hữu ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: VOV. Các xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ điện tử tiên tiến, có camera tại giỏ thang để truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Đặc biệt các xe còn được trang bị ống tụt để tiến hành sơ tán khẩn cấp trong thời gian ngắn. Nguồn ảnh: VOV. Ngoài ra, Việt Nam từ lâu còn sở hữu các loại xe chữa cháy chuyên dụng hiện đại, chuyên được sử dụng trong các sân bay, bến cảng hoặc kho xăng, dầu. Nguồn ảnh: Zingnews. Hiện đại và "hầm hố" nhất trong biên chế của lực lượng PCCC phải kể đến xe chữa cháy hiệu Sides do Pháp sản xuất hiện đang được sử dụng tại Cảng hàng không Liên Khương (Lâm Đồng). Loại xe này có sức chứa 11.000 lít nước, 1320 lít bọt và 250 kg bột khô, sẵn sàng ứng phó với mọi loại hỏa hoạn bao gồm cả cháy xăng dầu. Nguồn ảnh: Zingnews. Các sân bay lớn khác khắp cả nước cũng được trang bị dàn xe chữa cháy túc trực cực kỳ hiện đại để sẵn sàng đối phó với mọi tai nạn hiểm nghèo nhất trong tương lai. Nguồn ảnh: Zingnews. Đây đều là các xe chữa cháy được nhập khẩu từ châu Âu, đáp ứng được tiêu chuẩn của quốc tế và luôn được bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm khả năng hoạt động luôn tốt nhất. Nguồn ảnh: Zingnews. Ngoài các loại xe chữa cháy, lực lượng cảnh sát PCCC cũng được trang bị rất nhiều thiết bị cứu hộ cứu nạn hiện đại như thiết bị lặn, máy banh cắt thủy lực, máy khoan, máy đục, máy cưa cầm tay hay đèn khò cỡ nhỏ để đối phó với nhiều kiểu tai nạn, thảm họa. Nguồn ảnh: Baodansinh. Mời độc giả xem Video: Toàn cảnh khắc phục vụ cháy ở Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông.

